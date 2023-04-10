Глава Госдепа США Энтони Блинкен под занавес прошлой недели "высказал предположение", что Украина, скорее всего, начнёт "долгожданное контрнаступление в ближайшие несколько недель". При этом американский чиновник недвусмысленно дал понять, что Киев сам ничего в данном случае не решает, пояснив, что "любое решение о начале операции, которое может включать попытки вернуть Крым, в конечном итоге должно быть принято" властями Незалежной.
Что же касается позиции союзников Украины, то, по словам Блинкена, у них "в текущем конфликте" с Россией есть "две цели":
Комментируя заявления главы американского Госдепа, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал журналистам, что "российские военные примут во внимание комментарии Блинкена при планировании своих собственных действий в конфликте".
Экс-президент России Дмитрий Медведев считает, что разговоры о крупномасштабном весеннем наступлении Украины, которое, как обещают в Киеве, будет нацелено на Крым, являются просто "пропагандой”. Но, как подчеркнул зампредседателя Совбеза, если полуостров подвергнется нападению, Россия получит право использовать "все средства защиты”, включая ядерное оружие.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также на прошлой неделе высказался весьма упаднически. По его словам, Киев обеспокоен тем, что запланированное наступление не приведет к тому, что Россия будет "на 100%” вытеснена с территорий, которые Украина намерена вернуть. И призвал западных союзников Киева не рассматривать контрнаступление как решающий момент и "сохранять свою поддержку независимо от его исхода".
А ещё раньше, напомню, президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киеву всё ещё не хватает боеприпасов для начала наступления.
Широко обсуждаемое весеннее контрнаступление Украины на самом деле пошло бы на пользу России, поскольку ВС РФ получили бы возможность сражаться в более благоприятных условиях, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
В своём Telegram он написал, что был удивлен "пустыми спекуляциями” и озабоченностью, связанной с планами Киева начать наступление.
"Везде одни плюсы. Так что, если натовцы и украинские нацисты захотят контратаковать в каком-либо направлении, убедительно прошу их захватить побольше образцов новенького оружия, чтобы пополнить наши коллекции трофейного вооружения", — написал Кадыров.
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