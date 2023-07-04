Украина уже сдалась, перспективы СВО достаточны ясны

4:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

На Украине заговорили о сворачивании наступления. Это означает, что Россия выигрывает решающее сражение. СВО закончится так же неожиданно, как и началась.

Фото: Телеграм-канал Арестовича

На Украине отменяют контрнаступление

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что "очень сложно объяснить обществу, почему сейчас мы три дня молчим". А сказать, действительно, нечего. ВС РФ остановили наступление ВСУ в Запорожье и ДНР и даже стали наносить контрудары. Особенно успешно на Сватовском направлении в лесах у Кременной.

В понедельник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил о смене украинской стратегии. По его словам, сейчас ВСУ больше сосредоточены на истощении армии РФ, а не на продвижении вперед.

"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено — больше освобождено", — написал Данилов в соцсети.

Не понятно, правда, как при полном превосходстве ВС РФ в воздухе и артиллерии, беспилотниках, ракетах дальнего действия ВСУ собираются истощать российскую армию, но речь не об этом. Речь — об отмене активных наступательных действий.

Эту же версию подтвердил командующий ВСУ Валерий Залужный, который в интервью The Washington Post, сказал, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ. По его словам, без "полного снабжения" планы об освобождении территорий неосуществимы — украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16. По мнению Залужного, западные страны без превосходства в воздухе наступательные операции "даже и не начали бы".

В НАТО сказали: отменяйте, но F-16 вам не видать

На Западе прокомментировали информационный тренд. Так, председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр отметил, что Украина имеет право действовать осторожно во время контрнаступления, так как продвижение войск затруднено из-за мин и других препятствий.

"Сделанные в апреле спутниковые снимки демонстрировали, что Россия создала мощные укрепления, траншеи, противотранспортные заграждения и другие препятствия, чтобы замедлить любое продвижение Украины", — заявил Бауэр.

Он, однако, добавил, что вопрос о поставке Украине истребителей F-16 американского производства не будет решен до завершения нынешнего контрнаступления ВСУ.

От Киева можно ждать провокаций

Некоторые российские аналитики не верят в сворачивание контрнаступления. Юрий Подоляка в Тelegtam заявил, что третья волна наступления уже началась и "сейчас это усиление мощности накатов". Однако из-за неудач, "в игру вступают политические и военные кланы, которые пытаются свалить вину друг на друга".

Но не видно, за счёт чего ВСУ смогут наступать ещё и ещё, так как новые потери неизбежны. Украинское контрнаступление завершится поражением, что окончательно станет ясно в ближайшие дни — до саммита НАТО в Вильнюсе осталась неделя.

В эту неделю от Киева стоит ждать особенно крупных провокаций, диверсий, терактов, чтобы переключить внимание с российских побед. Подрыв "грязной бомбы" на ЗАЭС - один из вариантов.

Перспективы СВО становятся яснее

Но это не будет трагедией, аналогичной Чернобыльской, а локальное заражение, которое быстро ликвидируют. Затем Украину западные хозяева будут загонять за стол переговоров с РФ, но безуспешно. Тогда Зеленский уйдёт (есть разные варианты, каким образом), и к власти придёт военный, которому ясна бесперспективность "мясного штурма". Наступит торг, и Москва не пойдёт на сохранение нацистской Украины.

Тогда наступит пауза — Запад будет ждать результатов выборов в США, помощь Украине будет снижаться, и у Москвы будет время, чтобы подготовится к новым военным операциям. После зимы 2024 года обесточенная и обескровленная Украина начнёт сдаваться — город за городом, и конфликт закончится также неожиданно, как и начался.

К ноябрьским президентским выборам в США уже будут договорённости, которые победителю — Дональду Трампу останется только подписать и стать триумфатором, завершившим "войну на Украине", как он и обещал.

Исторические российские земли бывшей Украины вольются в РФ, видимо, без отдельных областей, ориентированных на другие страны.

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