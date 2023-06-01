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Олег Володин

Украинский корабль пошел на дно: как уничтожили СДК "Юрий Олефриенко"

4:14
Силовые структуры

В самом конце мая военно-морской флот Украины потерял свой последнюю серьезную боевую единицу.

Украинский корабль пошел на дно: как уничтожили СДК "Юрий Олефриенко"
Фото: Telegram: Флот наизнанку

По данным министерства обороны РФ, в ходе комбинированного удара по военным объектам Украины был уничтожен корабль проекта 773 "Юрий Олефиренко". Эту информацию, опубликовав видео поражения БДК, подтвердили военные корреспонденты, а после и жители Одессы.

После удачного удара по кораблю высокоточной ракетой на его борту дополнительно взорвался боекомплект для поставленных на палубу установок РЗСО "Град". С их помощью ВСУ с борта корабля регулярно вело обстрелы позиций ВС РФ.

Известно, что в начале конфликта он "работал" в Днепро-Бугском лимане и обстреливал Херсонскую область — убивая как российских бойцов, так и мирных жителей.

Охота за ним велась давно. Власти Украины использовали зерновую сделку для его защиты, однако после неоднократных нарушений соглашения российское командование нанесло ракетный удар. Среди экипажа корабля есть значительные потери.

В украинских пабликах пишут, что координаты местонахождения корабля российским войскам могли быть переданы сочувствующими из местных жителей. В настоящее время СБУ озаботилось поиском возможных информаторов и срочно ищет, на кого повесить гибель корабля.

Отметим, что "Олефиренко" был последним крупным судном военно-морского флота Украины. Российские военные захватывали его в 2014 году в Крыму, но позже передали его украинской стороне, так как корабль ценности (с точки зрения ведения боевых действий) не представлял.

Корабль вмещал:

  • до 150 человек десанта;
  • 250 тонн груза;
  • до 10 единиц бронетехники.

Кроме "Градов" на палубе, судно было вооружено реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими орудиями.

Известно, что корабль времен СССР, "Юрий Олефиренко", был построен на Гданьской социалистической верфи в Польше, дрался во времена израильско-египетского конфликта-1973 и даже сбил израильский истребитель-бомбардировщик.

После развала Союза и раздела Черноморского флота был передан Украине и переименован в "Юрия Олефриенко", в честь выпускника советского Рязанского училища ВДВ, "афганца" и убежденного бандеровца, в 2014 году заявившего "я иду карать Донбасс" и ушедшего в "АТО".

В 2014 году активно поддержал Майдан и возглавил 42-ой карательный батальон, после — морской центр спецопераций ВСУ, в составе которого воевал против ополченцев Донбасса. Собственно, там он и попал в засаду, где был уничтожен.

За год СВО Украина потеряла все крупные боевые корабли, причем самые мощные потери пришлись на Азовское море (ныне — внутреннее море России) — порты Бердянска и Мариуполя.

Так, Киев остался без:

  • патрульного катера Р-190 "Славянск" (бывший WPB-1321 Cushing),
  • ракеты утопили рейдовый тральщик U360 "Геническ",
  • на дне у острова Змеиный ржавеет и БДШК L450 "Станислав".

Единственная подводная лодка Украины "Запорожье" стоит ржавой на вечном приколе в Крыму, а экс-флагман ВМФ Украины и гордость советского флота — ракетный крейсер "Украина" (систершип погибшего крейсера "Москва") сгнил у причала и скоро будет продан "на иголки" как металлолом.

Сейчас роль флагмана исполняет турецкий корвет ADA "Гетман Мазепа", о борт которого жена Зеленского к ужасу моряков не смогла разбить бутылку.

Кстати, в Телеграме уже заметили, что "Генштаб ВСУ уже которые сутки стоически молчит на тему последнего боевого украинского корабля" и предложили поискать на сайте украинского флота "на мове корабель, човен, човiн, корабiль".

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Видео "Юрия Олефиренко" перед уничтожением
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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