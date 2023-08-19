Момент прилёта ракеты по выставке дронов в Чернигове попал на видео

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появилось видео удара баллистической ракетой по выставке беспилотников в центре города. Кадры распространяются в украинских Telegram-каналах.

Момент прилета ракеты по Чернигову

Турецкие источники пишут, что в результате попадания по зданию драмтеатра погибли 20 и ранены 50 военнослужащих ВСУ и иностранных специалистов.

Ранее источник РИА Новости заявил, что удар по Чернигову пришёлся на место сбора экспертов ВСУ по дронам. О прилёте сегодня днём также сообщали и власти города.

Официального подтверждения от Минобороны РФ пока не было.