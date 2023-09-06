Россия якобы вывела войска из Работино. Что произошло на самом деле?

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Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил тактический отход российской армии с территории села Работино на запорожском направлении. Обстановка в этом регионе последние дни была особенно накаленной. Балицкий пояснил, что такое решение — это тактический ход ВС РФ, так как от города ничего не осталось. Минобороны позднее добавило, что на запоржском направлении изменений в тактическом положении войск нет. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Заявление Балицкого

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, [...] не представляется целесообразным», — сказал он, добавив, что ВС РФ заняли верхние позиции.

Он добавил, что село Работино за время боевых действий было практически полностью разрушено. Врио губернатора подчеркнул, что данный населённый пункт "остаётся лишь на картах". Балицкий отметил, что сейчас ВС России располагаются на главенствующих высотах, а ВСУ попали в "воронку" внизу.

Комментарий Минобороны

В оборонном ведомстве уточнили, что российские военные на запорожском направлении отразили четыре атаки ВСУ у Верборого и Работино, а изменений в тактическом положении нет.

"На зaпорожском напрaвлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиaции, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отрaзили четыре атаки противника в районах нaселенных пунктов Вербовое и Работино Зaпорожской области. Изменeний в тактическом положeнии российских войск нет", — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, которого цитирует ТАСС.

Как уточнило агентство со ссылкой на Минобороны РФ, на запорожском направлении за сутки нейтрализовано до 40 украинских военных, два пикапе, две боевые бронированные машины, танк, две артиллерийские системы М777 производства США, два орудия Д-30, орудие FH-70 производства Великобритании, три самоходных артиллерийских установки М109 Paladin производства США, две гаубицы "Мста-Б" и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

Ожесточенные бои в регионе

Работино находится на запорожском направлении, которое в последние несколько месяцев стало наиболее активным с точки зрения ведения военных действий. Так, например, 6 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, уточнив, что в регионе идут ожесточенные бои.

"В районе Работино отбито несколько атак украинских войск. Враг понес потери в живой силе и технике и отброшен обратно", — сказал Рогов.

Он уточнил, что ожесточенные бои продолжаются, а продвижения украинских войск не наблюдается.

"Враг находится на северных окраинах поселка и в полуразрушенном здании школы в центре, наши ребята — на юго-западных. Кроме того, наши бойцы заняли все господствующие высоты южнее Работино и уничтожают противника, находящегося в низине. Все попытки украинских боевиков полностью занять поселок пресекаются. Всё Работино находится под нашим огневым контролем. Все попытки вылазки украинских боевиков в южную часть поселка приводят только к потерям их личного состава и техники", — цитирует Рогова РИА Новости.

Объясняет военный эксперт

Военный эксперт, политолог Петр Колчин рассказал Pravda.Ru о том, какая сейчас на самом деле обстановка вокруг Работино. Он объяснил, что этот населенный пункт не имеет критически важного значения для российских военных.

"Ситуация вокруг Работино остается напряженной на протяжении уже нескольких месяцев. Киевские боевики пытаются всячески укрепиться на этом плацдарме. Но в данном случае само удержание Работино как такового не является для России каким-то серьезным стратегическим шагом, как я считаю [...] Поэтому в случае Работино прослеживается такая тактика: Киев сначала кладет огромное количество людских ресурсов на взятие территории, но потом российская артиллерия фактически уничтожает все преимущества, которые Киев получил от укрепления на этом участке, просто убивая зашедшие подразделения противника", — объяснил специалист.