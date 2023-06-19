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Любовь Степушова

На Украине уверены, что "санитарная зона" будет в Харьковской области

4:17
Силовые структуры » Министерство обороны

Назрел вопрос об организации "санитарной зоны", так как обстрелы российских территорий не прекращаются. Прежде всего это надо делать в Харьковской области бывшей Украины.

На Украине уверены, что "санитарная зона" будет в Харьковской области
Фото: redstar.ru

Обстрелы российских городов не прекращаются

Город Валуйки в Белгородской области был обстрелян ВСУ рано утром 19 июня, есть раненые и убитые среди мирного населения. В тот же день при обстреле Волновахи и Волновахского района в ДНР, по предварительным данным, погибли 2-ое гражданских лиц (в том числе, 6-летняя девочка) и ещё 20 получили ранения. Участились обстрелы Глушковского района со стороны ВСУ, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Во вторник президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что если обстрелы будут продолжаться, то на территории Украины будет создана "санитарная зона" с целью обезопасить российские города от обстрелов и диверсионных рейдов ВСУ.

"Если обстрелы РФ будут продолжаться с территории Украины, то мы должны будем рассмотреть вопрос о создании на Украине "санитарной зоны", чтобы они не смогли достать", — заявил Путин.

Так и хочется воззвать к руководству в Кремле, что это давно назрело, потому что обстрелы (что хорошо знают в Кремле) не прекратятся. И будут гибнуть мирные жители.

Первый кандидат — Харьковская область

В этой связи важна позиция губернатора Белгородской области — наиболее страдающей от действий киевского режима. Вячеслав Гладков предложил решить проблему регулярных обстрелов региона радикально — присоединить Харьковскую область к России (от Харькова до Белгорода всего 80 километров).

Украинские Telegram-каналы прямо указывают, что область станет первой целью "санитарной зоны" и предупреждают, что игнорировать концентрацию войск в Белгородской области нельзя. Действительно, туда пришли силы "Ахмата", как написал в Telegram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Впрочем, об этом же говорят и российские эксперты.

Напомним, что ВС РФ освободили большую часть Харьковской области в период начала СВО, однако отошли летом в результате украинского контрнаступления за реку Оскол.

Подготовка к "санитарной зоне" идёт с обеих сторон

За последнее время на правом берегу реки ВС РФ создан плацдарм, и есть продвижение к Купянску. Осуществляются удары по центрам принятия решений ВСУ, заводам военного назначения и логистике.

В харьковских пабликах чувствуется напряжение — СБУ работает в усиленном режиме, выявляя "пророссийски настроенных харьковчан". Как пишут там же, за последние дни значительно увеличилось количество окон, забитых фанерами. А в магазинах можно наблюдать активную скупку продуктов и предметов первой необходимости.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что харьковчане "пока не готовы к тому, чтобы в городе была улица Бандеры", сообщает издание "Страна".

Возможно, удар в этом направлении станет главным контрударом ВС РФ в ходе летней компании после перемалывания сил на Запорожском направлении. У РФ есть наступательный резерв (аналог Степного фронта в Курской битве времён ВОВ) — это выведенные на отдых силы ЧВК "Вагнер".

Активные действия ВС РФ в создании "санитарной зоны", помимо реализации прямой цели, оттянут на себя резервы ВСУ и поставят Запад перед дилеммой: либо вы прекращаете поставки оружия, либо мы идём дальше. Сомнительно, что ВСУ по силам создать и пережить в Харькове и других городах во второй и третий раз потери по типу "обороны фортэци Бахмут".

В проекте бюджета Пентагона на 2024 год включены 80 млн долларов на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS. Нет сомнений, что они будут поставлены, тогда граница "санитарной зоны" приблизится к западной границе бывшей Украины.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы минобороны владимир путин вячеслав гладков
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