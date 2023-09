Your browser does not support the audio element.

Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил тактический отход российской армии с территории села Работино на запорожском направлении. Обстановка в этом регионе последние дни была особенно накаленной. Балицкий пояснил, что такое решение — это тактический ход ВС РФ, так как от города ничего не осталось. Минобороны позднее добавило, что на запоржском направлении изменений в тактическом положении войск нет. Pravda.Ru разбирается в ситуации.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.