Леонков объяснил, как НАТО уничтожило крейсер "Москва": Киев пустил ложный след

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, Украина запустила ложный след, заявив, что крейсер "Москва" отражал воздушную атаку "Байрактаров". Однако никакой воздушной атаки не было.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг информацию о том, что Вашингтон передал Киеву данные о координатах крейсера "Москва". Кирби отметил, что Украина имеет свои данные разведки и может самостоятельно отслеживать военные корабли ВМФ РФ. Леонков убеждён, что эти заявления являются выдумками. По его мнению, Североатлантический альянс принимал активное участие в поражении крейсера.

Для того, чтобы нанести удар по военному кораблю, необходимо запустить ракеты так, чтобы они не попали попали в зону действия ПВО.

"Поскольку крейсер получил два попадания противокорабельных ракет, речь идёт о том, что были и другие ракеты не украинского производства", — указал Леонков.

Эксперт полагает, что США предоставили данные разведки, так как один из самолётов-разведчиков находился в это время в воздушном пространстве Румынии.

"По данным этого разведчика корректировался завершающий этап подлёта этих ракет, которые совершили низкопрофильный полёт. Фактически они вынырнули из-за острова Змеиный и с короткой дистанции поразили крейсер "Москва"", — уточнил аналитик в интервью изданию "Украина. ру".

Ракеты были поставлены под Одессу под прикрытием комплексов радиоэлектронной борьбы. Этот факт в очередной раз доказывает причастность НАТО.

Леонков убеждён, что операция по нанесению удара была запланирована не в Киеве. Не исключено, что Украина принимала участие в операции, однако кураторами выступали высококлассные специалисты.