Полковник Кларк: Как США готовили армию Украины к войне с Россией

5:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Полковник Эндрю Кларк, глава Организации управления учебной подготовкой по оказанию помощи в обеспечении безопасности (SATMO) Пентагона, рассказал американскому журналу Defense News о том, как его служба подготовила украинскую армию к войне с Россией.

Для SATMO, по словам Кларка, это был не первый "опыт" — служба регулярно обучает "союзников и партнеров" ведению боевых действий. Команды SATMO финансируются принимающей страной и управляются Госдепом США.

Кстати, именно SАТМО готовила грузинскую армию к нападению на Южную Осетию в 2008 году.

Как готовили ВСУ

Как следует из опубликованного Defense News материала, советники и инструкторы SATMO активно работают на Украине с 2016 года, чтобы "привести украинскую армию к стандартам НАТО".

На западе Украины был создан специальный учебный центр. Американские советники обучали там украинских штабных офицеров "отходу от советских концепций" в области военной науки, а специалисты Сил спецопераций США готовили ВСУ к ведению партизанской войны на случай, если "вооруженные силы Украины попадут под натиск России". Кроме того, инструкторы SATMO были введены в Украинский университет национальной обороны.

Бывший старший советник Пентагона признаёт, что США никогда не действовали с оглядкой на Минские соглашения. Это, к слову сказать, давно уже не секрет. Например, ранее отставной американский полковник, бывший старший советник Министерства обороны, Дуглас Макгрегор говорил в одном из своих интервью, что Соединенные Штаты потратили восемь лет на создание украинской армии "специально для нападения на Россию", "хотели разместить ракеты на востоке Украины, с помощью которых могли бы угрожать России" и что "восток Украины должен быть нейтрализован, но вмешались русские".

"На самом деле шоу ведет штаб-квартира НАТО, то есть люди из Франции, Великобритании, США, других стран. Они систематически планируют и формулируют предложения относительно того, что должно произойти дальше", — откровенничал Макгрегор, заявляя, что западные союзники "не позволят Владимиру Зеленскому и Киеву пойти на какой-либо компромисс, согласиться на нейтралитет".

Задолго до начала российской СВО, откровенничает Кларк, подготовкой украинской армии занимался не только Пентагон. Помимо американцев, ее проводили — и продолжают это делать — инструкторы из Польши и Великобритании:

"Около 300 бойцов 173-й воздушно-десантной бригады США одними из первых прибыли на Яворовский учебный центр во Львовской области для обучения солдат трех батальонов Нацгвардии. Солдаты из Дании, Литвы и Латвии прибыли в Украину с миссиями различной продолжительности. Инструкторы готовили диверсионные группы, саперов и снайперов. Причем особое внимание было уделено технике маскировки взрывных устройств под предметы домашнего обихода".

Особое внимание уделялось батальону "Азов"*

По словам другого американского отставника, Скотта Риттера, бывшего офицера разведки Корпуса морской пехоты США, американские и британские военные инструкторы обучают украинский батальон "Азов"* с 2015 года.

Другие страны НАТО также приняли активное участие в подготовке нацбатов. Одна только Канада потратила почти миллиард долларов на обучение боевиков "Азова"*.

Европа тоже очень старается

Украинские военные формирования в настоящее время проходят ускоренную подготовку в США, Великобритании и Польше.

Бундесвер уточнил, что "с ноября 2022 года украинские войска проходят подготовку в Европе в рамках Европейской миссии военной помощи Украине (Миссия Европейского союза по оказанию военной помощи Украине).

Глава евродипломатии Жозеп Боррель, открывая "европейскую миссию" на польской базе Бжег заявил, что поддержка Украины будет продолжать расширяться. По его словам, за 2023 год обучить планируют более 30 000 военнослужащих ВСУ.

Но дальше всех пошли англичане. По данным Declassified UK, британские и американские военные инструкторы недавно начали обучать украинских солдат обращению со снарядами с обедненным ураном. Министерство обороны Великобритании показало видео, на котором журналисты увидели снаряды характерного оранжево-черного цвета (маркировка боеприпасов с обедненным ураном).

"Обедненный уран (АУ) является стандартным боеприпасом для танков, которые Великобритания поставляет в Украину", — пояснили в Лондоне.

Читайте также:

В США предлагают не "пилить" Украину, а подарить её Польше

Греческое СМИ: десятки офицеров НАТО погребены в разбитом "Кинжалами" тайном бункере на Украине

США предлагают создать НАТО-2 как "гибкий орган" для ввода своих войск на Украину

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...