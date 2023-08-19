В Сети появилось видео удара баллистической ракетой по выставке беспилотников в центре города. Кадры распространяются в украинских Telegram-каналах.
Турецкие источники пишут, что в результате попадания по зданию драмтеатра погибли 20 и ранены 50 военнослужащих ВСУ и иностранных специалистов.
Ранее источник РИА Новости заявил, что удар по Чернигову пришёлся на место сбора экспертов ВСУ по дронам. О прилёте сегодня днём также сообщали и власти города.
Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не было.
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