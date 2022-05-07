По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Украина запустила ложный след, заявив, что крейсер "Москва" отражал воздушную атаку "Байрактаров". Однако никакой воздушной атаки не было.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что Вашингтон передал Киеву данные о координатах крейсера "Москва". Кирби отметил, что Украина имеет свои данные разведки и может самостоятельно отслеживать военные корабли ВМФ РФ. Леонков убеждён, что эти заявления являются выдумками. По его мнению, Североатлантический альянс принимал активное участие в поражении крейсера.
Для того, чтобы нанести удар по военному кораблю, необходимо запустить ракеты так, чтобы они не попали попали в зону действия ПВО.
"Поскольку крейсер получил два попадания противокорабельных ракет, речь идёт о том, что были и другие ракеты не украинского производства", — указал Леонков.
Эксперт полагает, что США предоставили данные разведки, так как один из самолётов-разведчиков находился в это время в воздушном пространстве Румынии.
"По данным этого разведчика корректировался завершающий этап подлёта этих ракет, которые совершили низкопрофильный полёт. Фактически они вынырнули из-за острова Змеиный и с короткой дистанции поразили крейсер "Москва"", — уточнил аналитик в интервью изданию "Украина. ру".
Ракеты были поставлены под Одессу под прикрытием комплексов радиоэлектронной борьбы. Этот факт в очередной раз доказывает причастность НАТО.
Леонков убеждён, что операция по нанесению удара была запланирована не в Киеве. Не исключено, что Украина принимала участие в операции, однако кураторами выступали высококлассные специалисты.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.