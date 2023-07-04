Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточны ясны

4:44
Силовые структуры » Министерство обороны

На Украине заговорили о сворачивании наступления. Это означает, что Россия выигрывает решающее сражение. СВО закончится так же неожиданно, как и началась.

Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточны ясны
Фото: Телеграм-канал Арестовича

На Украине отменяют контрнаступление

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "очень сложно объяснить обществу, почему сейчас мы три дня молчим". А сказать, действительно, нечего. ВС РФ остановили наступление ВСУ в Запорожье и ДНР и даже стали наносить контрудары. Особенно успешно на Сватовском направлении в лесах у Кременной.

В понедельник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене украинской стратегии. По его словам, сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не на продвижении вперед.

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено — больше освобождено", — написал Данилов в соцсети.

Не понятно, правда, как при полном превосходстве ВС РФ в воздухе и артиллерии, беспилотниках, ракетах дальнего действия ВСУ собираются истощать российскую армию, но речь не об этом. Речь — об отмене активных наступательных действий.

Эту же версию подтвердил командующий ВСУ Валерий Залужный, который в интервью The Washington Post, сказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ. По его словам, без "полного снабжения" планы об освобождении территорий неосуществимы — украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16. По мнению Залужного, западные страны без превосходства в воздухе наступательные операции "даже и не начали бы".

В НАТО сказали: отменяйте, но F-16 вам не видать

На Западе прокомментировали информационный тренд. Так, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.

"Сделанные в апреле спутниковые снимки демонстрировали, что Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, чтобы замедлить любое продвижение Украины", — заявил Бауэр.

Он, однако, добавил, что вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения нынешнего контрнаступления ВСУ.

От Киева можно ждать провокаций

Некоторые российские аналитики не верят в сворачивание контрнаступления. Юрий Подоляка в Тelegtam заявил, что третья волна наступления уже началась и "сейчас это усиление мощности накатов". Однако из-за неудач, "в игру вступают политические и военные кланы, которые пытаются свалить вину друг на друга".

Но не видно, за счёт чего ВСУ смогут наступать ещё и ещё, так как новые потери неизбежны. Украинское контрнаступление завершится поражением, что окончательно станет ясно в ближайшие дни — до саммита НАТО в Вильнюсе осталась неделя.

В эту неделю от Киева стоит ждать особенно крупных провокаций, диверсий, терактов, чтобы переключить внимание с российских побед. Подрыв "грязной бомбы" на ЗАЭС - один из вариантов.

Перспективы СВО становятся яснее

Но это не будет трагедией, аналогичной Чернобыльской, а локальное заражение, которое быстро ликвидируют. Затем Украину западные хозяева будут загонять за стол переговоров с РФ, но безуспешно. Тогда Зеленский уйдёт (есть разные варианты, каким образом), и к власти придёт военный, которому ясна бесперспективность "мясного штурма". Наступит торг, и Москва не пойдёт на сохранение нацистской Украины.

Тогда наступит пауза — Запад будет ждать результатов выборов в США, помощь Украине будет снижаться, и у Москвы будет время, чтобы подготовится к новым военным операциям. После зимы 2024 года обесточенная и обескровленная Украина начнёт сдаваться — город за городом, и конфликт закончится также неожиданно, как и начался.

К ноябрьским президентским выборам в США уже будут договорённости, которые победителю — Дональду Трампу останется только подписать и стать триумфатором, завершившим "войну на Украине", как он и обещал.

Исторические российские земли бывшей Украины вольются в РФ, видимо, без отдельных областей, ориентированных на другие страны.

Читайте по теме: Эксперт уверен, что ВС РФ ещё не всё показали: "Наши что-то темнят"

Байден едет на шоу в Вильнюс. Чтобы там ненароком умереть?

Вашингтон не будет останавливать Зеленского от теракта на ЗАЭС

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы дональд трамп алексей данилов
Новости
Nature: Ученые нашли гормон, помогающий похудеть
Роман Костомаров усердно тренируется на протезах: "Спорт отвлекает от всего происходящего"
Иосиф Пригожин возмутился использованием его изображения на наклейках ЧВК "Вагнер": "Хоть бы копеечку предложили"
В Великом Новгороде загорелось производственное здание
Марков оценил поручение Путина пустить автомобили в Крым через ДНР и Мариуполь
Белорусская церковь готова принять монахов Киево-Печерской лавры
Карчаа: ночью 5 июля Киев хочет ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами
Нутрициолог Гусакова проинформировала, что укропная вода помогает бороться с головными болями и лишним весом
Гладков: Белгородской области требуется более 20 млрд рублей на восстановление инфраструктуры
Российские производители заинтересованы в поставках автомобилей на Кубу
Популярное
К чему может привести "безобидный" пивной животик, рассказала врач

"Пивной животик" может спровоцировать инфаркт миокарда, инсульт и сахарный диабет, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

Эндокринолог Зухра Павлова заявила об опасности пивного живота
Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь
Онколог назвал первый признак рака кишечника
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
У недобросовестных хозяев будут отбирать животных: подготовлен новый законопроект Анастасия Жукова Англо-русский союз никогда не доводил Россию до добра Сергей Лебедев Система государственности Литвы находится в глубоком кризисе Ярас Валюкенас
Многодетному отцу отказали в посадке на рейс из Турции из-за овербукинга
Эксперт уверен, что армия России ещё не всё показала
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
"Забудьте про мороженое": эндокринолог назвала причины появления угрей
Последние материалы
Иосиф Пригожин возмутился использованием его изображения на наклейках ЧВК "Вагнер": "Хоть бы копеечку предложили"
В Великом Новгороде загорелось производственное здание
Марков оценил поручение Путина пустить автомобили в Крым через ДНР и Мариуполь
Белорусская церковь готова принять монахов Киево-Печерской лавры
Карчаа: ночью 5 июля Киев хочет ударить по ЗАЭС ракетой с ядерными отходами
Нутрициолог Гусакова проинформировала, что укропная вода помогает бороться с головными болями и лишним весом
Евпатория: идеальное место для отдыха всей семьей
Чем опасна гроза во время езды в автомобиле
Гладков: Белгородской области требуется более 20 млрд рублей на восстановление инфраструктуры
Российские производители заинтересованы в поставках автомобилей на Кубу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников