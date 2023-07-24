Румынские моряки в ужасе бежали из порта Рени, атакованного российскими БПЛА

Румынские моряки в ужасе бежали из порта Рени после атаки российских беспилотников. Румыния не готова к тому, что война может прийти на её территорию, но заслужила это.

Фото: theweathernetwork .com

Российские дроны поразили украинский порт Рени на Дунае

В ночь с 23 на 24 июля ВКС РФ поразили беспилотниками портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области в порту Рени.

Согласно украинским официальным источникам, был разрушен зерновой склад, частично другие грузовые ангары, в одном из производственных помещений возник пожар, который удалось потушить.

Другие источники говорят, что было уничтожено хранилище с румынской нефтью, которая, является основным источником сырья для украинских нефтеперерабатывающих заводов.

По данным российских военных корреспондентов, атакам подверглись также склады оружия и натовская техника.

Румынские власти сообщают, что после прилётов БПЛА шесть румынских кораблей, находившиеся в порту, запросили разрешение пересечь Дунай в направлении к румынскому берегу. Корабли не пострадали.

Ширина Дуная в этом месте — 1 км. Так как граница проходит по медиане русла, то румынские СМИ указывают, что взрывы были "всего в 500 метрах от границы Украины с Румынией".

Румынские моряки испытали ужас

Момент атаки беспилотника засняли румынские моряки. По словам одного из них, взрывы начались около 03 часов 15 минут местного времени и продолжались примерно до 05:40.

"Мы вышли (из порта) перед другим кораблем, если мы шли за ним, то были бы мертвы. Украинские военные начали стрелять по беспилотникам, но они не попали ни в один", — рассказал Марсель Боло изданию Observator. По его словам, он пережил несколько ужасных моментов, так как на палубу его корабля летели куски жести, вырванные из разводного моста.

Всего, по мнению моряка, дронов было 10, а восьмой "упал именно там, где мы выходили".

"Я не получил никакого предупреждения, даже по телефону", — сказал Боло.

По данным Observator, в результате ударов несколько сотрудников порта Рени получили ранения, а "инфраструктура порта была разрушена".

Румыны указывают, что Рени находится примерно в 20 километрах от румынского города Галац.

Румыния в растерянности: "А нас то за что?"

Румынские первые лица — президент Клаус Йоханнис и премьер Марчел Чолаку "решительно" осудили атаки на украинский порт и "предупредили", что эскалация конфликта представляет серьезную угрозу для безопасности в этом районе.

Военный аналитик Раду Тудор указал на немедленную необходимость принятия мер, позволяющих сбивать российские беспилотники у границ Румынии.

"Россия начинает играть с огнем у границ НАТО", — сказал он в эфире Antena 3 CNN.

Тудор и другие эксперты в Румынии сокрушаются, что сбивать российские дроны румынской армии нечем и призывают правительство найти выход — обратиться, например, к Израилю за системой "Железный купол" или к союзникам по НАТО, чтобы они поставили соответствующие средства ПВО. В парламенте Румынии царит растерянность в стиле: "а нас то за что".

Румыния заслужила удары ВКС РФ по своей территории

РФ атаковала порт Рени через несколько дней после того, как Украина совершила теракт на Крымском мосту, а после выхода РФ из зерновой сделки объявила, что рассматривает возможность "зернового коридора" через территориальные воды Румынии и Болгарии .

Чтобы купировать эти намерения и лишить Украину денежных поступлений для содержания ВСУ, ВС РФ четвёртый день наносят удары по портовым сооружениям Одесской области, где под зерновым иммунитетом ВСУ накопили много оружия, боеприпасов и живой силы.

Россия преследует цель дезорганизовать работу не только портовых структур Украины, но и сопредельных стран, которые давно втянуты в военный конфликт с РФ прямой помощью Украине оружием, боеприпасами, топливом — всем, что позволяет Украине убивать русских.

После дезорганизации румынского направления, для украинского зерна и оружия останется сухопутный путь через Польшу, Венгрию, Словакию. Но эти страны категорически против экспорта украинского зерна через их территории, поэтому оно будет заперто. Что касается оружия, то, возможно, есть планы у Москвы ударить и по мостам через Днепр.

Украине нечем ответить России

Украина ответила на удар по портам Одесской области попытками осуществить показательные удары дронами по зданиям Минобороны РФ в Москве. Была надежда на психологическую сумятицу в России, но этого уже не будет. Даже если бы и был психологический эффект, то он не сравним с миллиардными денежными потерями Украины, которые ведут к огромным моральным потерям в обществе бандеровцев.

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