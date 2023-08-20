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Любовь Степушова

Удар ВКС РФ по элите беспилотной авиации Украины в Чернигове: подробности

Силовые структуры » ФСБ

Украинцы беспечно собрали элиту беспилотной авиации страны в Чернигове, где она была уничтожена. Это была одна из лучших операций спецслужб и ВКС РФ .

Удар ВКС РФ по элите беспилотной авиации Украины в Чернигове: подробности
Фото: https://t.me/warfakes/16725

В Чернигове поражена элита беспилотной авиации Украины

Минобороны РФ в вечерней сводке за субботу не прокомментировало ракетный удар по зданию Драматического театра в Чернигове 19 августа. Есть данные источника РИА Новости, что удар пришёлся по месту сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам. Таким образом, нанесён непоправимый урон решающему сектору современной войны.

Украинские власти в западных СМИ попытались представить последствия удара, как очередную Бучу. Однако в Чернигов не приехал ни один депутат Рады, никто из офиса президента. Кроме того, Киев начал признавать потери силовиков — заявлено о ранении 15 полицейских.

"Выставку" организовала кандидат на пост министра обороны Украины Мария Берлинская. Мероприятие предназначалось для:

  • разработчиков и производителей дронов, а также сопутствующих технологий,
  • членов групп управления БПЛА,
  • преподавателей лётных школ,
  • инструкторов.

Участники прошли строгий отбор через заполнение анкет, каждому выдавалось персональное приглашение. Источник РИА Новости рассказал, что всем военным, которых было большинство, было рекомендовано приходить в гражданской одежде.

При втором ударе по зданиям ГУР и СБУ в Чернигове погибли спецы НАТО

Telegram-канал "Это ещё не конец", пишет, что в Драмтеатре проходило совещание офицеров ССО ВСУ и НАТО из Польши и Прибалтики "по выработке общей концепции защиты границы при гибридных атаках". По данным канала, в под развалами убитыми найдены более 38 бойцов и командиров ССО ВСУ. Тяжелораненые "составляют уже более 75 человек".

Авторы канала указывают, что был и второй удар — через дорогу от Драмтеатра по областному штабу ГУР и приемной СБУ в момент совещания с польскими и литовскими военными "по защите границы и противодействию возможных атак ДРГ из Беларуси и России". Из 23 иностранцев найдены под завалами мёртвыми 9 человек, остальные пока считаются пропавшими без вести.

Это был "пробный пуск ракеты "Искандер К" (крылатое снаряжение)", способной нести ТЯО (маломощный заряд). Он признан удачным, системы ПВО ВСУ его проспали, пишут авторы.

Они добавляют, что пропал без вести сотрудник немецкой разведки BND, отвечавший за космическую связь и услуги шифрованной передачи данных, закрепленный за штабом НАТО в Вильнюсе.

В Жешув, судя по активным перемещения бортов, видимо, начали прибывать первые убитые и раненые в Чернигове иностранные наёмники, которых активно развозят по госпиталям Польши, пишет Telegram-канал "Милитарист".

Борьба за власть на Украине не щадит никого

Украинский Telegram-канал "ЗеРада" считает, что информацию о совещании россиянам слили свои же — те, кто не хотел видеть Берлинскую в кресле министра обороны.

"Думаете, мало есть способов передать данные российской разведке? До критики Резникова Берлинская спокойно проводила свои мероприятия", — пишет канал.

Авторы считают, что этот случай идентичен случаю в прошлом году с "арго-олигархом Вадатурским", который был против зерновой сделки в том виде, в котором она состоялась, "а через 8 дней к нему в спальню прилетела ракета".

Заказчик в случае с Берлинской — глава офиса президента Андрей Ермак, который двигает в министры обороны своего человека, считает "ЗеРада".

Это похоже на правду, так как в украинских соцсетях после обстрела Чернигова начали обвинять организаторов "выставки" в неосторожности, которая официально повлекла гибель 7 человек, среди которых ребёнок. Это закрывает карьеру для Берлинской.

"Какие там гражданские, какие дети, когда очередной грантоед "патриот" рвется к госдолжности вопреки интересам Андрея Ермака. Сегодняшняя трагедия показывает, насколько грантоедам наплевать на жизни и безопасность мирных украинцев, и в погоне за должностью и политическим пиаром они способны на бездумные поступки", — делает вывод "ЗеРада".

Россия долго сосредотачивается, но бьёт метко

Предположим, всё же, более простую версию. Собравшиеся — жертвы безнаказанности, собственной наглости и самоуспокоенности, мол, Россия угрожает, но не решается бить.

Россия бьёт редко, но метко, выбивая наёмников, военспецов НАТО и руководящую верхушку ВСУ. Удачная операция стала возможна, благодаря терпению (долго выслеживали) и агентурной сети российских спецслужб и высокоточному оружию РФ.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Михайлов
Александр Михайлов — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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