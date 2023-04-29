Киевский режим приказал украинским солдатам экономить патроны в районе Кременной в преддверии наступательной операции. Об этом сообщил военный 100-й бригады территориальной обороны ВСУ Владимир Киндюк, попавший в российский плен.
По его словам, украинское командование предоставляет военнослужащим очень мало боеприпасов. Кроме того, пленный подчеркнул: Киев требует от ВСУ стрелять лишь по одиночным.
"Чтобы поменьше патронов выстрелить, потому что на контрнаступление нужно экономить", — сказал Киндюк журналистам.
Он добавил, что украинская армия столкнулась с острым дефицитом снарядов. Как пояснил военный, солдаты ВСУ не верят в успешное контрнаступление Киева. Боец поделился, что основные позиции Украины пытаются удерживать мобилизованные, а не кадровые военнослужащие.
Ранее бывший офицер морской пехоты ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина за весь период конфликта с РФ потеряла 80% от изначального числа солдат.
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