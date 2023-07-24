Ночью 24 июля российские силы нанесли удар высокоточными ракетами и беспилотниками по портам городов Рени и Измаил в Одесской области, расположенных на Дунае вблизи украинско-румынской границы.
По словам военкоров, атакованы резервуары с румынской нефтью, склады с натовским вооружением, ангары с техникой. Кроме того, повреждения получила портовая инфраструктура, которая использовалась для вывоза украинского зерна через Румынию.
"ВКС РФ выносят порт города Рени на Дунае в Одесской области. То есть по Дунаю экспорта зерна не будет тоже", — написал военный аналитик Сергей Колясников в своём Telegram-канале.
Ранее отставной полковник американской армии заявил, что ВСУ не добьются успеха с помощью новой тактики, и уже вскоре Россия освободит Харьков и Одессу.
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