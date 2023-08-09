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Петр Ермилин

Москву снова пытались атаковать украинские дроны. Что об этом известно?

5:37
Силовые структуры

На подлете к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил московский мэр Сергей Собянин. Позднее информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Pravda.Ru рассказывает об инциденте.

Москву снова пытались атаковать украинские дроны. Что об этом известно?
Фото: Telegram: World Weapons News

Как сообщил источник телеграм-канала SHOT, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада (с направления "восьми часов") и с юга (с направления "пяти часов").

"Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут", — говорилось в публикации.

Сообщения властей

Впервые об атаке сообщил московский мэр Сергей Собянин. Он рассказал о работе спецслужб на месте происшествия и отметил отсутствие пострадавших.

"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — говорилось в его публикации в телеграм-канале мэра.

Минобороны РФ подтвердило попытку атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 9 августа.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорилось в сообщении пресс-службы Министерства обороны, текст которого опубликовало РИА Новости.

Способы защиты от беспилотников

О способах защиты от атак беспилотников Pravda.Ru ранее рассказывал Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик.

 "У уничтожения может быть два способа: либо поражение за счет каких-то зенитных средств, это могут быть ракеты, спаренные пулеметы, в том числе и оптико-электронное подавление в виде боевых лазеров, которые можно поставить — это очень эффективное оружие, и это в принципе относится к средствам радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы. Вот два способа основные, это РЭБ и ПВО, чтобы сбить беспилотники. Еще третье средства, которое есть — это работа наших органов безопасности: это выявление точек запуска и, соответственно, контроль этой территории", — объяснял аналитик.

Предыдущие атаки

  • В воскресенье, шестого августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введен план "Ковер";
  • В ночь на 4 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались предпринять целую серию атак по регионам РФ. Во-первых, Киев предпринял попытку атаки по военно-морской базе в Новороссийские, во-вторых, по ряду объектов в Крыме. Об этом вначале сообщили очевидцы, затем информацию подтвердили и в Минобороны РФ;
  • 3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах километрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты:
  • 30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
  • 28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
  • 24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
  • 17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;
  • 30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.

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Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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