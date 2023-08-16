Откуда ждать атаку Крымского моста — военспецы оценили защиту

4:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Эксперты оценили безопасность Крымского моста, после того как глава СБУ похвалился видеозаписью атаки морского беспилотника Sea Baby на Крымский мост. Василий Малюк также пообещал, что Украина не остановится с атаками Крымского моста и кораблей в акватории Чёрного моря.

Фото: Rosavtodor.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85232127

"Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в акватории Чёрного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов", — пугает руководитель ведомства, устраивающего теракты в России.

Напомним, что атаки на военные объекты Крыма, корабли Черноморского флота, танкер в Керченском проливе, Крымский мост (взрыв фуры и атака морскими беспилотниками), по данным военных экспертов, координировались самолётами- и беспилотниками-разведчиками НАТО, перед терактами "стаей" выходящими кружить в регионе.

Также Украина официально объявила зонами военной угрозы акватории и порты не только Новороссийска, но и таких популярных черноморских городов-курортов, как:

Сочи,

Анапа,

Геленджик.

Кроме того, СМИ публиковали расследования GrayZone и признания британских военных о том, что спецслужбы и спецназ королевы (а сейчас — короля) подготавливают и помогают устраивать диверсии в России, в том числе на Крымском мосту.

Какие меры безопасности (из несекретных) на данный момент введены у Крымского моста?

Сейчас Крымский мост прикрыт эшелонированным ПВО от атаки с воздуха — туристы и жители Керчи уже видели и слышали, как работают эти системы, сбивая БПЛА и ракеты врага.

Для защиты от теракта с использованием автомобилей у моста проводится досмотр, фуры, "Газели" и автобусы направляются через Мариуполь или на паромную переправу.

После атаки морских беспилотников установлены противодиверсионные сети, боновые заграждения (всё равно судоходство закрыто в проливе), также проводится патрулирование и контроль акватории катерами береговой охраны и кораблями ЧФ РФ, работает ППДО и противодиверсионные подводные системы.

Системы РЭБ и РЭР закрывают возможность навигации вражеских объектов, а тепло-, радио- и визуально непроницаемая дымовая защита позволяет "скрыть" мост от оптических и тепловых систем наведения.

Однако у туристов, крымчан и россиян в целом возникает логичный вопрос: "А достаточно ли этого для защиты Крымского моста?"

"Для обеспечения безопасности Крымского моста (да и России в целом) нужно бить хохлов, как говорится, "со всей пролетарской ненавистью". И помнить о каналах (теле)управления такими аппаратами — прикрытие моста средствами и комплексами РЭБ, блокирующими их работу, вполне по силам", — поделился с Pravda.Ru автор популярного экспертного проекта "Оперативная линия".

"От государства, официально объявившего терроризм своим главным инструментом и бьющего по гражданской инфраструктуре, по "мирняку" — увы — я бы ожидал атак уже не по мосту. Скорее, по кораблям в Керченском проливе, в Чёрном море, минных подлостей, терактов с туристическим и коммерческим морским транспортом в Краснодарском крае или на полуострове", — пояснил Pravda.Ru специалист по разведке Георгий Риппер.

Он сообщил, что Крымский мост сейчас "защищён от проникновения камикадзе или диверсанта на фуре или легковом автомобиле, с моря — от беспилотников или кораблей, с воздуха прикрыт ПВО.

"Конечно, они будут пробовать атаковать ракетами и беспилотниками, но тут расчёт чисто на психологический момент — поражения не будет, но будет громко и будут новости про это", — считает эксперт.

"Однако подавление каналов управления я бы действительно "подкрутил", "усилил" — и тут речь не только про Крым и мост, несмотря на все "шторы РЭБ" они как-то умудряются пролетать к городам России", — считает разведчик.

"Крымский мост и сам полуостров, несмотря на близость к "небратской стране" и попытки атак (а может, и "благодаря этому"), хорошо защищены, а военные уже получили опыт. Но я повторюсь, по-настоящему безопасно будет, когда Украина будет нейтрализована как вражеское государство", — заключил он.