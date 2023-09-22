ВС РФ уничтожили украинский беспилотник. Какой регион пытались атаковать ВСУ?

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В Краснодарском крае в районе города Туапсе российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник. Впоследствии Минобороны РФ сообщило, что атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА) осуществили Вооруженные силы Украины (ВСУ). По имеющимся данным, подверждений и пострадавших нет. Pravda.Ru рассказывает об очередной атаке Киева.

Фото: Openverse

"22.09.2023г. в 04 часа 30 минут и в 04 часа 35 минут в Туапсе были произведены два пуска системой ПВО в сторону моря. По предварительным данным целью являлся беспилотный летательный аппарат — он уничтожен", — рассказала администрация Туапсинского района в своем телеграм-канале в 05:48.

Там также уточнили, что не было пострадавших, а также "на берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет". Сообщалось также об "отсутствии жалоб от граждан".

Позднее в телеграм-канале главы муниципального образования Туапсинского района Сергея Бойко появилась публикация с аналогичным текстом.

Информацию об атаке подтвердило и Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что атака была нейтрализована при помощи средств ПВО.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", — говорилось в публикации официального телеграм-канала оборонного ведомства.

Предыдущие атаки

В ночь на 7 сентября ВСУ предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи своих БПЛА. Под удар попали Ростовская область, Москва и Брянск. В Ростовской области есть пострадавший, повреждена городская инфраструктура;

31 августа в Воскресенском районе Подмосковья был сбит беспилотник ВСУ;

В ночь на 30 августа Псковская, Брянская, Орловская, Рязанская Калужская и Московская области, а также Севастополь подверглись атаке БПЛА ВСУ. Информацию об этом раскрыли в Министерстве обороны РФ. В Псковской области из-за атаки произошел пожар, связанный с возгоранием военных самолетов, в других же регионах беспилотники были перехвачены и нанесли инфраструктуре городов меньший ущерб;

ВСУ 1 сентября предприняли очередную попытку атаковать российские регионы при помощи БПЛА. Под удар попали город Курчатов, подмосковные Люберцы и Белгородская область. В результате атак пострадавших не было, однако был нанесен незначительный урон зданиям в Курчатове.

25 августа Министерство обороны РФ рассказало о том, что ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 БПЛА;

23 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по России при помощи БПЛА. Украинские военные предприняли попытку атаковать Москву и Подмосковье, была повреждена одна из башен бизнес-центра "Москва-сити". В столичном регионе пострадавших не было. Украина также атаковала и Белгородскую область: там при помощи БПЛА были сброшены гранаты, в результате чего погибло три человека;

В ночь на 18 августа ВСУ снова предприняли попытку атаки по Москве;

Вооружённые силы Украины 11 августа предприняли очередную попытку атаковать Москву при помощи БПЛА;

9 августа на подлёте к Москве системой противовоздушной обороны (ПВО) было сбито два БПЛА;

В воскресенье, 6 августа, около 11:00 была осуществлена попытка прорыва беспилотника на территорию Москвы, рассказал мэр столицы Сергей Собянин, информацию подтвердили в Минобороны РФ. В московском аэропорту Внуково был введён план "Ковёр"

30 июля произошёл целый ряд атак и попыток атак со стороны ВСУ на российскую территорию при помощи беспилотных летательных аппаратов. Информацию об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщения прокомментировали и в Министерстве обороны РФ. Один беспилотник попал в башню бизнес-центра Москва-сити, также беспилотники были сбиты на территории Подмосковья;

28 июля стало известно, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты в Московской области при помощи БПЛА. В этот раз попытка была пресечена, и, как сообщил московский мэр Сергей Собянин, не было допущено разрушений либо пострадавших;

24 июля ВСУ также пытались атаковать Москву при помощи БПЛА. В результате урон был нанесён двум нежилым зданиям в Москве, также никто не пострадал. Так, от падения дронов пострадали: здание по адресу Комсомольский проспект, дом 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева;

30 мая дроны попали в жилые дома в столице на улице Атласова в Новой Москве, на улице Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Также зафиксированы происшествия и в Подмосковье — в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске и в Одинцовском городском округе. Как сообщило Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолётного типа.