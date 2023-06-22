Шойгу намекнул на наступление ВС РФ, начиная с июля

Министр обороны Сергей Шойгу завуалированно анонсировал наступление в СВО на Украине на заседании Совбеза РФ, состоявшегося в четверг.

Фото: kremlin.ru

Резервная армия и корпус сформированы и готовы "к реакции"

Открывая заседание, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в РФ с начала года набраны 114 тыс военнослужащих по контракту и 52 тыс добровольцев. В среднем в сутки поступают на контракт 1336 человек (полк) и 112 единиц различной техники. По его словам, Минобороны не видит необходимости в новых добровольцах для СВО. Возможно, министр оговорился, и речь идёт о мобилизованных, так как потери и ротация закрываются за счёт добровольцев-контрактников.

Главное прозвучало следующим образом: в этом месяце "завершается формирование резервной армии РФ и нового армейского корпуса с вооружением в 3 700 единиц различной техники".

"Российская сторона ведёт подготовку для реакции на дальнейшие наступательные действия ВСУ", — добавил Шойгу.

Эти слова, с учётом накопленного потенциала, вполне можно истолковать как анонс крупного российского наступления.

ВС РФ перемалывают силы ВСУ

Далее Шойгу отметил, что данные потерь ВСУ получены по радиоперехватам. Секретарь Совбеза Николай Патрушев уточнил, что ВСУ в ходе попыток наступления с 4 июня потеряли более 13 тыс человек (примерно 17-18 батальонов убитыми и ранеными). Также российские военные уничтожили 246 танков, в том числе 13 западных, 595 бронированных машин, 443 боевых бронированных машин, 279 единиц артиллерии и миномётов, 2 ЗРК, 10 тактических истребителей, 4 вертолёта, 264 БПЛА, 424 автомобиля.

Военкор Александр Сладков предполагает, что для наступления ВСУ уже задействовали порядка 5 бригад из 9 подготовленных и оснащённых по стандартам НАТО. Это значит, что более половины резервов, подготовленных для контрудара, уже уничтожены, пишет он в Telegram.

Верховный решил: дальше вразумлять бесполезно

Верховный главнокомандующий Владимир Путин на заседании разговаривал крайне жёстко. Заслушав доклады, он заявил, что Запад решил воевать до последнего украинца.

"Технику, конечно, ВСУ можно поставить, но вот, мобилизационный резерв — невозможно, и похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", — сказал Путин.

Президент тем не менее "обратил внимание", что наступательный потенциал противника не исчерпан и попросил это учесть в построении боевой работы.

Немецкое издание Bild отмечает, что российское руководство стало комментировать ход СВО на публику. По мнению издания, это означает, что Путин "взял на себя персональную ответственность за её исход и уверен в положительном результате", так как в ином случае "он вряд ли бы появился перед камерами".

Аналитики американского Института изучения войны также отмечают, что Минобороны РФ извлекло уроки из прошлых ошибок в коммуникации, поэтому Сергей Шойгу стал публично рассказывать о ходе контрнаступления.

Добавим, что руководство РФ, очевидно, делает последние публичные попытки вразумить Запад, что надо перестать помогать киевскому режиму.

Совещание Совбеза состоялось после атаки на Чонгарский мост и после предупреждения Шойгу о том, что удары по Крыму вызовут удары по центрам принятия решений. Судя по тону и жестикуляции Путина (вертит карандашом на столе), решение о наступлении принято.

Когда последует контрудар ВС РФ

Наступление начнётся, когда ВСУ исчерпают свой резерв. Уже сейчас идут наступательные действия ВС РФ из-под Кременной на Лиман и из-под Сватово на Купянск. ВС РФ закрепляются в лесном массиве к западу от Синьковки в 2,5 км к северо-востоку от окраин Купянска. На краснолиманском направлении российские бойцы взяли ещё 2 "опорника" противника в полях.

Российская военная мысль отлично сработала: увидев два направления удара ВСУ на юге и в Бахмуте и сдержав их, ВС РФ ударили там, где полгода сидели в активной обороне и откуда ВСУ убрали резервы. Посмотрим, где будет направление главного удара. В отличие от противника, никто в России об этом не гудит "на каждом углу".

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