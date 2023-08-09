На подлете к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил московский мэр Сергей Собянин. Позднее информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Pravda.Ru рассказывает об инциденте.
Как сообщил источник телеграм-канала SHOT, два боевых дрона заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада (с направления "восьми часов") и с юга (с направления "пяти часов").
"Первый был сбит ПВО в Одинцовском районе близ Минского шоссе, второй — в районе Домодедово. Приблизительное расстояние между точками уничтожения дронов — 55 километров по прямой. Они были сбиты с разницей в 16 минут", — говорилось в публикации.
Впервые об атаке сообщил московский мэр Сергей Собянин. Он рассказал о работе спецслужб на месте происшествия и отметил отсутствие пострадавших.
"Была попытка пролёта на город двух боевых беспилотников. Оба сбиты ПВО. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе", — говорилось в его публикации в телеграм-канале мэра.
Минобороны РФ подтвердило попытку атаки украинских беспилотников на Москву в ночь на 9 августа.
"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — говорилось в сообщении пресс-службы Министерства обороны, текст которого опубликовало РИА Новости.
О способах защиты от атак беспилотников Pravda.Ru ранее рассказывал Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик.
"У уничтожения может быть два способа: либо поражение за счет каких-то зенитных средств, это могут быть ракеты, спаренные пулеметы, в том числе и оптико-электронное подавление в виде боевых лазеров, которые можно поставить — это очень эффективное оружие, и это в принципе относится к средствам радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы. Вот два способа основные, это РЭБ и ПВО, чтобы сбить беспилотники. Еще третье средства, которое есть — это работа наших органов безопасности: это выявление точек запуска и, соответственно, контроль этой территории", — объяснял аналитик.
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