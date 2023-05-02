Инсайд: ВСУ нанесут контрудар под Артёмовском 3-4 мая, далее — на Лисичанск

5:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Украинские власти спланировали контрудар под Артёмовском на 3-4 мая с последующим выходом на Соледар и Лисичанск.

Положение Сырского в Артёмовске: пан или пропал

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщил со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) что "ставкой в Киеве" принято решение начать контрудар под Артёмовском (Бахмутом) 4-5 мая. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский якобы лично находится на фронте и готовит операцию.

Все подразделения ВСУ в населённых пунктах Часов Яр, Константиновка, Славянск, Северск приведены в боевую готовность, чтобы в случае успеха ударить по Соледару и Лисичанску.

"Генштаб готовит контрудар под 9 мая, чтобы отбить у врага Соледар и выйти на Лисичанск", — пишет "Резидент".

Появилась видеосъёмка — Сырский в Часовом Яре пообещал солдатам наступать и вручил им награды.

Политик Олег Царёв полагает в Telegram, что пространство для манёвра в Артёмовске для ВСУ "практически закончилось". Дальнейшее продвижение группы "Вагнера", по его мнению, "лишит ВСУ физической возможности уйти из города, и Сырский окажется перед выбором:

отдать приказ на сдачу города, что, с высокой долей вероятности, приведёт к прорыву наших в Часов Яр,

начинать операцию по деблокированию Артёмовска".

Готовится вариант "Б" — сместить акценты с неудачи под Артёмовском

По заявлению главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в момент, когда его части возьмут Артёмовск, Зеленский отдаст приказ начать контрнаступление.

Недавние заявления Сырского об удачных контрударах в Бахмуте не соответствуют действительности. За выходные ВСУ потеряли контроль над медицинским колледжем и частным сектором на западе города. Под их контролем находится лишь один укрепрайон в высотной застройке, занимающий площадь меньше 3 квадратных км. Часть высотных домов уже заминирована.

"Резидент" указывает, что ГУР Украины готовит серию диверсий на территории РФ, чтобы "сместить акценты" с Артёмовска, "который удерживают из последних сил". ОП "дал добро на сложные операции" в Московской области по ТЭЦ, топливным резервуарам, аэропортам и заводам ВПК. Действительно, 1 мая осуществлены диверсии в Брянской и Ленинградской областях.

Украинские солдаты пишут в соцсетях о том, что до 9 Мая им удастся удержать Артёмовск, насмехаясь над русскими за их любовь к организации побед к датам. Они сами не замечают, что скатываются в такой же грех. Между тем, стоит ожидать диверсий в РФ и на 9 мая.

В чём смысл битвы за Артёмовск

Telegram-канал "Шепот фронта", который мониторит украинские соцсети и некрологи в них, пишет, что в городе противник "положил уже больше 50 тысяч солдат и офицеров".

"В чём смысл такой обороны, если враг продвигается, а наши ребята умирают?! Это преступление против народа, а не оборона", — возмущается Telegram-канал 93 бригады ВСУ.

Артёмовск имеет не только политическое значение — Джо Байдену обещано его не сдавать — но и военное. Город расположен на господствующей высоте и является центром логистики. Через него проходит трасса от Мариуполя на Горловку, Донецк, Курдюмовку, Зайцево и дальше на Славянск. Вторая дорога идёт на Константиновку и Покровск (Красноармейск) — последний крупный город в Донецкой области, и дальше в Днепропетровскую область.

Для некоторых западных аналитиков "мясорубка" в Артёмовске представляется непонятным явлением. Они считают, что ВС РФ используют своё превосходство в вооружении, чтобы истощить украинские силы, убивая 10 украинцев на каждого российского солдата. В то же время они разоряют США экономически и дипломатически.

Бывший министр госбезопасности ДНР, полковник ФСБ Андрей Пинчук считает, что после потери Артёмовска оборона ВСУ не рассыплется — на Донбассе есть ещё мощная линия укрепрайонов. Для ВС РФ, по его мнению, задачей освобождения Артёмовска является отдаление линии фронта, чтобы не позволить ВСУ рассечь российскую группировку в случае украинского наступления, сообщает "Политнавигатор".

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 1 мая, что "взятие Бахмута абсолютно не изменит ход (спецоперации) в пользу России".

Время покажет.

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