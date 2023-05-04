Всё чаще спецслужбы Украины и НАТО организуют теракты в России. Какие три категории россиян обычно становятся агентами СБУ, и почему в борьбе с террористами властям РФ необходима помощь всего населения, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой полковник, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
— Сергей Алексеевич, нужны ли в России на фоне участившихся терактов дополнительные меры безопасности?
— К сожалению, для СБУ и спецслужб НАТО сегодня нет проблем с вербовкой агентуры на нашей территории. За это время было много плохого, что ударило по имиджу нашей страны:
Вербовка агентуры идёт среди трёх групп населения.
— В эти три группы входит огромное число людей. Как можно противодействовать вербовкам?
— К сожалению, ни одна спецслужба мира пока не может перекрыть все каналы: вербовка происходит через третьи, четвёртые страны.
Нашим спецслужбам надо переходить на режим военного времени. Потому что без серьёзной агентуры во всех трёх слоях, которые я назвал, невозможно вести контрработу среди агентов, которые или уже завербованы, или находятся в спячке, или готовы к вербовке. Плюс необходима поддержка наших граждан.
Эту проблему могут решить только:
— Как добиться поддержки общественности? Как объяснить людям, что это не стукачество, а забота о себе и своих близких?
— Люди должны понимать, что любое непривычное явление может нести угрозу теракта, и это надо замечать. Например, вы гуляете с собакой поздно вечером и видите, что подъехал грузовик, и кто-то таскает мешки в подвал. Вот вы раньше такого никогда не наблюдали. Что, трудно сообщить сотруднику полиции о данном факте? Или на вашем этаже сдают квартиру, и вы видите, что её стали посещать подозрительные люди. Это что, стукачество? Нет. Тот же участковый может дать сигнал, и спецслужбы обязательно эти сигналы проверят. Это будет огромной помощью. Иначе нам трудно будет побороть терроризм.
Нужно понять, что мы теряем наших людей, наши ребята становятся калеками. Наша страна воюет не с Украиной, а с 51 страной. Это надо учитывать. И тогда мы добьёмся положительных результатов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Атака БПЛА на Кремль — это попытка обезглавить российское руководство и армию в критический момент СВО на Украине. Поэтому характер операции резко изменится.