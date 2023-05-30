В результате ночного удара по военным объектам в порту Одессы был уничтожен средний десантный корабль военно-морского флота вооружённых сил Украины (ВСУ) "Юрий Олефиренко". Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале со ссылкой на украинские источники.
По их информации, пожар, возникший на палубе, привёл к детонации находившихся в трюме боприпасов. После этого корабль затонул. Также есть значительные потери среди экипажа корабля, заключил военкор.
Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл подробности удара по подземному командному бункеру ВСУ на острове в Киеве.
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