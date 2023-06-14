Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Разведчик: как и чем Россия создаст санитарную зону на Украине

5:21
Силовые структуры » Министерство обороны

Разведчик объяснил смысл заявления Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на Украине и пояснил, нужны ли для этого ядерная бомба, мобилизация, сдвиг границ или авиация.

Разведчик: как и чем Россия создаст санитарную зону на Украине
Фото: Telegram: WWI right now

"Президент, комментируя обстрелы России, намекнул — возможно, придётся "создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию". Кто-то называет такие зоны буферными, демпферными, демилитаризированными", — поделился с Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Смысл такой зоны — отодвинуть врага и все его вооружения на расстояние, как минимум превышающее предельную дальнобойность его самого мощного оружия. И чтобы они не могли выехать куда-то, приблизиться, отстреляться и уехать", — пояснил эксперт.

Войска противника должны стоять так далеко, чтобы не добивали:

  • РСЗО ("Грады" и их аналоги, "Химарсы"),
  • ОТРК ("Точки-У", "Гром-2"),
  • артиллерия, обычная или повышенного могущества (это термин для больших и сверхбольших калибров),
  • и так далее.

При этом специалист по разведке добавил, что это, увы, не решает вопроса с авиацией противника, которая может использовать дальнобойные ракеты с самолёта, взлетев "условно из-под Львова". Однако, по его мнению, с ракетами "учится, умеет и еще научится" работать ПВО, а сейчас больная тема — именно "прилёты" от артиллерии, ОТРК и РСЗО.

Как можно достичь такой "чистой зоны"?

"Украинцы уже начали обсуждать про ядерный удар, который создаст радиоактивную буферную зону. Ну, у них какой-то мазохизм на этот счёт, они все "ждут" ядерной вспышки. Это, во-первых, бессмысленно. Зачем России иметь заражённые территории рядом? Как раз их любимое НАТО в "холодную войну" хотело взрывать ядерные мины, чтобы сделать в Восточной Европе "радиоактивную полосу" против армий Варшавского договора", — делится Рипер.

"Есть другие варианты. Это либо полный контроль территорий, то есть их захват, зачистка и работа на них военных и спецслужб, которые уничтожают любые установки, пушки, и т. д. Либо, как это любят делать те же США, НАТО, — полное господство в воздухе нашей авиации и беспилотников. Для этого надо полностью подавить ПВО, и чтобы дальше, если появилось что-то, беспилотник это заметил и уничтожил или передал координаты и по ним отработала авиация", — добавляет специалист.

Также, по словам разведчика, возникает вопрос, на какую дальность нужно отодвинуть врага — если учесть, что у него есть средства поражения с дальностью от 100-150 до 350 и даже 500 километров.

  1. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санитарную зону нужно "отодвинуть до Львова", тогда поражение территорий России будет невозможно.
  2. Санитарная зона требует проведения операции армейского уровня по занятию северных районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей, заявил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале.
  3. С учётом дальности поставляемого альянсом вооружения, "буферная зона" должна простираться "по старой границе СССР", поделился в интервью Телеканалу "360" эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

"Я считаю, что минимально оптимальная, простите за каламбур, буферно-"санитарная" зона пройдёт по границам Одесской, Харьковской, Черниговской и Николаевской с Сумской областей", — считает Георгий Рипер.

"Таким образом "перекрывается" дальность большинства основных вражеских вооружений, Одесса и Харьков самоопределяются (думаю, они войдут в состав России, как и ЛДНР). Более того, тогда появляется возможность обсудить открытие аэропортов юга России, снимается опасность поражения наших самолётов с туристами средствами ПВО типа С-300, "Бук-М1", "Торами", — заключил он.

Эксперт также добавил, что тогда "воплотится то, что обсуждают мировые СМИ и даже (в своё время) пророчески сообщил Владимир Жириновский: "От Одессы до Сум — Россия, центральная Украина под властью Киева, Западная делится между Польшей, Румынией и Венгрией".

"Термин "санитарная зона" говорит о том, что президент относится к ВСУ как к паразитам и источнику угроз среде обитания и здоровью человека", — пояснил Pravda.Ru создатель военно-экспертного проекта "Оперативная линия".

"Санитарная зона" должна быть вдоль всей границы и позволять обеспечить обнаружение подразделений противника на марше в пределах нормативных трёх-четырёх часов движения и нанесение огневого поражения в кратчайший срок. Исходя из вышеизложенного, глубина "санитарной зоны" должна определяться возможностями средств обнаружения и целеуказания, а также боевыми возможностями приграничных группировок войск", — заключил военный.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы владимир путин дмитрий медведев
Новости
Россияне в Турции обнаружили подвох при попытке расплатиться картами РФ
"ТурDom": скандально известный отель 16+ в Турции откажется от "взрослой" концепции
Сладков рассказал любопытные детали встречи Путина с военными корреспондентами
"Турпром": туристы из-за новой проблемы спешно покидают популярный район Вьетнама
Свойства банана: Выведет лишнюю соль и поможет похудеть
Запорожский фронт: ВСУ пытаются под огнём эвакуировать с поля боя бронетехнику
Жители Омска пожаловались на режим НМУ: "Этот город — кладбище"
Анастасия Ракова: Более 60 артистов выступят на московском выпускном в Парке Горького
Пушилин рассказал о том, что происходит на флангах Артёмовска
Пушилин указал на неудачи ВСУ при контрнаступлении
Популярное
Русские в шоке: турки начали хамить в отелях

Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.

"Царьград": турки начали избирательно хамить в отелях туристам из России
Граждане РФ шокированы курортами черноморского побережья: вернулись из "другой" Турции
"Другая Турция": россияне разочарованы курортами черноморского побережья
Сразу 10 бомбардировщиков Ту-95мс вылетели на место удара по Украине
Никакого хамства: турэксперты раскрыли правду об отношении турков к русским
"Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине Виктор Пахомов Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев
Раскрыт смысл слов Путина о санитарной зоне на Украине
Рынок в ожидании курорта-гиганта для русских туристов — Юрий Барзыкин
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Врач-онколог назвал самый смертельный вид рака
Последние материалы
Запорожский фронт: ВСУ пытаются под огнём эвакуировать с поля боя бронетехнику
Жители Омска пожаловались на режим НМУ: "Этот город — кладбище"
Анастасия Ракова: Более 60 артистов выступят на московском выпускном в Парке Горького
Пушилин рассказал о том, что происходит на флангах Артёмовска
Пушилин указал на неудачи ВСУ при контрнаступлении
Шурыгин: если пойдут "Абрамсы", то пойдут и снаряды с обеднённым ураном
"Парагвайский сценарий" теперь разыгрывается на Украине
Рогов рассказал, как Киев использует зерновую сделку в своих преступных целях
Роналду объяснил значение своего фирменного празднования гола
Александр Васильев объяснил, что причиной скандала в аэропорту Казани стала обида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников