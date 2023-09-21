Российский Т-90 "Прорыв" продолжает приносить российской армии все новые достижения. О том, что "Прорыв" является лучшим в мире танком, заявлял и президент России Владимир Путин. Западные аналитики отмечают его боевые преимущества, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) относятся к этому танку с собой опаской. Pravda.Ru решила выяснить, чем так хорош Т-90 и почему о нем положительно отзываются даже западные специалисты.
Фото: mil.ru
О главных качествах Т-90 Pravda.Ru рассказал Алексей Живов, военный эксперт.
Боевые характеристики
Основное отличие Т-90 от танков предыдущих поколений — это наличие всепогодного круглосуточного тепловизора, который позволяет в хорошем разрешении видеть цели днем и ночью на большом расстоянии;
В танке есть электронная система управления боем, что позволяет танкистам не целиться в старые аналоговые приборы, рассчитывая дистанцию по дальномеру, танк вычисляет это всё сам. То есть система выстрела полностью автоматизирована, внутри танка стоит вычислительный комплекс, который позволяет автоматически вычислять дистанцию до цели и танкисту нужно только ткнуть пальцем на монитор и нажать одну кнопку;
У него есть автоматическая система заряжания. Это значит, что нет члена экипажа, который подносит снаряды из боеукладки и вставляет их в ствол, это всё делается автоматически. Система заряжания в российских танках существует давно, еще, по-моему, езе с танка Т-64. Она одна из лучших в мире, позволяет ускорить темп стрельбы значительно, в отличие от того же танка Leopard, который периодически противостоит нам на фронте, там это всё делается вручную;
Т-90 хорошо защищен во всех проекциях: там толстый слой брони и современные системы активной защиты танка и пассивной защиты танка. Это системы "Контакт", "Афганит" — специальные суббоеприпасы, которые устанавливаются на броне танка и в момент прилета боеприпаса срабатывают в его направлении и разрушают снаряд, защищая таким образом танк.
Слабые места танка
Минус в том, что у Т-90 плохой задний ход. Когда работают танки, очень важно выкатываться и откатываться: то есть выкатились на позицию, сделали несколько выстрелов, и надо дать задний ход и быстро уйти с позиции, чтобы избежать ответного поражения. В этом плане у Т-80 хороший задний ход, он быстро откатывается, а у Т-90 короткая задняя передача, из-за этого танкисты вынуждены разворачивать боевую машину, чтобы максимально быстро уходить с позиции. То есть они подъезжают, разворачиваются в обратную сторону кормой вперед, стреляют и тут же уходят с позиции;
Как и у всех танков, уязвимое место Т-90 — верхняя проекция башни. Там броня минимальной толщины, там расположены люки, сложные механические приборы (в том числе наведения и целеуказания). И с появлением FPV-дронов достаточно высокой мощности эта верхняя проекция стала максимально уязвимой.
Резюме
Это действительно на данный момент лучший в мире танк. Его боеспособность сильно зависит от оснащения, даже скорее не боеспособность, а живучесть сильно зависит от того, что он максимально оснащен активными и пассивными системами защиты, либо он на минимальной комплектации. Если он максимально оснащен, то это очень устойчивый к поражениям танк.
У него огромным плюсом является его шикарная цифровая система управления боем. При грамотном использовании в составе других родов войск это очень мощное, опасное и серьезное оружие. И сейчас, слава богу, на фронте их довольно большое количество. То есть Т-90 постоянно новые приезжают на фронт, в том числе в специальных противотермальных накидках.
Для этого танка нужны опытные экипажи, которые понимают эту машину достаточно хорошо, могут ее сберечь и эффективно использовать на поле боя. Танк Т-90 – это всё-таки снайперская винтовка, с которой надо уметь работать, и нужен определенный уровень квалификации экипажа, чтобы этот танк эффективно использовать.
Т-90 — это высокоавтоматизированный танк. На нем стоят современные прицельные системы, современные тепловизоры, современные дальномеры. Полная автоматизация управления боем, которая позволяет разгрузить экипаж для максимально эффективной боевой работы.
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