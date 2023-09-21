Российский Т-90 "Прорыв" продолжает приносить российской армии все новые достижения. О том, что "Прорыв" является лучшим в мире танком, заявлял и президент России Владимир Путин. Западные аналитики отмечают его боевые преимущества, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к этому танку с собой опаской. Pravda.Ru решила выяснить, чем так хорош Т-90 и почему о нем положительно отзываются даже западные специалисты.

О главных качествах Т-90 Pravda.Ru рассказал Алексей Живов, военный эксперт.

Это действительно на данный момент лучший в мире танк. Его боеспособность сильно зависит от оснащения, даже скорее не боеспособность, а живучесть сильно зависит от того, что он максимально оснащен активными и пассивными системами защиты, либо он на минимальной комплектации. Если он максимально оснащен, то это очень устойчивый к поражениям танк.

У него огромным плюсом является его шикарная цифровая система управления боем. При грамотном использовании в составе других родов войск это очень мощное, опасное и серьезное оружие. И сейчас, слава богу, на фронте их довольно большое количество. То есть Т-90 постоянно новые приезжают на фронт, в том числе в специальных противотермальных накидках.

Для этого танка нужны опытные экипажи, которые понимают эту машину достаточно хорошо, могут ее сберечь и эффективно использовать на поле боя. Танк Т-90 – это всё-таки снайперская винтовка, с которой надо уметь работать, и нужен определенный уровень квалификации экипажа, чтобы этот танк эффективно использовать.

Т-90 — это высокоавтоматизированный танк. На нем стоят современные прицельные системы, современные тепловизоры, современные дальномеры. Полная автоматизация управления боем, которая позволяет разгрузить экипаж для максимально эффективной боевой работы.