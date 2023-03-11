WP: "удар возмездия" гиперзвуковыми "Кинжалами" по Украине показал уязвимость Запада

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США и их союзников по НАТО всерьёз обеспокоил ракетный удар гиперзвуковой ракетами "Кинжал", нанесённый по Украине в качестве ответа за теракт в Брянской области.

В Пентагоне уверены, что такое применение новейших боеприпасов доказывает наличие у России более мощного и неуязвимого оружия.

"Использование Россией гиперзвуковых ракет "Кинжал" вновь вызвало тревогу по поводу изощренного арсенала Кремля и подчеркнуло, что Путин обладает трудно перехватываемым ядерным оружием, которого нет у Соединённых Штатов", — пишет издание The Washington Post.

По словам западных аналитиков, которые основываются на данных украинского генштаба, "перехватить ракеты имеющимися средствами защиты нереально", а первые испытания подходящего ПВО в США начнутся "не ранее середины 2020-х годов".