В Краснодарском крае в районе города Туапсе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) осуществили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По имеющимся данным, подверждений и пострадавших нет. Pravda.Ru рассказывает об очередной атаке Киева.
Фото: Openverse
"22.09.2023г. в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен", — рассказала администрация Туапсинского района в своем телеграм-канале в 05:48.
Там также уточнили, что не было пострадавших, а также "на берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет". Сообщалось также об "отсутствии жалоб от граждан".
Позднее в телеграм-канале главы муниципального образования Туапсинского района Сергея Бойко появилась публикация с аналогичным текстом.
Информацию об атаке подтвердило и Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что атака была нейтрализована при помощи средств ПВО.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — говорилось в публикации официального телеграм-канала оборонного ведомства.
Предыдущие атаки
В ночь на 7 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи своих БПЛА. Под удар попали Ростовская область, Москва и Брянск. В Ростовской области есть пострадавший, повреждена городская инфраструктура;
31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был сбит беспилотник ВСУ;
В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке БПЛА ВСУ. Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;
ВСУ 1 сентября предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Под удар попали город Курчатов, подмосковные Люберцы и Белгородская область. В результате атак пострадавших не было, однако был нанесен незначительный урон зданиям в Курчатове.
25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 БПЛА;
23 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по России при помощи БПЛА. Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;
В ночь на 18 августа ВСУ снова предприняли попытку атаки по Москве;
Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи БПЛА;
9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два БПЛА;
В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"
30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны ВСУ на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;
28 июля стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи БПЛА. В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;
24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;
30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ