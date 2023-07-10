Встреча Путина с вагнеровцами обозначила просчёт президента

Президент РФ Владимир Путин изящно разрулил непростую ситуацию с ЧВК "Вагнер", но к нему есть один упрёк.

Фото: Пресс-служба Конкорд

Почему бы не провести такую встречу намного раньше?

О встрече Верховного главнокомандующего Владимира Путина с 35 командирами ЧВК "Вагнер" в понедельник, 10 июля, сообщил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. Она состоялась 29 июня, длилась три часа, и Евгений Пригожин присутствовал.

Длительность встречи говорит о неформальном подходе к ней президента и его собеседников. Высказано всё, что наболело. Почему бы раньше не собрать такое совещание — до "мятежа"? И это единственный упрёк к президенту по итогам событий 24 июня.

Песков сообщил, что на встрече Путин дал оценку действиям ЧВК "Вагнер" в ходе СВО и по поводу 24 июня, выслушал объяснения командиров и "предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения".

Сами командиры, по словам Пескова, изложили свою версию произошедшего 24 июня и "акцентировали, что являются убеждёнными сторонниками и солдатами главы государства и Верховного главнокомандующего, а также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину".

Из слов Пескова ясно, что Путин красиво разрулил ситуацию, подтвердив легитимность бойцов "Вагнера", однако настояв на определении их действий как "мятеж".

Как и предполагала Pravda.Ru президент не тот человек, чтобы разбрасываться такими опытными солдатами, как вагнеровцы, а солдаты ЧВК "Вагнер" — профессионалы, ему преданные. Их союз выгоден России, поэтому (и по другим причинам) они должны скоро примириться. Так и произошло.

Где будут задействованы бойцы ЧВК "Вагнер"

Рискнём предположить, что часть вагнеровцев, действительно, пойдёт в Белоруссию, а часть будет в резерве, оставшись в лагерях в ЛНР. Все командиры ЧВК, которые будут работать на Украине, заключат контракты с минобороны. Кто не захочет, есть работа инструкторами, например, в Африке.

В пятницу, 7 июля, Кремль не прокомментировал информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики (ЦАР). ЧВК "Вагнер" имеет контракт напрямую с Банги (ЦАР платит и снабжает), возможно, что этот контракт останется вне рамок минобороны.

Не захотят в Африке — есть разные войны на земле, где требуются "солдаты удачи".

Очевидно также, что финансы ЧВК "Вагнер" будут значительно урезаны. Это произойдёт из-за заключения контрактов на питание минобороны с другой фирмой или фирмами.

Киеву нанесён удар перед саммитом НАТО

Объявление о новых договорённостях между государством и ЧВК "Вагнер" сделано накануне саммита НАТО в Вильнюсе, где будут очень огорчены, так как на Западе хотели смерти Пригожину и ослабления Путина.

И если твой враг желал такого исхода, то надо было сделать ровно наоборот, что и произошло. Честь и хвала договорившимся сторонам, а у ВСУ назревают большие неприятности.

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