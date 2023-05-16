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Олег Володин

Источник в ВМФ: затонувший после удара ВСУ крейсер "Москва" могут поднять

Силовые структуры

Спустя год после гибели гвардейского ракетного крейсера "Москва" возобновились разговоры о необходимости его подъема в целях уважения к погибшим морякам, более тщательного расследования и престижа морской державы.

Источник в ВМФ: затонувший после удара ВСУ крейсер "Москва" могут поднять
Фото: Midjouney: Cruiser Moscow underwater

Так в соцмедиа обсуждаются слова источника, близкого к главному командованию Военно-морского флота РФ, который заявил: после того как будет обеспечена безопасность работ по подъему (отсутствие воздушных, ракетных и морских атак), крейсер "с высокой вероятностью будут поднимать".

В дискуссиях звучит, что "в отличие от советских времен и "лихих девяностых", существуют "и техника, и наработки для подъема". Так как завершение СВО (или переход СВО в Третью мировую) ожидается экспертами в 2024 году, подъем "назначают" на 2025-2026 год.

В случае удачного подъема из крейсера (или его части) будет устроен мемориал (по другой версии — музей). Ранее с такой инициативой выступал автор популярного "военно-морского" Telegram-канала "Записки мичмана Птичкина".

Зачем это нужно?

Возникают два важных вопроса:

  1. Нужно ли поднимать крейсер "Москва"?
  2. Насколько вообще сложны данные работы в отношении такого объекта, как крейсер на той глубине (около 50-70 метров), где он покоится?

"Над кораблем надо сделать плавучий памятник — примерно такой, как американцы сделали у базы Перл-Харбор на Гавайях над одним из своих потопленных линкоров. Правда, мемориал окажется далековато от берега", — рассказал Pravda.Ru создатель проекта "Оперативная линия".

Он также добавил, что никакой целесообразности — ни финансовой, ни технической, ни патриотической — в подъёме крейсера "Москва" нет, а музей "лучше делать из однотипного корабля. Все равно этот проект устарел по всем показателям".

"Поднять возможно всё, хоть "Титаник", если вбухать колоссальное количество средств и сил. Я напомню про "Адмирала Нахимова", который до сих пор лежит на глубине 47 м в Цемесской бухте. Его поднимать не стали, а объявили местом захоронения именно из-за экономической нецелесообразности", — сказал известный военный эксперт.

Что касается "Курска", то его поднимали по необходимости, с учетом наличия на борту ядерного оружия и реактора, заведя зацепы через прорезанные отверстия в прочном корпусе, который выдерживает такую нагрузку. Ракетный крейсер проекта 1164 просто развалится при подъеме — не выдержит корпус, тем более он уже разрушен. Поднять можно по фрагментам корпуса, но… никакого музея из этого не выйдет, заключил военный.

"Давайте определимся, зачем это нужно. Варианты: для того, чтобы окончательно разобраться, как распространялся пожар от поражения ракетами, как шло затопление. Или для того, чтобы показать, что "мы подняли наш корабль" (хотя моряки считают достойным упокоение на дне моря). Вернуть его в строй невозможно, сделать мемориал можно из какой-либо небольшой части корабля", — делится с Pravda.Ru эксперт по разведке Георгий Рипер.

"Не думаю, что это возможно до победного окончания СВО, — поднимать крейсер под ожидаемым огнем ракет ВСУ, налетами ВВС, атаками морских беспилотников или "москитного флота". После СВО — да, возможно, но очень сложно и очень дорого. Я считаю, что стоит сделать мемориал на берегу или на воде как памятник затонувшему крейсеру "Аризона" в США. А крейсер, его боевой путь, погибших из его экипажа нужно просто помнить", — заключил он.

Напомним, что крейсер "Москва" был поражен и утонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 года. Официальная версия, "от чего погиб корабль первого ранга", еще не объявлена — специальная госкомиссия ведёт расследование.

При этом СМИ, экспертами и обывателями обсуждаются возможные причины — среди них:

  • Поражение украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" (завод был уничтожен ракетной атакой после затопления крейсера).
  • Поражение подводными морскими беспилотниками, предоставленными ВСУ странами НАТО.
  • Пожар в машинном отделении и затопление из-за заполнения отсеков крейсера водой по выгоревшим кабель-трассам.
  • ЧП в арсенале корабля (по различным причинам) или нештатная работа ракетного вооружения крейсера.
  • Удар с беспилотников стран НАТО перед авиа- и ракетной атакой с суши.
  • Поражение ракетами AGM-119, переданными ВСУ странами НАТО.
  • Иные причины.

Точно известно одно: в момент поражения корабля в небе над Черным морем находились самолет разведки и боевого управления "Посейдон" и БПЛА НАТО, которые явно корректировали и отслеживали удар ВСУ.

Добавим, что находящийся на Украине "систершип" (аналогичный корабль) "Москвы" — РКР "Украина" доржавел у причала и будет порезан на "иголки" (металлолом).

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Адмирал: Мы не отдали Черноморский флот и крейсер "Москва" Украине
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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