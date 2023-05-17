Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен?

Просматривая сводки министерства обороны внимательный читатель заметит, что наши военные для обозначения ударов по врагу используют два основных слова: "поражён" и "уничтожен". Многим кажется, что это слова-синонимы и фактически обозначают ликвидацию какого-то объекта. А как на самом деле?

Фото: armenianreport.com

Прежде чем объяснять разницу, отметим самую громкую последнюю новость по части поражения.

Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киеве поражён зенитный ракетный комплекс Patriot производства США.

Это официальная формулировка Министерства обороны РФ.

По вполне понятным причинам эта новость в российском обществе вызвала радостное оживление — уничтожение хваленой западной системы ПВО. А с другой стороны породила нездоровый ажиотаж в СМИ:

наши инфоканалы считают, что Patriot тем самым уничтожен;

противная сторона в лучшем случае готова признать только повреждение ЗРК.

Где же истина? Чтобы продвинуться к пониманию, приведём ещё одно сообщение МО из той же сводки.

В ходе ожесточённых боев уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, а также два бронетранспортёра.

Как мы видим, здесь минобороны использует формулировку "уничтожен", то есть полностью выведен из строя.

Два случая, два разных термина.

В чём разница между БМП и ЗРК Patriot

Правильно — БМП, это одиночная цель. А ЗРК Patriot — это составной объект.

Он состоит из

нескольких пусковых установок,

передвижного пункта управления,

мобильной электростанции,

радиолокационного комплекса.

И все эти компоненты монтируются на автомобильном шасси.

При развёртывании комплекса на поле боя, все его составные части хотя и находятся рядом, тем не менее могут быть разнесены на сотни метров друг от друга.

Более того, радиолокационное сопровождение работы системы Patriot можно осуществлять даже со специализированного самолёта. Вряд ли это наш случай. Но эта характеристика показательна для понимания возможности разнесения системы на местности.

Как оно было на самом деле в Киеве, мы сказать чётко не можем. Судя по видео, наблюдается массовый запуск зенитных ракет примерно из одного района. То есть пусковые установки комплекса расположены рядом. Но насколько рядом — 50, 100 или 200 м, — мы не знаем.

Мы также не знаем, какова зона поражения нашей ракеты "Кинжал".

Попала ли она в одну пусковую установку, две, три, или разрушила командный пункт батареи — об этом знает только противная сторона.

Но факт остаётся фактом — ЗРК Patriot выведен из строя.

А вот насколько это выведение фатально, мы узнаем уже в будущем.

И вот именно в таких случаях, когда нет возможности оценить чётко последствия нашего удара, но известно, что объект утратил боеспособность, используется формулировка "поражён".

Степени поражения могут быть разные, и для этого существуют даже формализованные критерии.

В нашем случае это сколько процентов составного объекта выведено из строя. И чем выше процент, тем мы ближе к формулировке "уничтожен". Ибо уничтожение это максимальная степень поражения.

Увы, но наши журналисты не всегда понимают язык военных и часто искажают события. А наше минобороны тоже не выступает с конкретными разъяснениями. Тем самым ещё более сгущая "туман войны".

Если верить украинскими СМИ, то их силы противовоздушной обороны очень эффективны. Сбивают российские ракеты в количестве даже большем, чем раньше.