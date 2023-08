Что на самом деле происходит сейчас в зоне спецоперации, в чём преимущество Вооружённых Сил России и где перевес на стороне украинской армии, почему бойцам необходима ротация и какие именно четыре вида целей на Украине поражает российская артиллерия, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтер, автор телеграм-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.