ЕС расписался в бессилии: боеприпасов для наступления ВСУ не будет

5:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Европейская оборонная промышленность не в состоянии обеспечить потребности Украины в боеприпасах. Это одна из причин грядущего поражения киевского режима.

ЕС выделил 2 млрд евро на боеприпасы для ВСУ

Как известно, война — это не только собственно боевые действия, но и вопросы политики, экономики, технологий, логистики, продовольствия, боеприпасов. ВСУ получают от Запада оружие, но стрелять из него скоро будет нечем.

По словам комиссара по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретона, Украине больше всего нужны боеприпасы калибра 152 и 155 мм — для гаубиц и пушек-гаубиц. Нужны и другие виды боеприпасов, например, снаряды для танков.

В Европейском союзе в настоящее время снаряды 155 мм (натовский стандарт) производятся в Польше, Франции и Германии. Например, они используются в польских самоходных гаубицах Krab, которые были переданы ВСУ.

Как сказал Бретон, страны ЕС договорились о совместных закупках и финансировании производства боеприпасов для Украины на следующий год, на что ЕС должен выделить 2 млрд евро. Из них половина будет направлена ​​на возмещение расходов на поставку боеприпасов со складов государств-членов. Однако, как отмечается, они практически исчерпаны.

Франция, Швеция и Нидерланды хотят урвать как можно больше денег ЕС

Ещё большая проблема — со вторым миллиардом евро, который должен быть выделен на совместные заказы для европейской промышленности, то есть де-факто — для заводов в Польше, Франции и Германии.

Но в Европе усилились "разброд и шатания" по этому поводу. Французов, шведов и голландцев не устраивает закупка расходников (пороха и других) у американских и британских производителей, из-за чего ветируется принятие решений.

Франция настаивает, чтобы заказы распределялись только среди стран ЕС.

Некий "дипломат ЕС" рассказал в интервью RMF FM, что со стороны Франции были "неожиданные требования". Париж хочет добавить к совместным заказам закупки ракет, хотя первоначальные договоренности касались только боеприпасов, в частности, снарядов калибра 155 мм. Дипломат предполагает, что это связано с тем, что Франция является производителем этих ракет.

Почему Франция так себя ведёт? Потому что Франция хочет урвать как можно больше из выделенных денег у ЕС.

По информации PAP, Берлин очень обозлён на Париж, так как все немецкие компании, производящие боеприпасы в рамках своих цепочек поставок, используют поставщиков за пределами ЕС.

У Польши нет желания отдавать свои снаряды Украине

Между тем, у Польши другие проблемы. Начальник Генерального штаба польской армии генерал Раймунд Анджейчак заявил в Twitter, что у Польши просто нет боеприпасов. Польский ВПК не готов отправлять снаряды на Украину, так как должен поддерживать собственные сокращающие запасы.

Проблемы возникли и с боеприпасами, которая производит Швейцария (не входит в ЕС) для немецких танков Gepard, поставленных ВСУ год назад. Швейцария — основной поставщик снарядов для этого танка, и также к большому неудовольствию Берлина, отказалась поставлять в Киев изготовленные на её территории снаряды, и не даёт на это лицензию другим странам Европы, в том числе Германии.

Как сообщила FAZ, ЕС поставил Киеву около 41 тыс. снарядов из своих запасов, а ежедневное потребление в ВСУ составляет около 5 тыс. снарядов в день. Немецкая промышленность, по словам газеты, готова произвести 250 тыс. снарядов 155 калибра — это стоит как раз около 1 млрд. евро без доставки. Но немецкие заводы такое количество будут производить их в течении 400-500 дней.

Исходя из этого, в Украину будет приходить в следующем году не более 15000 — 20000 снарядов в месяц. Этого, с учётом собственного производства Украины, не хватит для ведения интенсивных наступательных действий.

Скрести по сусекам никто в ЕС не будет

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на эту проблему. Его новая идея заключается в том, что страны союзники киевского режима должны пересмотреть свои запасы, "потому что трудно поверить", что у них ничего не осталось, сказал собеседник-дипломат RMF FM.

Вряд ли кто-либо в ЕС будет это делать, по очень простой причине, а вдруг они следующие будут воевать с Россией.

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