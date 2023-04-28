В ночь на 28 апреля ВКС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. ПВО ВСУ нештатно сработали в Умани, Черкасской области, погибли мирные жители.
После большого перерыва в нанесении массированных ударов по Украине, прилёты зафиксированы в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях.
Целью были расположения частей ВСУ в городской черте, предприятия украинского ВПК, средства украинской ПВО, чтобы купировать подготовку ВСУ к наступлению.
Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия применяла для ударов по Украине, этой ночью ракеты "Искандер-К". По его словам, эта крылатая ракета имеет те же тактико-технические характеристики, что и "Калибр", и за счет низкой высоты полета её сложно сбить. Добавим, что точность крылатых ракет Р-500, входящих в состав комплекса "Искандер-К", позволяет уничтожать малогабаритные цели размером всего в 3-4 метра.
Как пишет "Страна", в МВД Украины ранее сообщали, что применялись другие ракеты — воздушного базирования — Х-101. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщал также о применении ракет Х-555. Он сообщал, что удар наносился бомбардировщиками Ту-95 с акватории Каспия.
В Умани, Черкасской области, остатки сбитой российской ракеты или ракета ПВО Украины попали в многоэтажку. Как пишет военный блогер Юрий Подоляка в Telegram, скорее всего, это последствия удара зенитной ракеты С-300 украинских ПВО, которые "упорно стараются сбивать российские ракеты над украинскими городами". Блогер считает, что судить надо тех, кто дал приказ размещать комплексы ПВО С-300 в городской застройке, чтобы спрятать их от российской разведки и поражения.
Целью раскручиваемой медийной кампании о трагедии в Умани, по мнению Подоляки, является раздувание ненависти к ВС РФ, которые, как известно, не наносят целевых ударов по жилому сектору.
Согласимся, что важнейшая для Владимира Зеленского сейчас задача — не снижать накала ненависти в украинском обществе, и формировать почву для санкций и новой военной помощи.
Что касается Умани, то это еврейский культурный центр. Минобороны РФ публиковало данные, что там в здании синагоги был устроен склад с боеприпасами. Это делалось преднамеренно, чтобы в случае огневого воздействия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию. В августе сообщалось, что российские крылатые ракеты уничтожили в Умани склад со снарядами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам М777.
В четверг на правом берегу Днепра в Херсонской области были уничтожены четыре пусковые установки ВСУ системы ПВО С-300 и одна немецкая зенитная самоходка "Гепард". Тактика борьбы с украинской ПВО заключается в том, что самолеты с противорадиолокационными ракетами засекают излучение систем противовоздушной обороны. Далее они поражаются беспилотниками или ракетами.
В дополнение к информации предыдущих суток: подпольщики Николаева сообщили РИА Новости, что в ночь с 26 на 27 апреля, ракетным ударом по территории судостроительного завода в Николаеве, было уничтожено около 20 высших украинских и зарубежных офицеров, проводивших там совещание.
Согласно заявлению Оперативного командования "Юг" ВСУ, ракетный удар "Калибрами", выпущенными с подводных лодок ЧФ ВМФ России, пришелся по зданию Адмиралтейства в Николаеве. Системы ПВО Украины не смогли перехватить ракеты из-за изменения ВС РФ тактики нанесения ударов.
Уничтожение ПВО противника — важный этап для достижения господства в воздухе, что решает исход любой военной кампании.
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