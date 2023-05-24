Батя Харьковский: русские на генетическом уровне умеют воевать

Политический обозреватель, журналист-международник Дарья Асламова встретилась в зоне спецоперации с Батей Харьковским. Он рассказал, какие проблемы были с подготовкой мобилизованных, кто на самом деле защищал Донбасс с 2014 года; правда ли, что русские умеют воевать на генетическом уровне, и почему "азовцев"* больше не берут в плен.

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— Насколько хорошо подготовлены мобилизованные?

— С мобилизованными изначально проблема была в том, что они были не готовы. Выделялось три-четыре месяца на подготовку. Во время Великой Отечественной войны иногда выделялось десять дней. Вопрос — в отношении офицеров к занятиям. К счастью, этот момент уже практически преодолен.

Мобилизация началась с ДНР. Я, как замкомбрига по боевой подготовке, отвечал за прохождение боевого слаживания и другие вопросы. И мы столкнулись с тем, что 90% мужчин не держали в руках автомат. Это был 2022 год. Это для понимания, какими силами удерживалась здесь линия фронта: мужики как в 2014 году поднялись, основная масса, так с 2014 года и держали этот кусок фронта.

— А сейчас ребята уже научились?

— Безусловно. На войне не хочешь думать головой — через пять минут тебе думать нечем будет вообще. Поэтому голову надо включать мгновенно.

Надо отдать должное, у нас хорошая генетика, мы же русские, независимо от национальности. Это значит, что у нас на генетическом уровне умение воевать, мы просто забываем об этом. И как только мужчина берёт в руки автомат — он всё вспоминает очень быстро.

Главное — не лениться. Очень многое зависит от офицерского состава. Очень хорошо, когда офицеры, которые отвечают за подготовку, потом с этими бойцами идут в бой.

Сегодня даже тактические рисунки по войне изменились, поэтому нужно менять программу подготовки. Штурм города — это специальная операция. И методики, которые там должны применяться, — это методики спецназа. Военная тактика шагнула далеко вперёд.

В мобилизации подвижки очень серьёзные. Создаются полигоны. Там, слава богу, наконец-то начали заниматься. Когда спохватились, что бойцов отправили на фронт неподготовленными, старшим командованием было оперативно принято решение: на полигонах созданы учебные команды, собраны лучшие офицеры.

Прошлой весной готовили мехводов БМП и танков. Были шикарнейшие специалисты из московских военных училищ. Я был в восторге от их работы, как они наших шахтёров подготовили. Через неделю уже орлы — ездят, стреляют, как будто всю жизнь сидели в этой броне. Мы можем, когда хотим. И специалисты у нас есть.

Я был простым сельским учителем. С 2014 года занимался разведкой, специальной операцией. Меня позвали этим же бойцам преподать азы поведения в городе. Я говорю: "Зачем? Они же на броне". — "Техника сгорела — они уже пехота". Тем более, что командир БМП, он же командир отделения, должен учить своих бойцов, как:

перемещаться в городе,

входить в подъезд,

защищать этаж.

Но я провожу занятия очень весело. Я прямо под ноги, над головой стреляю боевыми патронами. Не учебными.

— Не совершили ли мы в своё время ошибку? Основная стратегия была такая: нам не нужна большая армия, нам хватит контрактников. А потом началась спецоперация, где большая линия фронта, нужны танки, и где не обойдёшься контрактной армией...

— На контрактную армию ставка была сделана правильно, она должна быть. Но у нас серьёзный провал по мобилизационному резерву. Только недавно создали систему БАРС (боевой активный резерв). Это нужно было делать позавчера.

В СССР каждый военнослужащий проходил сборы. Потом потихоньку эта система деградировала. Но задумка правильная: каждый год мужчины должны на неделю-две уходить на сборы.

Мужское население Российской Федерации ни морально, ни физически не готово к войне. Украина все восемь лет активно занималась подготовкой своего населения. Обратите внимание, как они упорно сопротивляются. Даже в Мариуполе нацисты из "Азова"* сдались уже, когда им позвонили. Они в лицо смеялись журналистам, и мы их ещё обменяли. Какого хрена мы обменяли этих бесов, которых потом опять под Бахмутом отлавливали? У меня много друзей среди "вагнеров", они их в плен уже не брали. Хватит!

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ