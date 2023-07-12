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Любовь Степушова

Провал Украины на саммите НАТО — заслуга армии и народа России

Силовые структуры » Министерство обороны

Провальный саммит НАТО в для Украины — полностью заслуга ВС РФ и её народа. Начался отсчёт времени до капитуляции Киева и Запада в СВО.

Провал Украины на саммите НАТО — заслуга армии и народа России
Фото: redstar.ru

Названа причина провала Украины на саммите НАТО

Киевский режим не выполнил главного условия успешного для него саммита (то есть гарантий безопасности и "дорожной карты" для принятия в НАТО) — не достиг успехов в "приазовском" контрнаступлении.

Заместитель главного редактора издания BIld Пауль Ронцхаймер заявил, что президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц "должны открыто назвать причины, по которым не хотят дорожной карты НАТО для Украины". И главная причина — провал контрнаступления.

"Поскольку украинское контрнаступление идёт не так хорошо, как некоторые надеялись, за закрытыми дверями постоянно говорят о том, что, возможно, пришло время начать переговоры. Когда это произойдет и сколько лет это займёт, пока неясно. Но ясно одно: веры в то, что Украина сможет вернуть себе всю территорию, у всех стран НАТО больше нет, по крайней мере, на данный момент", — сказал Ронцхаймер.

Теперь Владимиру Зеленскому на Западе припомнят, что он не послушал американцев и организовал "мясорубку" для достижения личной цели в Артёмовске. Что обеспечил теракт на "Северных потоках" и организовал подрыв Каховской ГЭС и т. д. Сообщается, что США выделят в 2024 году в 10 раз меньшее финансирование, чем в 2023 году. Будут только подачки. Лондон пообещал новый пакет помощи на 50 млн фунтов — это ничто для ВСУ и означает крах киевского режима.

ВС РФ выиграли "приазовское" сражение

Как сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на брифинге, в контрнаступлении, начиная с 4 июня, ни на одном из направлений ВСУ своих целей не достигли, а их потери составили более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц различного вооружения.

ВС РФ уничтожили 21 украинский самолёт, 5 вертолётов, 1 244 танка и другой бронетехники, в том числе 17 "Леопардов" и 12 БМП "Брэдли".

По словам Шойгу, западная разведка отмечает высокую эффективность обороны ВС РФ, минных заграждений, упреждающих авиаударов и особо выделяет высочайшую стойкость военных ВС РФ и оперативное реагирование командиров.

Добавим, что российское командование:

  • правильно выбрало тактику на истощение, которая позволяет беречь личный состав;
  • а также тактику активной обороны, когда российские бойцы дают подразделениям ВСУ заходить на свои позиции, затем наносится удар по ним артиллерией и идёт контратака с отбиванием прежних окопов;
  • научилось правильно вводить резервы — так проблему "клещей" вокруг Артёмовска решили переброшенные резервы, в том числе батальонов "Ахмат";
  • перевело работу заводов в три смены, что резко увеличило производство оружия и снарядов. За этим наблюдал сам Шойгу. Премьер Британии Риши Сунак только обещает увеличить в 8 раз производство снарядов для ВСУ, а российская "оборонка" уже это сделала на 10-ти кратной основе.

Рабочие ВПК совершили подвиг

Рабочие российских заводов совершили подвиг, выйдя на темпы производства, которые позволяют и компенсировать потери, и формировать новые части.

Так, по данным Шойгу, количество закупаемого оружия и техники с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, в 2023 году — более чем в 5 раз. Поставки БПЛА типа "Орлан" выросли в 53 раза, БМП-3 — в 2,1 раза, БТР-82А — в 4 раза, "Тигр-М" — в 2 раза, вертолётов Ка-52 — в 2 раза, Ми-28 в 3 раза.

Закупки боеприпасов — более чем в 10 раз.

Многократный рост поставок бронетехники, автомобилей, боеприпасов обеспечил армии уверенность, что она будет получать нужное оружие и боеприпасы в достаточном количестве и вовремя.

ВС РФ перейдут в наступление

Также отметим, что Минобороны качественно подготовило солдат, они отправляются на фронт небольшими группами, набираются боевого опыта и возвращаются. Как только завершится процесс реорганизации, ВС РФ пойдут в широкое наступление.

Шойгу сообщил, что ВС РФ перешли в контратаку на краснолиманском направлении, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту. Ожидаются одновременные движения с севера по направлениям в сторону Днепропетровска и Полтавы или же Чернигова, Харькова и Сум.

Заметим, что в Сумской области не случайно Киев объявил эвакуацию — налажена работа российских ДРГ.

Наконец, в видеороликах виден отличный боевой дух российских солдат. Это заслуга всех — от ребёнка, который пишет письмо бойцу, до Верховного главнокомандующего, который мудро примирился с ЧВК "Вагнер".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Наталья Мовлева
Наталья Мовлева — выпускающий редактор Правда.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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