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Любопытные детали первого уничтожения МиГ-29 ВСУ беспилотником "Ланцет"

Силовые структуры

Что известно о первом уничтожении самолёта МиГ-29 ВВСУ беспилотником "Ланцет".

Любопытные детали первого уничтожения МиГ-29 ВСУ беспилотником "Ланцет"
Фото: mil.ru

У обстоятельств его поражения на аэродроме много особенностей и последствий.

19 сентября появилось видео боевого применения "Ланцета" по самолёту ВВС Украины. Штурмовик был поражён в Днепропетровской области на аэродроме Долгинцево, на удалении 70-ти километров от линии фронта. БПЛА попал в кабину и вывел из строя истребитель. Возможно, это случилось 16 сентября, а в ходе налёта уничтожено не менее двух МиГ-29.

Самое показательное тут — дальность применения. Самолёт был поражён (скорее всего) с территории Запорожской области.

Любопытны и другие обстоятельства. МиГ-29 ВВСУ в момент атаки стоят не в ангарах, а на площадках, окружённых автомобильными покрышками. При этом заметно, что системы ПВО аэродрома не реагирует на беспилотник.

После того, как ПВО Долгинцева пропустила "Ланцет", не исключено, что по аэродромам вблизи фронта скоро будет применено и другое высокоточное оружие — корректируемые бомбы с дальностью планирования до100 километров, подытожила "Военная хроника".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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