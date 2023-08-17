Третий этап контрнаступления ВСУ: в бой под Работиным брошена группа "Марун"

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Начался третий этап контрнаступления ВСУ. Российские бойцы с мест сообщают, что первая атака резервной 82-й бригады ВСУ на Работино отражена.

Фото: "Challenger 2 Tank" by Defence Images is licensed under CC BY-SA 2.0.

Последние резервы ВСУ брошены на взятие Работина

Командование ВСУ бросило в бой на Запорожском направлении в район села Работина под Ореховым последнее крупное резервное подразделение из тактической группы "Марун" — 82-ю десантно-штурмовую бригаду, пишет Forbes.

Другие части из этой группы частично уже на фронте — это 46-я отдельная аэромобильная и 71-я егерская бригады ВСУ. По данным Forbes, 82-я бригада в составе двух тысяч десантников укомплектована БПМ "Мардер" и "Страйкер", а также танками "Челленджер-2".

Взятие села открывает ВСУ дорогу на город Токмак, от которого они намерены выйти к границе с Крымом и Азовскому морю, что является стратегической целью ВСУ в летней кампании. Украинская армия вела штурмовые действия под Работиным с начала июня, но безрезультатно. При этом от села до основной российской оборонительной линии — около 19 километров.

Для Киева ввод последних боеспособных резервов — это плохая новость, пишет Forbes, потому что "когда 82-я и 46-я бригады отступят для отдыха, пополнения личного состава и ремонта, заменить их будет некем". Контрнаступление в таком случае просто выдохнется, считает автор статьи. Заметим, что журналист уже пишет не "если", а "когда".

Это общий настрой западных СМИ — подчёркивать, что надо замораживать конфликт, а то и делить территорию Украины в обмен на мир.

17 августа утром Работино удерживается ВС РФ

Telegram-канал подразделения "Шторм. Осетия" сообщает со ссылкой на бойцов из Работина, что обстановка на утро 17 августа находится под контролем.

"Продолжаются бои, но ничего критичного. Прорыва линии обороны нет".

Был заход ВСУ на окраины с правого фланга, он отражён. Другие российские Telegram-каналы сообщают, что по скоплениям войск в этом районе наносятся удары фугасными авиабомбами.

Главное, что ждут россияне, — ввода в бой "Челленджеров". Первое появление этих танков, вероятно, будет обозначать главное направление удара ВСУ, считает Telegram-канал "Военная хроника". Авторы полагают, что главная проблема этих танков — их малое количество, вторая — отсутствие ремонтной базы, третья — их боеприпасы не взаимозаменяемы любыми другими.

Третий этап контрнаступления ВСУ будет последним

Это уже третий этап украинского контрнаступления в этом стратегически важном районе Запорожской области. Первый начался 4 июня, когда 9-й армейский корпус ВСУ, вооружённый "Леопардами " и "Брэдли", натолкнулся на хорошо укреплённую российскую оборону, минные поля и смог добиться только ограниченных успехов. Второй — 4 августа, когда ВСУ задействовали резервный 10-й армейский корпус, но также не смогли взять Работино.

Успех ВС РФ на этом участке обеспечивают

профессионализм кадровых подразделений,

дроны, в частности "Ланцеты",

и авиация, которая круглые сутки работает в небе.

При этом украинская ПВО находится слишком далеко от линии фронта или уничтожается сразу при передислокации.

Аналитики предсказывают, что с наступлением дождей контрнаступление ВСУ прекратится. С учётом конечного состояния украинских войск для ВС РФ возникает возможность перейти в наступление на этом участке — в направлении на Запорожье с форсированием Днепра и созданием плацдарма на правом берегу реки. Это возобновит угрозу наступления к границам Приднестровья с целью отрезать Украину от Чёрного моря.

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