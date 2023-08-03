3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах метрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты. Информацию об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, а позднее подтвердили и в Минобороны. Pravda.Ru рассказывает о сегодняшней атаке и беседует с экспертами о том, как не допустить подобного в дальнейшем.
Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — написал Шапша в 8:30 утра.
Позднее информацию подтвердили и в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщили в ведомстве.
Позднее стало известно об еще одном, седьмом, беспилотнике, который также был успешно избит. Информацию сообщил также губернатор Шапша.
"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — говорилось в посте телеграм-канала губернатора.
На попытку атаки отреагировали в Совете Федерации. В интервью Lenta.ru сенатор Владимир Джабаров сообщил, что такие акции связаны с провалом контрнаступления ВСУ.
"На мой взгляд, это агония украинской военной машины. Они пытаются показать Западу, что расходы на украинскую оборону оправданные и что они активно противодействуют России и наступают, хотя нормальные военные специалисты, даже в США, осознают, что у Украины мало что получается", — сказал он.
Беспилотники в Калужской области замечают не в первый раз. Так, 4 июля местные жители увидели БПЛА, который впоследствии сбили. Как утверждал ТАСС, дрон направлялся в сторону Москвы.
Об этом в интервью Prava.Ru рассказал Олег Иванников, полковник запаса.
"Воздушная безопасность в России отработана как нельзя лучше. Существует несколько линий расположения ПВО, одна из них находится в Калужской области [...] С БПЛА ведется борьба — это ежесуточное дежурство расчетов, которые на сегодняшний день обладают всеми техническими новинками, необходимыми, чтобы обнаружить и уничтожить аппараты противника. Сложность заключается в том, что аппараты зачастую тоже бывают достаточно новых образцов, изготовленные из композитных материалов с технологиями stealth (скрытности — ред.). На Западе большое внимание уделяют изготовлению именно таких аппаратов, которые могут незаметно обойти российскую ПВО", — рассказал эксперт.
Он подчеркнул, что у России есть несколько линий обороны: в Брянске, Курске, Белгороде, Калуге и Московской области.
Иванников также объяснил сложность дислоцирования таких объектов, как БПЛА.
"Самое сложное это захват цели, ее обнаружение. В большинстве случаев их очень плохо видно на мониторе, цели очень маленькие, можно допустить ошибку. Но для этого военнослужащие проходят обучение в специализированных военных учебных заведениях и на протяжении нескольких лет не только учатся, но и в боевой обстановке оттачивают свое мастерство, берегут российское небо", — указал он.
О способах защиты от атак беспилотников Pravda.Ru рассказал и Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик.
"Проблема заключается в том, что эта система, построенная вокруг Москвы, рассчитана на большие летательные аппараты, то есть самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и тому подобные вещи. Беспилотники — это малоразмерная цель. И современные средства, которые у нас ранее были, по всей видимости, не реагируют на эти цели, то есть они их могут путать с птицами, например. А для того чтобы внедрить новые технологии, насколько мне известно, мы сталкиваемся с противодействием сложившейся бюрократической системы", — объяснил Герасимов.
Более того, специалист рассказал и о технологических способах защитах более предметно.
"У уничтожения может быть два способа: либо поражение за счет каких-то зенитных средств, это могут быть ракеты, спаренные пулеметы, в том числе и оптико-электронное подавление в виде боевых лазеров, которые можно поставить — это очень эффективное оружие, и это в принципе относится к средствам радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы. Вот два способа основные, это РЭБ и ПВО, чтобы сбить беспилотники. Еще третье средства, которое есть — это работа наших органов безопасности: это выявление точек запуска и, соответственно, контроль этой территории", — рассказал аналитик.
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