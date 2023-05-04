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Инна Новикова

Ветеран "Альфы": СБУ вербует в России три категории граждан

3:51
Силовые структуры » ФСБ

Всё чаще спецслужбы Украины и НАТО организуют теракты в России. Какие три категории россиян обычно становятся агентами СБУ, и почему в борьбе с террористами властям РФ необходима помощь всего населения, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой полковник, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Ветеран "Альфы": СБУ вербует в России три категории граждан

— Сергей Алексеевич, нужны ли в России на фоне участившихся терактов дополнительные меры безопасности?

— К сожалению, для СБУ и спецслужб НАТО сегодня нет проблем с вербовкой агентуры на нашей территории. За это время было много плохого, что ударило по имиджу нашей страны:

  • убийство Захарченко, Моторолы и других людей,
  • Крымский мост,
  • нападения на наши аэродромы,
  • беспилотники в Подмосковье.

Вербовка агентуры идёт среди трёх групп населения.

  • Во-первых, украинские беженцы, которые находятся в России. Из них около миллиона уже получили российские паспорта. Плюс украинцы, которые работали до СВО и теперь работают в Москве. Получается, около 6 миллионов граждан, из которых не все относятся к России с любовью. К тому же, некоторые из тех, кто к нам пришли как беженцы и получили российские паспорта, это сделали по указанию СБУ или НАТО.
  • Во-вторых, политическая тусовка молодёжи, элит. Это "навальнята", они чем-то в России недовольны и всегда были недовольными. "Навальнята" тоже поддаются вербовке или за деньги, или на идеологической основе.
  • В-третьих, наша экономическая сфера. Пять наших вице-премьеров сбежали из России, а они грабили страну. Но у них же остались здесь пособники, которые привыкли вместе с олигархами воровать деньги. А сейчас им каналы прикрыли, и они недовольны спецоперацией, властями. Они привыкли жить на широкую ногу, пока воровали.

— В эти три группы входит огромное число людей. Как можно противодействовать вербовкам?

— К сожалению, ни одна спецслужба мира пока не может перекрыть все каналы: вербовка происходит через третьи, четвёртые страны.

Нашим спецслужбам надо переходить на режим военного времени. Потому что без серьёзной агентуры во всех трёх слоях, которые я назвал, невозможно вести контрработу среди агентов, которые или уже завербованы, или находятся в спячке, или готовы к вербовке. Плюс необходима поддержка наших граждан.

Эту проблему могут решить только:

  • агентурно-оперативная работа спецслужб;
  • помощь населения.

— Как добиться поддержки общественности? Как объяснить людям, что это не стукачество, а забота о себе и своих близких?

— Люди должны понимать, что любое непривычное явление может нести угрозу теракта, и это надо замечать. Например, вы гуляете с собакой поздно вечером и видите, что подъехал грузовик, и кто-то таскает мешки в подвал. Вот вы раньше такого никогда не наблюдали. Что, трудно сообщить сотруднику полиции о данном факте? Или на вашем этаже сдают квартиру, и вы видите, что её стали посещать подозрительные люди. Это что, стукачество? Нет. Тот же участковый может дать сигнал, и спецслужбы обязательно эти сигналы проверят. Это будет огромной помощью. Иначе нам трудно будет побороть терроризм.

Нужно понять, что мы теряем наших людей, наши ребята становятся калеками. Наша страна воюет не с Украиной, а с 51 страной. Это надо учитывать. И тогда мы добьёмся положительных результатов.

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Россия кишит агентами СБУ: пора вводить режим ЧП?
Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы фсб сбу война россия теракт украина диверсия сергей гончаров
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