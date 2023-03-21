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Ольга Лебедева

Asia Times: все военные Украины, которых обучали в НАТО с 2014 года, уже погибли

4:25
Силовые структуры » Министерство обороны

Все военные ВСУ, которых готовили инструкторы НАТО с 2014 по 2022 год на Украине, убиты.

Asia Times: все военные Украины, которых обучали в НАТО с 2014 года, уже погибли

Об этом сегодня пишет Asia Times в материале, рассказывающем о прошедшей недавно "закрытой конференции" ведущих экспертов по внешней политике США. По версии издания, участники мероприятия сошлись на том, что Украина рискует проиграть войну на истощение, несмотря на все усилия Запада.

Далее предлагаю ознакомиться с содержанием статьи гонконгского таблоида.

Мрачная оценка перспектив Украины в победе над Россией

Автор материала отмечает, что в соответствии с правилами Chatham House* (Британского аналитического центра в области международных отношений), которые запрещают "идентификацию отдельных участников, но позволяют представлять сам контент", имена и должности участников конференции в статье не названы.

"Один из выступавших утверждал, что президент Украины Владимир Зеленский, не имея обученного персонала и боеприпасов, может рассмотреть китайский мирный план, особенно после успешного посредничества Пекина в ирано-саудовском споре", — сообщает AT, отмечая, что большинство участников "склонялось к эскалации в форме предоставления дополнительного оружия Украине и необходимости формирования "иностранного легиона” из бойцов из других стран, чтобы пополнить сокращающийся резерв обученной рабочей силы на Украине".

Участники встречи решили, что страны, которые они представляли (проще говоря, "коллективный Запад") должны "рискнуть всем ради абсолютной победы над Россией". При этом риск перерастания локального конфликта в Третью мировую войну, похоже, никого не волновал. В отличие от вероятности — даже мизерной — того, что президент Украины вопреки воле Вашингтона "примет мирный план Китая", при котором "Россия сохранит Азовское море и большую часть Донбасса".

Что может сподвигнуть Зеленского заключить перемирие?

Нет людей

Мирное урегулирование, отмечает AT, "может быть навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются людские ресурсы и боеприпасы".

По словам "одного эксперта, который провел много месяцев на местах на Украине", потери ВСУ "несоизмеримо больше российских":

"Вся армия, которую НАТО обучал в период с 2014 по 2022 год в рамках подготовки к нападению России, мертва, а новобранцев бросают в боевые порядки после трехнедельной подготовки.

Дело не в том, что на Украине буквально закончатся живые солдаты, а в том, что качество её вооруженных сил — и рядовых, и офицеров — ухудшилось. Критические части гражданской экономики скоро рухнут, поскольку рабочая сила будет передана военным".

Один украинский батальон потерял 600 человек в январе, получил пополнение — 700 бойцов, а затем потерял 800 человек в феврале — 60% потерь за два месяца.

Нет ресурсов

По версии западных аналитиков, "перспективы прорыва для выхода из тупика вдоль линии соприкосновения невелики":

Ожидаемое украинское весеннее наступление скорее всего захлебнётся, потому что у России было достаточно времени, чтобы подготовить оборонительные позиции.

По мнению одного эксперта, Украине потребуется 650 современных основных боевых танков и 1000 бронетранспортеров, чтобы изменить ситуацию. А взять их Киеву негде — склады спонсоров пусты.

"Выход один — перенести поле боя в Россию"

Как рассказывает Asia Times, "высокопоставленный офицер США" предложил вариант "выхода из тяжелейшей ситуации" — "Украина должна получить оружие, способное уничтожать цели глубоко внутри России, сделав её частью поля битвы”.

Интересно, а беспилотники, прилетевшие в Джанкой, не являются ли началом реализации этого "плана"?

* 8 апреля 2022 года Генеральная прокуратура РФ объявила Chatham House нежелательной организацией, деятельность которой может представлять угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы китай украина владимир зеленский
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