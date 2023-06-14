Разведчик объяснил смысл заявления Владимира Путина о возможности создания "санитарной зоны" на Украине и пояснил, нужны ли для этого ядерная бомба, мобилизация, сдвиг границ или авиация.
"Президент, комментируя обстрелы России, намекнул — возможно, придётся "создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию". Кто-то называет такие зоны буферными, демпферными, демилитаризированными", — поделился с Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Рипер.
"Смысл такой зоны — отодвинуть врага и все его вооружения на расстояние, как минимум превышающее предельную дальнобойность его самого мощного оружия. И чтобы они не могли выехать куда-то, приблизиться, отстреляться и уехать", — пояснил эксперт.
Войска противника должны стоять так далеко, чтобы не добивали:
При этом специалист по разведке добавил, что это, увы, не решает вопроса с авиацией противника, которая может использовать дальнобойные ракеты с самолёта, взлетев "условно из-под Львова". Однако, по его мнению, с ракетами "учится, умеет и еще научится" работать ПВО, а сейчас больная тема — именно "прилёты" от артиллерии, ОТРК и РСЗО.
Как можно достичь такой "чистой зоны"?
"Украинцы уже начали обсуждать про ядерный удар, который создаст радиоактивную буферную зону. Ну, у них какой-то мазохизм на этот счёт, они все "ждут" ядерной вспышки. Это, во-первых, бессмысленно. Зачем России иметь заражённые территории рядом? Как раз их любимое НАТО в "холодную войну" хотело взрывать ядерные мины, чтобы сделать в Восточной Европе "радиоактивную полосу" против армий Варшавского договора", — делится Рипер.
"Есть другие варианты. Это либо полный контроль территорий, то есть их захват, зачистка и работа на них военных и спецслужб, которые уничтожают любые установки, пушки, и т. д. Либо, как это любят делать те же США, НАТО, — полное господство в воздухе нашей авиации и беспилотников. Для этого надо полностью подавить ПВО, и чтобы дальше, если появилось что-то, беспилотник это заметил и уничтожил или передал координаты и по ним отработала авиация", — добавляет специалист.
Также, по словам разведчика, возникает вопрос, на какую дальность нужно отодвинуть врага — если учесть, что у него есть средства поражения с дальностью от 100-150 до 350 и даже 500 километров.
"Я считаю, что минимально оптимальная, простите за каламбур, буферно-"санитарная" зона пройдёт по границам Одесской, Харьковской, Черниговской и Николаевской с Сумской областей", — считает Георгий Рипер.
"Таким образом "перекрывается" дальность большинства основных вражеских вооружений, Одесса и Харьков самоопределяются (думаю, они войдут в состав России, как и ЛДНР). Более того, тогда появляется возможность обсудить открытие аэропортов юга России, снимается опасность поражения наших самолётов с туристами средствами ПВО типа С-300, "Бук-М1", "Торами", — заключил он.
Эксперт также добавил, что тогда "воплотится то, что обсуждают мировые СМИ и даже (в своё время) пророчески сообщил Владимир Жириновский: "От Одессы до Сум — Россия, центральная Украина под властью Киева, Западная делится между Польшей, Румынией и Венгрией".
"Термин "санитарная зона" говорит о том, что президент относится к ВСУ как к паразитам и источнику угроз среде обитания и здоровью человека", — пояснил Pravda.Ru создатель военно-экспертного проекта "Оперативная линия".
"Санитарная зона" должна быть вдоль всей границы и позволять обеспечить обнаружение подразделений противника на марше в пределах нормативных трёх-четырёх часов движения и нанесение огневого поражения в кратчайший срок. Исходя из вышеизложенного, глубина "санитарной зоны" должна определяться возможностями средств обнаружения и целеуказания, а также боевыми возможностями приграничных группировок войск", — заключил военный.
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