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Ольга Лебедева

Кадыров приветствует решение Госдепа бросить ВСУ в атаку

2:58
Силовые структуры » Министерство обороны

Глава Госдепа США Энтони Блинкен под занавес прошлой недели "высказал предположение", что Украина, скорее всего, начнёт "долгожданное контрнаступление в ближайшие несколько недель". При этом американский чиновник недвусмысленно дал понять, что Киев сам ничего в данном случае не решает, пояснив, что "любое решение о начале операции, которое может включать попытки вернуть Крым, в конечном итоге должно быть принято" властями Незалежной.

Кадыров приветствует решение Госдепа бросить ВСУ в атаку

Что же касается позиции союзников Украины, то, по словам Блинкена, у них "в текущем конфликте" с Россией есть "две цели":

  1. Помочь Киеву вернуть территории, что означает содействие в контрнаступлении.
  2. Поддержать Украину в наращивании ее средне- и долгосрочных возможностей по сдерживанию России.

Реакция Москвы

Комментируя заявления главы американского Госдепа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что "российские военные примут во внимание комментарии Блинкена при планировании своих собственных действий в конфликте".

Экс-президент России Дмитрий Медведев считает, что разговоры о крупномасштабном весеннем наступлении Украины, которое, как обещают в Киеве, будет нацелено на Крым, являются просто "пропагандой”. Но, как подчеркнул зампредседателя Совбеза, если полуостров подвергнется нападению, Россия получит право использовать "все средства защиты”, включая ядерное оружие.

Украина не в восторге

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также на прошлой неделе высказался весьма упаднически. По его словам, Киев обеспокоен тем, что запланированное наступление не приведет к тому, что Россия будет "на 100%” вытеснена с территорий, которые Украина намерена вернуть. И призвал западных союзников Киева не рассматривать контрнаступление как решающий момент и "сохранять свою поддержку независимо от его исхода".

А ещё раньше, напомню, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву всё ещё не хватает боеприпасов для начала наступления.

Кадыров: "Не понимаю, что все так переживают?" 

Широко обсуждаемое весеннее контрнаступление Украины на самом деле пошло бы на пользу России, поскольку ВС РФ получили бы возможность сражаться в более благоприятных условиях, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своём Telegram он написал, что был удивлен "пустыми спекуляциями” и озабоченностью, связанной с планами Киева начать наступление.

 

"Везде одни плюсы. Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", — написал Кадыров.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы энтони блинкен рамзан кадыров дмитрий песков дмитрий медведев
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