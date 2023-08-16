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Олег Володин

Откуда ждать атаку Крымского моста — военспецы оценили защиту

4:25
Силовые структуры » Военные новости

Эксперты оценили безопасность Крымского моста, после того как глава СБУ похвалился видеозаписью атаки морского беспилотника Sea Baby на Крымский мост. Василий Малюк также пообещал, что Украина не остановится с атаками Крымского моста и кораблей в акватории Чёрного моря.

Откуда ждать атаку Крымского моста — военспецы оценили защиту
Фото: Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Чёрного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", — пугает руководитель ведомства, устраивающего теракты в России.

Напомним, что атаки на военные объекты Крыма, корабли Черноморского флота, танкер в Керченском проливе, Крымский мост (взрыв фуры и атака морскими беспилотниками), по данным военных экспертов, координировались самолётами- и беспилотниками-разведчиками НАТО, перед терактами "стаей" выходящими кружить в регионе.

Также Украина официально объявила зонами военной угрозы акватории и порты не только Новороссийска, но и таких популярных черноморских городов-курортов, как:

  • Сочи,
  • Анапа,
  • Геленджик.

Кроме того, СМИ публиковали расследования GrayZone и признания британских военных о том, что спецслужбы и спецназ королевы (а сейчас — короля) подготавливают и помогают устраивать диверсии в России, в том числе на Крымском мосту.

Какие меры безопасности (из несекретных) на данный момент введены у Крымского моста?

  • Сейчас Крымский мост прикрыт эшелонированным ПВО от атаки с воздуха — туристы и жители Керчи уже видели и слышали, как работают эти системы, сбивая БПЛА и ракеты врага.
  • Для защиты от теракта с использованием автомобилей у моста проводится досмотр, фуры, "Газели" и автобусы направляются через Мариуполь или на паромную переправу.
  • После атаки морских беспилотников установлены противодиверсионные сети, боновые заграждения (всё равно судоходство закрыто в проливе), также проводится патрулирование и контроль акватории катерами береговой охраны и кораблями ЧФ РФ, работает ППДО и противодиверсионные подводные системы.
  • Системы РЭБ и РЭР закрывают возможность навигации вражеских объектов, а тепло-, радио- и визуально непроницаемая дымовая защита позволяет "скрыть" мост от оптических и тепловых систем наведения.

Однако у туристов, крымчан и россиян в целом возникает логичный вопрос: "А достаточно ли этого для защиты Крымского моста?"

"Для обеспечения безопасности Крымского моста (да и России в целом) нужно бить хохлов, как говорится, "со всей пролетарской ненавистью". И помнить о каналах (теле)управления такими аппаратами — прикрытие моста средствами и комплексами РЭБ, блокирующими их работу, вполне по силам", — поделился с Pravda.Ru автор популярного экспертного проекта "Оперативная линия".

"От государства, официально объявившего терроризм своим главным инструментом и бьющего по гражданской инфраструктуре, по "мирняку" — увы — я бы ожидал атак уже не по мосту. Скорее, по кораблям в Керченском проливе, в Чёрном море, минных подлостей, терактов с туристическим и коммерческим морским транспортом в Краснодарском крае или на полуострове", — пояснил Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Риппер.

Он сообщил, что Крымский мост сейчас "защищён от проникновения камикадзе или диверсанта на фуре или легковом автомобиле, с моря — от беспилотников или кораблей, с воздуха прикрыт ПВО.

"Конечно, они будут пробовать атаковать ракетами и беспилотниками, но тут расчёт чисто на психологический момент — поражения не будет, но будет громко и будут новости про это", — считает эксперт.

"Однако подавление каналов управления я бы действительно "подкрутил", "усилил" — и тут речь не только про Крым и мост, несмотря на все "шторы РЭБ" они как-то умудряются пролетать к городам России", — считает разведчик.

"Крымский мост и сам полуостров, несмотря на близость к "небратской стране" и попытки атак (а может, и "благодаря этому"), хорошо защищены, а военные уже получили опыт. Но я повторюсь, по-настоящему безопасно будет, когда Украина будет нейтрализована как вражеское государство", — заключил он.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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