Политолог: Leopard – это советский танк

4:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Чего больше всего боится Америка в конфликте с Россией; почему США не воспринимают всерьёз армию Китая — самую многочисленную в мире; правда ли, что гордость Евросоюза танк Leopard создан на основе советского танка Т-34, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог из Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Фото: Вадим Савицкий

— Андрей Иванович, Америка уже совершенно открыто заставляет все остальные страны принимать её правила игры ради интересов США.

— Согласен с вами. Но и для Америки всё непросто. Во-первых, Штаты поспешили с нами. Недавно вышла натовская стратегия о главных угрозах, подобных России. Написали, что от нас и военная угроза, и киберугроза, и все остальные. Также там написано, как они собираются воевать на суше. Это очень важно — на суше воевать.

Если Россию США называют угрозой, то Китай называют вызовом. Штаты не очень верят в китайские вооружённые силы: да, они большие, но они 70 лет не воевали.

США хотели с нами вопрос решить в 2022 году. Не успели. Мадам Пелоси спровоцировала обострение, и у них всё смялось. Они не только не смогли разделить Россию и Китай, но они нас свели сами. Это серьёзный провал.

Объясню, чего боятся Штаты. Мы дошли до края ядерного противостояния, ядерного удара, ответного и безответного. Мы это знаем. Мы можем даже американцам не отвечать. То есть по нам может быть нанесён полноценный американский ядерный удар. Мы им не ответим. Но они всё равно не выживут. Понимаете, какой ужас? Удар бесполезен! И мы дошли до этого состояния. Мы решаем эту проблему. Вот сейчас контрнаступление. Там больше сотни танков, которые они называют "лучшие танки мира", Leopard. Мы их жжём и сожжём. И что с нами делать?

Да, есть космос, воздух, море, но на суше кто нам противостоять может?

То есть мы будем завтра на Западной Украине. Мы возвращаемся в этом случае в Центральную Европу. То есть вопроса нет, кто сидит в Варшаве. С Прибалтикой вообще вопроса нет. Болгария и так далее — это всё будет таять как прошлогодний снег:

НАТО,

Евросоюз.

Уже кое-что отломилось от него. Вот сейчас это решается. Всё, что смогли они собрать, 120 танков Leopard и 14 Challenger.

— У нас счёт идёт на тысячи танков.

— Это раз. Во-вторых, Leopard — это наш танк. Расскажу почему. Действительно, они вошли к нам в 1941 году, танк T-3, и потом уже Гитлер, когда столкнулся с КВ, Т-34, потребовал сделать очень тяжёлый танк, и сделали "тигр". Это немецкая традиция: он угловатый, тяжёлая коробка и т. д. Причём и сейчас они собирают танки не на конвейерах, а бригадой. Такое мелкое хозяйство было в идеологии фашизма. Гитлер сказал: "Вот танк Т-34, хочу такой же, но лучше". И они на базе нашего Т-34 — вот эти большие колёса и т. д. — сделали "пантеру", лучший танк Второй мировой войны, тяжёлый, активный, это наш Т-34, только немецкий, очень хорошо сделан, но наш Т-34 был практичнее.

После войны французы оснастили бронетанковые части трофейными "пантерами", которые от Т-34 произошли. А потом, в 1970-е годы, эти немецкие старички сделали первый Leopard и второй Leopard: быстрый, почти бесшумный, очень опасный танк, но он ведёт свои корни от Т-34.