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Ольга Лебедева

Новая утечка из Пентагона: украинское ПВО ждёт мрачное будущее. Причём ближайшее

2:40
Силовые структуры » Министерство обороны

К маю у украинской армии могут полностью закончиться ракеты для противовоздушной обороны, сообщают американские СМИ со ссылкой на очередную "утечку из Пентагона".

Новая утечка из Пентагона: украинское ПВО ждёт мрачное будущее. Причём ближайшее

"Украина сжигает последние патроны. В любом случае в секторе противовоздушной обороны ракеты вот-вот закончатся", — пугают своих читателей Wall Street Journal и New York Times, утверждая, что "запасы ракет в системе противовоздушной обороны Украины будут полностью сокращены к 23 мая", что "поставит под угрозу защиту линии фронта от российской авиации".

Впрочем, если верить "просочившимся в сеть" секретным документам Пентагона, коллапс ПВО Незалежной наступит ещё раньше:

  • к 3 мая "будут исчерпаны" запасы зенитно-ракетных комплексов С-300;
  • боеприпасы для систем "Бук" "приблизятся к критическому уровню" уже 13 апреля.

Юрий Игнат, официальный представитель командования ВВС Украины, не отрицал, что ПВО испытывает нехватку ракет. Отвечая на вопрос The New York Times, он выразил надежду, что "поставляемые Западом системы смогут заменить советское вооружение, запасы которого заканчиваются":

"Вопрос в цифрах. Чтобы полностью заменить их, нам нужно много систем, и я не скажу вам, сколько ", — сказал он американской газете.

"Рады бы помочь, да нечем"

В то время как Запад уже несколько месяцев принимает (и никак не может принять) решение о дополнительном вооружении ВСУ, Киев продолжает "бомбардировать" союзников всё новыми требованиями. Вынужденные как-то реагировать на это, "партнёры" дают всё новые обещания (но и только). Так, например, ЕС пообещал отправить Украине миллион 155-мм снарядов в течение одного года. А теперь, как утверждают военэксперты, Брюссель со товарищи пытаются придумать, где их взять в таком количестве.

Что касается танков, Германия уже признала, что ее запасы не были "неограниченными". И они уже истощились. Более того, со складов вывезли всё подчистую, и теперь, как недавно сообщала Die Welt, собственная обороноспособность "сильно ослаблена". И для того, чтобы её восстановить, потребуется €20 миллиардов. А где их взять в условиях разгулявшегося кризиса — неизвестно.

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Крутаков: "Мы все на пороге какого-то коллапса. Грядет нечто"
Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы украина пентагон
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