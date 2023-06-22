ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту: причины и последствия

ВСУ нанесли ночной ракетный удар по одной из важнейших артерий снабжения Херсонской и Запорожской областей с Крымом — Чонгарскому мосту. В ближайшее время страна узнает, что имел в виду Сергей Шойгу, говоря об ответных действиях на удары по Крыму.

Каким способом ударили по Чонгарскому мосту

Глава Крыма Сергей Аксенов утром 22 июня заявил, что пострадавших нет. Позже крымские власти сообщили, что на ремонт Чонгарского моста уйдет несколько дней, повреждения незначительные и подлежат устранению. Пока движение идёт через Перекоп и Армянск.

Специалисты предполагают несколько вариантов способов поражения:

планирующая малокалиберная бомба (запускаемая РСЗО "Хаймерс"),

ракета РСЗО "Ольха",

британская дальнобойная ракета Shadow Storm.

Об этом пишет блогер Юрий Подоляка в Telegram.

По его мнению, дыры в полотне моста "такие же, как от ударов по Антоновскому мосту (в Херсоне) "Хаймерсами".

Другие эксперты уверены что это были именно ракеты Storm Shadow. О такой версии говорит и. о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что на осколках, которые остались после прилета, можно видеть надпись "Made in France". По его словам, поврежден и дублирующий мост — несколько ракет попали и туда. Дальность действия Storm Shadow — порядка 300 км. Такими же ракетами ВСУ недавно нанесли удар по пунктам временного размещения с беженцами на Арабатской стрелке.

Причины удара по Чонгарскому мосту

Удар по Чонгарскому мосту — это исключительно серьёзная угроза для сухопутного коридора в Крым, пишет журналист Сергей Мардан в Telegram.

Он напоминает, что Чонгарский мост — это первый масштабный проект по улучшению крымской транспортной инфраструктуры, предпринятый Российской Империей после присоединения Крыма в 1783 году. Он получил шутливое прозвище "калитка в Крым". По мнению Мардана, сообщение через Армянск "многократно хуже". Этот маршрут длиннее на 100 км, "дороги — отвратительны, а погранпереход "Чаплынка" толком не приспособлен для гражданского сообщения".

По словам Мардана, по Чонгарскому мосту шло до 70% грузов логистики региона. Поэтому первая цель — её нарушить.

Также киевский режим настроен серьезно загрузить российскую систему ПВО на севере Крыма, полагает журналист.

Юрий Подоляка считает, что "это акт отчаяния, скорее, чем плановый удар", так как обычно по мостам "бьют перед наступлением, а не когда две попытки были провалены".

Блогер Алексей Живов предполагает, что это пробный удар в ожидании реакции РФ. Следом, по его словам, стоит ожидать новой попытки удара по Крымскому мосту, который "защищён лучшей эшелонированной системой ПВО, но 100% защиты от франко-британских ракет нет".

Историк Александр Дюков также придерживается версии, что это удар "на слабо".

"Своим ударом Киев ехидно спрашивает: "Как вы там сказали? Применение ракет вне зоны СВО повлечёт незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине"? Ну и как, Чонгарский мост на границе Крыма и Херсонской области — это зона СВО? Или еще не зона СВО?", — написал эксперт в Telegram.

Напомним, что несколькими днями ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с предупреждением, что если ВСУ нанесут удары западными ракетами по Крыму, то Россия ударит по центрам принятия решений

По мнению Дюкова, говорить о "красных линиях" и ударах по центрам принятия решений можно только "на фоне экрана с дымящимися развалинами Банковой, это необходимый минимум".

Есть ещё версия, что это принуждение к продлению зерновой сделки. Сергей Мардан предполагает, что в таком случае под удар должен попасть Одесский морской порт.

В ближайшее время РФ узнает, что имел в виду Шойгу

Политолог Марат Баширов считает, что в ближайшее время "мы узнаем, что имел в виду Шойгу, говоря об ответных действиях на удары по Крыму". Об этом он написал в Telegram.

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