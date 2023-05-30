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Военкор Руденко: в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль ВСУ "Юрий Олефиренко"

0:44
Силовые структуры

В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль военно-морского флота вооружённых сил Украины (ВСУ) "Юрий Олефиренко". Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.

Военкор Руденко: в порту Одессы уничтожен средний десантный корабль ВСУ "Юрий Олефиренко"
Фото: https://t.me/RtrDonetsk/17890

По их информации, пожар, возникший на палубе, привёл к детонации находившихся в трюме боприпасов. После этого корабль затонул. Также есть значительные потери среди экипажа корабля, заключил военкор.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл подробности удара по подземному командному бункеру ВСУ на острове в Киеве.

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Одесса 5 минут назад❗️ЭТО СЛУЧИЛОСЬ! НАЧАЛИ РЫТЬ ПЛЯЖИ! ТАКОГО НИКТО НЕ ОЖИДАЛ!
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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