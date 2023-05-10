Обзор BAS ядерного арсенала РФ в 2023 году: Россия может уничтожить мир 5-6 раз

5:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists также ведет проект "Часы Судного дня") на фоне дискуссий о ядерном ударе опубликовал "основанный на открытых данных" обзор и анализ ядерного вооружения России в 2023 году.

Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

По мнению авторов исследования, "ядерный арсенал России включает в себя примерно 4 489 боеголовок, а "дополнительные" 999 стратегических боеголовок наряду с 1816 нестратегическими хранятся в резерве".

Ученые отмечают, что "российский арсенал находится на завершающей стадии десятилетней модернизации, направленной на замену большинства вооружений советской эпохи".

По мнению специалистов, Россия пока не стала окончательно и бесповоротно выходить из договора СНВ-3 и хотя могла бы увеличить боеготовые ядерные силы на 60%, не загружает все боеголовки на системы (авиа, морские, наземные) доставки.

При этом США продолжают "исповедовать" стратегию "эскалация для деэскалации" и официально готовы на превентивные ядерные удары по врагам (в первую очередь — РФ и КНР).

Россия имеет на вооружении и развивает перспективные боевые системы

Основные моменты многостраничного исследования BAS таковы: Россия действительно создала, имеет на вооружении и развивает перспективные боевые системы (в том числе на новых физических принципах).

Среди них:

Боевые лазеры "Пересвет" для защиты своих ядерных сил (и возможного ослепления спутников противника).

Гиперзвуковые боеголовки-глайдеры "Авангард" (ставятся в "Сарматы" и "Ярсы").

МБР "Сармат" (в материале обсуждается "Сын ли он "Сатаны" — советской МБР).

Система ПРО А-135 московского региона по договору о национальных ПРО (США его нарушили и вышли из него) переориентируется с советской стратегии "ядерные противоракеты против ядерных ракет" на мощные и точные кинетические ракеты "Нудоль" и ПВО "С-300", "С-400", "С-500".

У России действительно есть "торпеды Судного дня" под названием "Посейдон" (в НАТО — "Каньон"), которые ученые называют "ядерной боеголовкой очень большой дальности для нанесения широкомасштабного неизбирательного ущерба гаваням и городам у военных баз".

Несмотря на якобы сбои и аварии, Москва развивает ядерную систему неограниченной дальности с ядерным же двигателем "Буревестник".

"Ярсы" у России могут как преодолевать перспективные ПРО (США), так и "бить" очень защищенные объекты (например, бункеры управления).

Владимир Путин не зря сказал, что в случае испытания США ядерного оружия (в нарушение договора о запрете испытаний во всех средах) Россия может также провести испытания.

не зря сказал, что в случае испытания США ядерного оружия (в нарушение договора о запрете испытаний во всех средах) Россия может также провести испытания. Москва действительно создала, испытывает и использует самолеты пятого поколения Су-57, модернизирует Ту-160М и Ту-95МС, а также создает ПАК ДА (стратегический ударный бомбардировщик).

Ученые не знают, будет ли Россия хранить у "Батьки", Александра Лукашенко, свое ТЯО или будет отправлять его в случае обострения — да, "Искандеры-М" в РБ переданы, а Су-24/25 переоборудованы под ТЯО.

свое ТЯО или будет отправлять его в случае обострения — да, "Искандеры-М" в РБ переданы, а Су-24/25 переоборудованы под ТЯО. У России есть не только ракеты авиабазирования с префиксом "X", но и "Кинжалы", "Калибры" и "Искандеры", способные и бить самостоятельно, и нести тактическое ядерное оружие (ТЯО). Они были эффективно использованы в СВО на Украине.

Эксперты также считают, что "российские военные продолжают придавать большое значение нестратегическому ядерному оружию", дескать, оно "необходимо для противодействия превосходящим обычным силам НАТО, особенно Соединенных Штатов" и помогает "сохранить ядерный паритет с объединенными ядерными силами Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции".

Из удивительного выяснилось, что группа исследователей BAS внимательно и тщательно мониторит российские Telegram-каналы военной и "ядерной" направленности. Так, среди ссылок на "источники исследования" указан даже весьма небольшой канал War Bolt.

Новая российская военная доктрина START

Напомним, что у России до 2020 года доктрина предусматривала только ответный (уже после поражения территории РФ) или ответно-встречный (пока ракеты врага еще летят) ядерные удары.

С 2020 года принята новая военная доктрина (в США и НАТО называемая START), позволяющая превентивный ядерный удар в четырех случаях (журналисты называют их "правилом "ЗВУК"):

Запуск чужих ракет. Взрыв чужих ракет на территории (в акватории, воздушном пространстве) РФ либо иной взрыв, выводящий из строя стратегические силы. Удар по объектам для срыва ядерного ответа. Критическая агрессия без ядерной атаки.

Также Москва официально предупредила: любая атакующая нашу страну ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, а целью её запуска со стороны "любой страны со значительным ядерным потенциалом" будет считаться "уничтожение России как государства".

Добавим, что в обсуждениях учеными бюллетеня BAS также не обошлось без выводов, что "у России достаточно оружия, чтобы уничтожить весь мир (все страны мира) 5-6 раз".

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