Очередной регион РФ стал жертвой атаки беспилотников ВСУ. Чем ответит Москва?

7:28 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

3 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) территорию Калужской области, находящейся в двухстах метрах от Москвы, однако все шесть дронов были сбиты. Информацию об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша, а позднее подтвердили и в Минобороны. Pravda.Ru рассказывает о сегодняшней атаке и беседует с экспертами о том, как не допустить подобного в дальнейшем.

Фото: Telegram: World Weapons News

Сегодня ночью при попытке пролета через Калужскую область силами ПВО на юго-западе региона сбито 6 БПЛА. Пострадавших и разрушений нет, — написал Шапша в 8:30 утра.

Позднее информацию подтвердили и в Минобороны РФ.

"Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — сообщили в ведомстве.

Позднее стало известно об еще одном, седьмом, беспилотнике, который также был успешно избит. Информацию сообщил также губернатор Шапша.

"На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит ещё один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет", — говорилось в посте телеграм-канала губернатора.

На попытку атаки отреагировали в Совете Федерации. В интервью Lenta.ru сенатор Владимир Джабаров сообщил, что такие акции связаны с провалом контрнаступления ВСУ.

"На мой взгляд, это агония украинской военной машины. Они пытаются показать Западу, что расходы на украинскую оборону оправданные и что они активно противодействуют России и наступают, хотя нормальные военные специалисты, даже в США, осознают, что у Украины мало что получается", — сказал он.

Беспилотники в Калужской области замечают не в первый раз. Так, 4 июля местные жители увидели БПЛА, который впоследствии сбили. Как утверждал ТАСС, дрон направлялся в сторону Москвы.

Как бороться с такими атаками?

Об этом в интервью Prava.Ru рассказал Олег Иванников, полковник запаса.

"Воздушная безопасность в России отработана как нельзя лучше. Существует несколько линий расположения ПВО, одна из них находится в Калужской области [...] С БПЛА ведется борьба — это ежесуточное дежурство расчетов, которые на сегодняшний день обладают всеми техническими новинками, необходимыми, чтобы обнаружить и уничтожить аппараты противника. Сложность заключается в том, что аппараты зачастую тоже бывают достаточно новых образцов, изготовленные из композитных материалов с технологиями stealth (скрытности — ред.). На Западе большое внимание уделяют изготовлению именно таких аппаратов, которые могут незаметно обойти российскую ПВО", — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что у России есть несколько линий обороны: в Брянске, Курске, Белгороде, Калуге и Московской области.

Иванников также объяснил сложность дислоцирования таких объектов, как БПЛА.

"Самое сложное это захват цели, ее обнаружение. В большинстве случаев их очень плохо видно на мониторе, цели очень маленькие, можно допустить ошибку. Но для этого военнослужащие проходят обучение в специализированных военных учебных заведениях и на протяжении нескольких лет не только учатся, но и в боевой обстановке оттачивают свое мастерство, берегут российское небо", — указал он.

О способах защиты от атак беспилотников Pravda.Ru рассказал и Игорь Герасимов, эксперт в области безопасности, военный аналитик.

"Проблема заключается в том, что эта система, построенная вокруг Москвы, рассчитана на большие летательные аппараты, то есть самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и тому подобные вещи. Беспилотники — это малоразмерная цель. И современные средства, которые у нас ранее были, по всей видимости, не реагируют на эти цели, то есть они их могут путать с птицами, например. А для того чтобы внедрить новые технологии, насколько мне известно, мы сталкиваемся с противодействием сложившейся бюрократической системы", — объяснил Герасимов.

Более того, специалист рассказал и о технологических способах защитах более предметно.

"У уничтожения может быть два способа: либо поражение за счет каких-то зенитных средств, это могут быть ракеты, спаренные пулеметы, в том числе и оптико-электронное подавление в виде боевых лазеров, которые можно поставить — это очень эффективное оружие, и это в принципе относится к средствам радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной борьбы. Вот два способа основные, это РЭБ и ПВО, чтобы сбить беспилотники. Еще третье средства, которое есть — это работа наших органов безопасности: это выявление точек запуска и, соответственно, контроль этой территории", — рассказал аналитик.

Предыдущие атаки беспилотников ВСУ по РФ

30 июля произошел целый ряд атак и попыток атак со сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра "Москва-сити", также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщила московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесен двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

17 июля 2023 года Украина совершила вторую террористическую атаку на Крымский мост при помощи надводных дронов. В результате атаки погибли двое взрослых и пострадала несовершеннолетняя девочка, дочь погибших;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 м от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.