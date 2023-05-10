Журнал "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists также ведет проект "Часы Судного дня") на фоне дискуссий о ядерном ударе опубликовал "основанный на открытых данных" обзор и анализ ядерного вооружения России в 2023 году.
По мнению авторов исследования, "ядерный арсенал России включает в себя примерно 4 489 боеголовок, а "дополнительные" 999 стратегических боеголовок наряду с 1816 нестратегическими хранятся в резерве".
Ученые отмечают, что "российский арсенал находится на завершающей стадии десятилетней модернизации, направленной на замену большинства вооружений советской эпохи".
По мнению специалистов, Россия пока не стала окончательно и бесповоротно выходить из договора СНВ-3 и хотя могла бы увеличить боеготовые ядерные силы на 60%, не загружает все боеголовки на системы (авиа, морские, наземные) доставки.
При этом США продолжают "исповедовать" стратегию "эскалация для деэскалации" и официально готовы на превентивные ядерные удары по врагам (в первую очередь — РФ и КНР).
Основные моменты многостраничного исследования BAS таковы: Россия действительно создала, имеет на вооружении и развивает перспективные боевые системы (в том числе на новых физических принципах).
Среди них:
Эксперты также считают, что "российские военные продолжают придавать большое значение нестратегическому ядерному оружию", дескать, оно "необходимо для противодействия превосходящим обычным силам НАТО, особенно Соединенных Штатов" и помогает "сохранить ядерный паритет с объединенными ядерными силами Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Франции".
Из удивительного выяснилось, что группа исследователей BAS внимательно и тщательно мониторит российские Telegram-каналы военной и "ядерной" направленности. Так, среди ссылок на "источники исследования" указан даже весьма небольшой канал War Bolt.
Напомним, что у России до 2020 года доктрина предусматривала только ответный (уже после поражения территории РФ) или ответно-встречный (пока ракеты врага еще летят) ядерные удары.
С 2020 года принята новая военная доктрина (в США и НАТО называемая START), позволяющая превентивный ядерный удар в четырех случаях (журналисты называют их "правилом "ЗВУК"):
Также Москва официально предупредила: любая атакующая нашу страну ракета будет позиционироваться как ракета с ядерным оснащением, а целью её запуска со стороны "любой страны со значительным ядерным потенциалом" будет считаться "уничтожение России как государства".
Добавим, что в обсуждениях учеными бюллетеня BAS также не обошлось без выводов, что "у России достаточно оружия, чтобы уничтожить весь мир (все страны мира) 5-6 раз".
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