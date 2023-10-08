В США заявили о страхе из-за российского ядерного "Буревестника". Почему на Западе его боятся?

В эфире американского телеканала CNN заявили, что межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" с ядерной установкой представляет "серьезную угрозу", в том числе из-за того, что она не может быть перехвачена ни одной системой противовоздушной обороны (ПВО). Pravda.Ru рассказывает о ракете, которая, даже по признанию американского сообщества, вызывает страх.

Фото: Сайт президента Российской Федерации

"Новая версия межконтинентальной крылатой ракеты имеет практически неограниченную дальность. Эта низколетящая малозаметная крылатая ракета неуязвима для всех систем противоракетной обороны", — сказал ведущий телеканала CNN, чью цитату приводит РИА Новости.

Корреспондент CNN Джил Доэрти в рамках той же программы отреагировала на информацию о ранее проведенных успешных испытаний, о завершении которых стало известно 5 октября.

"Это опасно, и это серьезная угроза", — сказала Доэрти, комментируя соответствующую информацию.

Испытания "Буревестника" завершены

О том, что последнее испытание крылатой ракеты с ядерной установкой прошло успешно, президент России Владимир Путин сообщил 5 октября во время своего выступления на форуме клуба "Валдай".

Глава государства тогда же подчеркивал, что в России почти закончилась работа над современными видами стратегического оружия, появление которых было анонсировано несколько лет назад.

"Проведено последнее успешное испытание "Буревестника", крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", — говорил Путин.

Поздне представитель президента Дмитрий Песков, комментируя слова Путина, заметил, что это заявление означало, что в России продолжается разработка подобных систем вооружения.

"Президент сделал заявление, что мы продолжаем разработку этих систем вооружения. Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке, она представляла собой интерес для участников "Валдая", Путин об этом сообщил", — отметил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о значении слов Путина.

В марте 2018 года российский лидер в ходе послания Федеральному собранию впервые анонсировал появление "Буревестника". Путин отмечал, что оружие представляет собой "низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата".

Оружие ядерной войны

Военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в интервью для газеты "Известия" сообщил, что "Буревестник" — это уникальное средство, которое не имеет никаких аналогов.

"Ракета "Буревестник" — это крылатая ракета неограниченной дальности [...] Это уникальное средство, в мире ничего подобного не имеется", — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что в системе этого оружия ядерный реактор применяется в качестве двигателя. Именно это особенность, по словам Кнутова, позволяет "Буревестнику" в течение длительного времени находиться в воздухе и расширить дальность его полета. Таким образом, как объяснял собеседник издания, "Буревестник" способен обходить точки дислокации ПВО врага и лететь на низкой высоте, сохраняя скрытность.

В свою очередь военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков в эфире радио Sputnik добавлял, что крылатая ракета предназначена исключительно для ядерной войны.

"Это крылатая ракета, у которой в качестве двигателя использована ядерная энергетическая установка. Скорее всего, она все-таки с турбиной. Это чрезвычайно закрытая программа, я могу только предполагать […] Дальность полета такой ракеты может быть практически неограниченной. То есть время работы реактора может быть очень длительным, поэтому она может летать очень долго. Она может кружить в воздухе, обходить зоны ПВО и что угодно, кружить вокруг планеты Земля. Исходя из этого принципа работы, понятно, что в условиях ведения войны неядерным оружием, то есть обычным вооружением, такая ракета применена быть не может. Это оружие исключительно ядерной войны", — отмечал специалист.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин добавлял, что информация о ракете почти полностью засекречена, однако предполагал технические особенности оружия.

«Можно предположить, что это ракета твердотопливная, летать она будет с неограниченной дальностью, и у нее будет неограниченное время пребывания в воздушном пространстве: мы не знаем, где ракета будет летать, в атмосфере или за ее пределами. Также можно предполагать, что "Буревестник" будет летать со сверхзвуковой скоростью и что он будет менять скорость на траектории полета в зависимости от заданной программы. Я думаю, что она будет менять и высоту полета, и направление, и крен, и тангаж таким образом, чтобы ее не смогли засечь радары противника. Естественное, в ней будет заложен искусственный интеллект", — цитирует Литовкина Lenta.ru.