Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Инсайд: ВСУ нанесут контрудар под Артёмовском 3-4 мая, далее — на Лисичанск

5:04
Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские власти спланировали контрудар под Артёмовском на 3-4 мая с последующим выходом на Соледар и Лисичанск.

Инсайд: ВСУ нанесут контрудар под Артёмовском 3-4 мая, далее — на Лисичанск

Положение Сырского в Артёмовске: пан или пропал

Украинский Telegram-канал "Резидент" сообщил со ссылкой на источник в офисе президента (ОП) что "ставкой в Киеве" принято решение начать контрудар под Артёмовском (Бахмутом) 4-5 мая. Главком сухопутных войск ВСУ Александр Сырский якобы лично находится на фронте и готовит операцию.

Все подразделения ВСУ в населённых пунктах Часов Яр, Константиновка, Славянск, Северск приведены в боевую готовность, чтобы в случае успеха ударить по Соледару и Лисичанску.

"Генштаб готовит контрудар под 9 мая, чтобы отбить у врага Соледар и выйти на Лисичанск", — пишет "Резидент".

Появилась видеосъёмка — Сырский в Часовом Яре пообещал солдатам наступать и вручил им награды.

Политик Олег Царёв полагает в Telegram, что пространство для манёвра в Артёмовске для ВСУ "практически закончилось". Дальнейшее продвижение группы "Вагнера", по его мнению, "лишит ВСУ физической возможности уйти из города, и Сырский окажется перед выбором:

  • отдать приказ на сдачу города, что, с высокой долей вероятности, приведёт к прорыву наших в Часов Яр,
  • начинать операцию по деблокированию Артёмовска".

Готовится вариант "Б" — сместить акценты с неудачи под Артёмовском

По заявлению главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в момент, когда его части возьмут Артёмовск, Зеленский отдаст приказ начать контрнаступление.

Недавние заявления Сырского об удачных контрударах в Бахмуте не соответствуют действительности. За выходные ВСУ потеряли контроль над медицинским колледжем и частным сектором на западе города. Под их контролем находится лишь один укрепрайон в высотной застройке, занимающий площадь меньше 3 квадратных км. Часть высотных домов уже заминирована.

"Резидент" указывает, что ГУР Украины готовит серию диверсий на территории РФ, чтобы "сместить акценты" с Артёмовска, "который удерживают из последних сил". ОП "дал добро на сложные операции" в Московской области по ТЭЦ, топливным резервуарам, аэропортам и заводам ВПК. Действительно, 1 мая осуществлены диверсии в Брянской и Ленинградской областях.

Украинские солдаты пишут в соцсетях о том, что до 9 Мая им удастся удержать Артёмовск, насмехаясь над русскими за их любовь к организации побед к датам. Они сами не замечают, что скатываются в такой же грех. Между тем, стоит ожидать диверсий в РФ и на 9 мая.

В чём смысл битвы за Артёмовск

Telegram-канал "Шепот фронта", который мониторит украинские соцсети и некрологи в них, пишет, что в городе противник "положил уже больше 50 тысяч солдат и офицеров".

"В чём смысл такой обороны, если враг продвигается, а наши ребята умирают?! Это преступление против народа, а не оборона", — возмущается Telegram-канал 93 бригады ВСУ.

Артёмовск имеет не только политическое значение — Джо Байдену обещано его не сдавать — но и военное. Город расположен на господствующей высоте и является центром логистики. Через него проходит трасса от Мариуполя на Горловку, Донецк, Курдюмовку, Зайцево и дальше на Славянск. Вторая дорога идёт на Константиновку и Покровск (Красноармейск) — последний крупный город в Донецкой области, и дальше в Днепропетровскую область.

Для некоторых западных аналитиков "мясорубка" в Артёмовске представляется непонятным явлением. Они считают, что ВС РФ используют своё превосходство в вооружении, чтобы истощить украинские силы, убивая 10 украинцев на каждого российского солдата. В то же время они разоряют США экономически и дипломатически.

Бывший министр госбезопасности ДНР, полковник ФСБ Андрей Пинчук считает, что после потери Артёмовска оборона ВСУ не рассыплется — на Донбассе есть ещё мощная линия укрепрайонов. Для ВС РФ, по его мнению, задачей освобождения Артёмовска является отдаление линии фронта, чтобы не позволить ВСУ рассечь российскую группировку в случае украинского наступления, сообщает "Политнавигатор".

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге 1 мая, что "взятие Бахмута абсолютно не изменит ход (спецоперации) в пользу России".

Время покажет.

Читайте по теме: России необходимо зеркально отвечать на диверсии Запада и Украины

ЕС расписался в бессилии: боеприпасов для наступления ВСУ не будет

МК: стало известно, почему ВКС России наносят авиационные удары ночью

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы всу днр армия война бахмут россия украина диверсия артемовск андрей пинчук евгений пригожин
Новости
Модельер Валентин Юдашкин за месяц до смерти навестил свою маму и Аллу Пугачёву в Израиле
МК: певица Романиди назвала причину внезапной смерти вдовы поэта Дербенёва
На рейсе Чита – Москва пенсионерка попыталась открыть аварийный выход
Александр Васильев заявил, что предвидел смерть Юдашкина вслед за Зайцевым: "Мне так стыдно"
Собчак прокомментировала смерть Юдашкина: Невозможно поверить
Портулак — полезный декоративный элемент для вашего сада
Глава МИД Украины: поставки F-16 будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ
Марков назвал смерти Юдашкина и Зайцева "весенним мором российских модельеров"
Tinder покинет российский рынок к 30 июня
Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артёмовска
Популярное
Причину смерти Колесникова назвала актриса Галина Бокашевская

Колесников принимал всё слишком близко к сердцу.

МК: актриса Галина Бокашевская раскрыла причину смерти Сергея Колесникова: "Всё близко к сердцу принимал"
МК: Киев планирует нанести удары по территории РФ и устроить теракты в День Победы
ВСУ готовят провокацию с целью наступления на территорию России — Клинцевич
Стали известны подробности "мощнейшего" ночного удара по Павлограду
ВКС России наносят авиационные удары ночью: стала понятна причина
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
На складах в Павлодаре могли находиться снаряды с обеднённым ураном
Об опасности употребления кефира на ночь заявила врач-эндокринолог
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Появились подробности ночных взрывов в Киеве
Последние материалы
Глава МИД Украины: поставки F-16 будут зависеть от успехов контрнаступления ВСУ
Марков назвал смерти Юдашкина и Зайцева "весенним мором российских модельеров"
Tinder покинет российский рынок к 30 июня
Глава сухопутных войск ВСУ Сырский заявил о новых решениях по обороне Артёмовска
Польза ходьбы: почему стоит чаще ходить пешком
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
ФНС приостановила операции по счетам компаний жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой
Похороны Вячеслава Зайцева обернулись скандалом: у сына модельера уже второй день праздник
Дирижёр Гергиев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Российские миномётчики обстреляли позиции боевиков ВСУ из "Василька" под Кременной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников