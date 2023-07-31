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Петр Ермилин

Когда закончится конфликт с Украиной? Эксперты — о дальнейших сценариях СВО

Силовые структуры

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально предполагалось, что операция займет несколько месяцев, однако в связи с рядом непредвиденных для Москвы обстоятельств (в частности, финансовой и военной поддержки Киева Западом) конфликт затянулся, и к данному дню длится уже почти полтора года. За это время прошло множество событий, схваток терактов, и атак, однако сейчас все еще нет понимания временных границ СВО. Pravda.Ru побеседовала с экспертами и попыталась выяснить, в каком направлении движется конфликт и можно ли предсказать его завершение.

Когда закончится конфликт с Украиной? Эксперты — о дальнейших сценариях СВО
Фото: 9111.ru

Заморозка конфликта и "обратный зеркальный сценарий"

Такие версии в беседе с Pravda.Ru предположил Денис Денисов, конфликтолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ. Первым из возможных вариантов он назвал снижение интенсивности боевых действий и последующую заморозку конфликта.

"Сейчас наиболее вероятный сценарий — это постепенная заморозка конфликта, снижение интенсивности боевых действий. В принципе сомнительно, что военно-стратегическая ситуация радикально изменится в краткосрочной перспективе, потому что и одна, и другая стороны прекрасно уже знают друг друга, знают арсенал вооружений, потенциалы, возможности, оборонительные возможности. И это приводит к мысли о том, что линия соприкосновения будет формализироваться, то есть она станет более-менее устойчивой, интенсивность вооруженных действий будет снижаться. И, как следствие этого, следующим шагом будет для начала "полузаморозка", по крайней мере, снижение интенсивности. Если сейчас мы наблюдаем конфликт высокой интенсивности, потом будет средней, потом будет низкая. Собственно, какая была ситуация и на Донбассе с 2014 года по 2022 год. Это первый сценарий", — рассказал он, не исключив, что конфликт может длиться "десятилетиями".

Вторым вероятным сценарием собеседник Pravda.Ru назвал успешное контрнаступление одной из сторон, или "обратный зеркальный сценарий". Более того, специалист не исключил и сценарий, включающий возможность применения тактического ядерного вооружения.

Украина — "антиРоссия"

Герасимов пояснил, что вариант того, что конфликт может растянуться "на десятилетия" объясняется тем, что статус Украины в рамках такого противостояние будет выгоден Западу.

"Украины как государство, пока оно будет существовать, будет ярко выраженным антиподом России. Это будет, с одной стороны, "антиРоссия", с другой стороны, государство, которое будет направлено на действия против России. И в этом отношении это очень удобный инструмент для целого ряда западных государств, которые в рамках уже глобального противостояния [...] будут использовать Украину для того, чтобы угрожать и раздражать РФ", — добавил он.

При этом не исключил, что Украина может стать базой для подготовки атак на Россию.

"Я совершенно не исключаю сценариев, связанных с тем, что Украина может потенциально стать базой подготовки террористов, которые будут запускаться в Российскую Федерацию. С территории Украины могут быть организованы кибератаки, атаки на энергетическую инфраструктуру и многое другое. То есть, когда мы говорим о потенциальной протяженности конфликта, конечно же, у меня нет сомнений, что это на десятилетия", — отметил специалист.

"Максимум один год"

Версию о том, что конфликт не продлится больше года, в интервью Pravda.Ru предложил Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса и военный эксперт.

"Я не думаю, что конфликт будет затянут. Какое-то у меня стойкое убеждение, что всё это продлится максимум один год, так как на Украине человеческий потенциал и мобресурсы "тают", у них же идет вопрос о призыве женщин. Даже мы указываем только те потери, которые на линии соприкосновения. Какие потери несут, когда мы бьем по дальним тылам ракетами, по штабам управления, мы не знаем, и по раненым тоже. Так что здесь очевидно, что есть преимущество и в авиации, есть преимущество и в артиллерии, в танках. И сейчас вопрос такой: консолидация нашего общества", — отметил военный эксперт.

Неизбежные переговоры

В разговоре с Pravda.Ru Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований концерна «Алмаз-Антей», доктор исторических наук, профессор, отметил что переговоры, с одной стороны, в нынешних условиях кажутся неизбежными, с другой стороны — невозможными.

"Прежде всего, очевидно совершенно, что переговорная тематика, с одной стороны, исключена, потому что нет платформы общей для переговоров, а, с другой стороны, неизбежна по одной простой причине: и у одной, и у другой сторон не осталось того, чем воюют, ни вооружений военной техники, ни боеприпасов. То есть если для России эта проблему еще как-то решается, у России сохранился оборонно-промышленный комплекс, и сейчас он максимально используется, из него выжимается всё, что можно, то для Запада эта проблема сейчас через какое-то время, очень небольшое, две-три недели, будет вообще нерешаема, потому что остатки военной техники и вооружений будут исчерпаны [...] Значит, им нужна пауза", — объяснил он.

Именно на фоне этой ситуации, как объяснил Подберезкин, и появляется подспорье для начала переговорного процесса.

"Значит, скорее всего, они будут настаивать на каком-то варианте переговоров, замораживания конфликта, в течение которого они смогут свой оборонно-промышленный комплекс раскрутить до потребностей, которые им нужны. Это можно сделать, но для этого требуется время. У нас ситуация проще. Мы готовимся и постоянно наращиваем производство, и личный состав у нас увеличивается, в том числе добровольцев и контрактников. Поэтому мы будем способны после определенного времени, когда закончится наша ставка на оборонительную стратегическую операцию, она перейдет плавно в наступательную стратегическую операцию. И это, видимо, неизбежно в сентябре", — заключил эксперт.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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