Военный блогер: войскам необходима ротация

Что на самом деле происходит сейчас в зоне спецоперации, в чём преимущество Вооружённых Сил России и где перевес на стороне украинской армии, почему бойцам необходима ротация и какие именно четыре вида целей на Украине поражает российская артиллерия, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер, автор телеграм-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

— Алексей, вы сейчас недалеко от линии фронта. Какова сейчас обстановка? На днях Forbes разместил паническую статью о том, что ВСУ вводят последний резерв. Это так?

— Не стоит доверять Forbes, поскольку это информационное оружие противника. Наши генералы прекрасно понимают соотношение сил, уже израсходованных украинской армией и ещё остающихся в резерве. Неделю назад, перед атакой этого резерва, я слышал, что 45-50% сил уже израсходовано, то есть ещё столько же осталось. Это много, предстоит серьёзная боевая работа. Тем более, что с нашей стороны тоже не терминаторы стоят, а живые люди, которые долго воюют, устают, которых по десять часов в день осыпают кассетными фугасными боеприпасами. Парни мне иногда пишут: "Очень мы устали, нам бы ротацию, пополнение, в тыл отойти хотя бы недели на две, просто выдохнуть", — потому что очень сильная психическая усталость.

Сейчас надо поднимать вопрос ротации, и если есть возможность у минобороны, то ротацию надо проводить. Если войска понесли какие-то потери, их выводят на переукомплектование, отдых недели на две, и они с новыми силами идут в бой.

Ребята, которые сражаются в Запорожской области, — это лучшие кадровые части России, десантники, морпехи, специальные подразделения, да и некоторые мобилизованные: различные "БАРСы", добровольные объединения в составе минобороны. Боевой дух у них высокий, они профессионалы, средства для поражения противника у них есть.

Есть у нас недостатки, связанные с большей дальностью вражеской артиллерии и недостатком тактических и оперативных разведсредств. У противника в этом плане преимущество. Плюс он неограниченно использует современные кассетные боеприпасы, которые тоже наносят большой урон.

— Есть ли у наших военных какой-то секрет, помимо мужества и героизма бойцов?

— Мужество — вещь хорошая, и героизма там много. Есть недоработки по военной науке, и люди жертвуют жизнью, закрывая крупные ошибки.

У нас огромное количество противотанковых средств, два-три эшелона обороны, резерв в случае необходимости. Наша армия воюет давно, она многому научилась, в том числе бороться с дефицитом военных средств, которые противник получает от Америки якобы бесплатно и в неограниченных объёмах, а мы производим у себя на предприятиях, и наша "оборонка" только сейчас набирает обороты.

Полгода назад ситуация была хуже. Конечно, на восприятие влияет, откуда вы смотрите на ситуацию. Я смотрю на общую ситуацию в целом, а у военнослужащего, который устал, получил очередной осколок и видит, что мы обороняемся на пределе сил, может быть совершенно другое видение. Вчера один штурмовик упрекал меня в избыточном оптимизме. Я говорю: "Но в масштабах СВО мы справляемся". Противник бьет по нам в шести направлениях:

диверсии на юге России, Бахмут, Угледар, Соледар, Старомайорское, стык ДНР, Запорожской области, Работино, Херсонская область.

Ни на одном направлении враг не добился серьёзного результата. Можно ли это считать успехом поле полутора месяцев наступлений при поддержке всех разведывательных средств НАТО? Можно.

— Почти каждый день идут ракетные удары по Украине. Все стороны скрывают, что это за удары. Украинцы говорят, что мы бьём по гражданским. Мы говорим, что все объекты поражены. Что там уничтожается?

— Там четыре вида целей:

первая — портовая инфраструктура Николаева, Одессы, Очакова, Рени, Измаила; вторая — предприятия оборонного комплекса, на которых собирается и ремонтируется военная техника; третья — склады с оружием; четвёртая — колонны на марше и перед развёртыванием на марше в зоне боевых действий, в том числе те самые резервы.