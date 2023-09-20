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Любовь Степушова

Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы

4:55
Силовые структуры » Военные новости

Двумя усовершенствованными разработками отметились российские оружейники. Новый дрон "Ланцет" выбивает самолёты на дальних аэродромах, а новая тяжёлая фугасная авиабомба (ФАБ) 1500М54 не оставляет шансов мостам.

Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы
Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/72298

Дальнобойный "Ланцет" — убийца самолётов

В США заметили успешную разработку обновлённого "Ланцета", который доставляет ВСУ серьёзные проблемы.

Об этом написал журналист Дэвид Акс в Forbes. По его словам, нет причин сомневаться, что этот дрон поразил Миг-29 на аэродроме Долгинцево под Кривым Рогом. А это значит, что у него увеличен вдвое радиус действия — с 40 до 70 километров.

"Не менее тревожным является то, что второй беспилотник наблюдал за атакой "Ланцета" сверху, что указывает на то, что украинская противовоздушная оборона на аэродроме не была активна или не работала", — пишет Акс.

По его мнению, "Ланцет" теперь может поражать самолёты и на базе в Вознесенске в Николаевской области. Ранее с этих аэродромов самолёты разлетались по отдалённым аэродромам или даже на шоссе, едва звучала тревога, теперь это будет проблематично.

"Эту проблему украинцы наверняка постараются решить до того, как в конце этого года начнут поступать бывшие в употреблении европейские F-16", — резюмирует журналист.

Как нетрудно заметить на видео Минобороны РФ, противник даже не скрывал самолёты. Российское ведомство сообщило, что всего при бомбардировке Долгинцева были уничтожены два МиГ-29 и три Су-25. Миг-29 несёт дальнобойные ракеты Shadow, совместное их уничтожение снижает угрозу ударов по территории РФ и создает серьёзные проблемы НАТО в планировании стратегических операций.

Успех важен ещё и потому, что в ВС РФ был дефицит поражающих средств на глубине обороны ВСУ 50 километров и более. Изначально "Ланцеты" отогнали артиллерию ВСУ на 30 километров и уничтожили средства ПВО на первой линии обороны. Теперь это будет 80 километров, при которых фронтовая авиация ВСУ заметно пострадает. Да и с контрбатарейной борьбой станет проще. К тому же "Ланцеты" не берутся РЭБ, ловят технику в движении, и сейчас для их производства развёрнуты в РФ три площадки.

После того, как "Ланцеты" уничтожили армейское ПВО, ВСУ стали нести большие потери из-за применения ВС РФ корректируемых авиабомб.

Тяжёлая управляемая планирующая авиабомба ФАБ-1500М54 разрушает мосты

На фронте появилась новая тяжёлая корректируемая планирующая авиабомба ФАБ-1500М54, которая оснащена универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) — по сути, спутниковым наведением. Имеет выдвижные крылья и весит 1500 килограммов. Масса взрывчатки в ФАБ-1500М54 составляет 675 килограммов тринитротолуола.

Впервые такая бомба была использована для полного разрушения моста в Купянске через Оскол в начале сентября. Дэвид Акс также не обошёл её вниманием.

Правда он не верит точности попадания такой бомбы в пять метров, но это его проблемы. Telegram-канал Fighterbomber заявляет, что Су-34 может нести два таких снаряда, "а защиты от УМПК у ВСУ на данный момент нет". По данным Fighterbomber, ФАБ-1500М54 предназначен для массового использования — "десятки в день на 600-мильном фронте Украины".

Не стоит недооценивать огромные планирующие бомбы России, пишет Акс, он приводит мнение украинского солдата Александра Солонько, который утверждает, что украинские военные их опасаются больше всего.

"Русские их широко используют, — сказал Солонько. — Я не могу говорить об их точности, но вооружение мощное".

Новые сюрпризы увидим при наступлении

Сюрпризов подобного рода можно и нужно ждать от российских оружейников в ближайшее время. Не все они будут раскрыты до начала мощного наступления. Преимущество новых видов российского оружия в том, что оно недорогое, но эффективное.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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