Разведчик: как и чем Россия создаст санитарную зону на Украине

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Разведчик объяснил смысл заявления Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на Украине и пояснил, нужны ли для этого ядерная бомба, мобилизация, сдвиг границ или авиация.

Фото: Telegram: WWI right now

"Президент, комментируя обстрелы России, намекнул — возможно, придётся "создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию". Кто-то называет такие зоны буферными, демпферными, демилитаризированными", — поделился с Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.

"Смысл такой зоны — отодвинуть врага и все его вооружения на расстояние, как минимум превышающее предельную дальнобойность его самого мощного оружия. И чтобы они не могли выехать куда-то, приблизиться, отстреляться и уехать", — пояснил эксперт.

Войска противника должны стоять так далеко, чтобы не добивали:

РСЗО ("Грады" и их аналоги, "Химарсы"),

ОТРК ("Точки-У", "Гром-2"),

артиллерия, обычная или повышенного могущества (это термин для больших и сверхбольших калибров),

и так далее.

При этом специалист по разведке добавил, что это, увы, не решает вопроса с авиацией противника, которая может использовать дальнобойные ракеты с самолёта, взлетев "условно из-под Львова". Однако, по его мнению, с ракетами "учится, умеет и еще научится" работать ПВО, а сейчас больная тема — именно "прилёты" от артиллерии, ОТРК и РСЗО.

Как можно достичь такой "чистой зоны"?

"Украинцы уже начали обсуждать про ядерный удар, который создаст радиоактивную буферную зону. Ну, у них какой-то мазохизм на этот счёт, они все "ждут" ядерной вспышки. Это, во-первых, бессмысленно. Зачем России иметь заражённые территории рядом? Как раз их любимое НАТО в "холодную войну" хотело взрывать ядерные мины, чтобы сделать в Восточной Европе "радиоактивную полосу" против армий Варшавского договора", — делится Рипер.

"Есть другие варианты. Это либо полный контроль территорий, то есть их захват, зачистка и работа на них военных и спецслужб, которые уничтожают любые установки, пушки, и т. д. Либо, как это любят делать те же США, НАТО, — полное господство в воздухе нашей авиации и беспилотников. Для этого надо полностью подавить ПВО, и чтобы дальше, если появилось что-то, беспилотник это заметил и уничтожил или передал координаты и по ним отработала авиация", — добавляет специалист.

Также, по словам разведчика, возникает вопрос, на какую дальность нужно отодвинуть врага — если учесть, что у него есть средства поражения с дальностью от 100-150 до 350 и даже 500 километров.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что санитарную зону нужно "отодвинуть до Львова", тогда поражение территорий России будет невозможно. Санитарная зона требует проведения операции армейского уровня по занятию северных районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей, заявил военный эксперт Борис Рожин в своём Telegram-канале. С учётом дальности поставляемого альянсом вооружения, "буферная зона" должна простираться "по старой границе СССР", поделился в интервью Телеканалу "360" эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов.

"Я считаю, что минимально оптимальная, простите за каламбур, буферно-"санитарная" зона пройдёт по границам Одесской, Харьковской, Черниговской и Николаевской с Сумской областей", — считает Георгий Рипер.

"Таким образом "перекрывается" дальность большинства основных вражеских вооружений, Одесса и Харьков самоопределяются (думаю, они войдут в состав России, как и ЛДНР). Более того, тогда появляется возможность обсудить открытие аэропортов юга России, снимается опасность поражения наших самолётов с туристами средствами ПВО типа С-300, "Бук-М1", "Торами", — заключил он.

Эксперт также добавил, что тогда "воплотится то, что обсуждают мировые СМИ и даже (в своё время) пророчески сообщил Владимир Жириновский: "От Одессы до Сум — Россия, центральная Украина под властью Киева, Западная делится между Польшей, Румынией и Венгрией".

"Термин "санитарная зона" говорит о том, что президент относится к ВСУ как к паразитам и источнику угроз среде обитания и здоровью человека", — пояснил Pravda.Ru создатель военно-экспертного проекта "Оперативная линия".

"Санитарная зона" должна быть вдоль всей границы и позволять обеспечить обнаружение подразделений противника на марше в пределах нормативных трёх-четырёх часов движения и нанесение огневого поражения в кратчайший срок. Исходя из вышеизложенного, глубина "санитарной зоны" должна определяться возможностями средств обнаружения и целеуказания, а также боевыми возможностями приграничных группировок войск", — заключил военный.