Возвращение Купянска - начало стратегического наступления ВС РФ

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Российская армия развивает наступление на границе ЛНР и Харьковской области на Купянском направлении. Боевой российский генерал Андрей Мордвичев дал свой прогноз.

Фото: РИА Новости

Армия России нашла слабое место ВСУ и неожиданно ударила

Площадь отвоёванных территорий ВС РФ, которые наступают к реке Оскол юго-западнее Сватово, за последние недели превысила "достижения" ВСУ в ходе приазовского контрнаступления.

Успех обеспечен верным выбором участка прорыва (пересечённая местность, по мнению украинских стратегов, не располагала к наступлению), высоким моральным духом, постоянным давлением и налаженным снабжением собственным боекомплектом и техникой. Всё это вкупе обеспечивает гораздо меньшие потери в живой силе, чем у ВСУ.

Также ВС РФ умело растянули свои контратаки по всему фронту, и в Киеве долгое время не обращали внимание на движение россиян на этом направлении. ВСУ бросили элитные части под Артёмовск, борьба за который имеет лишь символическое значение. Там украинцы уже давно якобы берут километры, площади, но не взяли ни одного населённого пункта.

Telegram-канал "Резидент" сообщает со ссылкой на свой источник, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Владимиру Зеленскому о тяжёлых боях на Купянском направлении и просит срочно перебросить туда несколько резервных бригад. По мнению Залужного, российская армия продолжает продавливать оборону ВСУ, что грозит обрушением фронта.

Надо брать многострадальный Купянск

По состоянию на понедельник ВС РФ форсировали реку Жеребец уже в трёх местах, вчера — у Карамзиновки, где взят в плен 31 солдат ВСУ. В ходе наступательной операции 21-й, 30-й, 15-й бригады ЦВО вместе с частями 20-й армии проломили мощный укрепрайон ВСУ на Лиманском направлении. Освобождена Новоегоровка, соединения ВС РФ подходят к границе ЛНР и вступают в Харьковскую область.

По данным военкоров "Русской весны", "счёт идёт уже буквально, на часы".

Освобождением ранее утерянных территорий в Харьковской области решается вопрос с постоянными терактами в Белгородской области. Судя по всему, стоит задача отогнать бандеровцев к Оскольскому водохранилищу с севера (Купянск) и с юга (за рекой Жеребец). Просматривается также попытка создать угрозу с севера для Северска, выйдя на левый берег Северского Донца. Для этого идёт наступление в сторону Лимана и в Серебрянском лесничестве.

Дело чести для российской армии — взять Купянск, который позорно был сдан прошлой осенью и где прошли широкие репрессии против поверившего в Россию населения.

Угроза большого котла для ВСУ и наступления на Харьков

Купянск — важный транспортный узел в логистике ВСУ. После его освобождения, по мнению военных аналитиков, ВС РФ будут, скорее всего, двигаться дальше на юг вдоль восточного берега реки Оскол. При успехе на Лиманском направлении, создаётся угроза окружения крупной группировки ВСУ на всей линии нынешнего фронта Сватово-Кременная.

В случае захвата Купянска возможен удар и на запад в направлении Харькова с заходом в тыл частям ВСУ, которые сосредоточены на границе с РФ.

По данным украинского командования, Россия сосредоточила на Купянском направлении группировку в 100 тысяч человек. Если это так, то у российского командования имеется стратегический план наступления, а Оскольский рубеж является первой целью.

Прогноз генерала Мордвичева — освобождение Новороссии

В воскресенье командующий группировкой российских войск "Центр" генерал Андрей Мордвичев дал журналисту Владимиру Соловьёву прогноз хода СВО. По мнению генерала, украинские войска смогут наступать до конца августа, а потом "будет перерыв". По его словам, к апрелю "всё закончится" освобождением левобережной Украины.

"Освобождение Новороссии? Однозначно!", — уточнил Мордвичев.

Российское руководство после повторного теракта на Крымском мосту резко повысило ставки, этой ночью нанесены удары по порту Дуная — Рени, на границе с Румынией. Данный порт является важным логистическим узлом для снабжения ВСУ вооружением и техникой. К тому же на саммите Владимир Путин — Александр Лукашенко обсуждался поход "Вагнера" на Польшу. В шутливой форме, но в каждой шутке есть доля истины.

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