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Любовь Степушова

Небензя расставил акценты в отношении удара ВСК РФ по селу Гроза

3:42
Силовые структуры » Военные новости

Ракета, поразившая 5 октября сходку нацистов из батальона "Айдар"* на поминках в селе Гроза на оккупированной части ДНР, была российской.

Небензя расставил акценты в отношении удара ВСК РФ по селу Гроза
Фото: wikipedia.org

Небензя призвал не верить "заламыванию рук"

Об этом заявил посол РФ в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 9 октября. Он отметил, что американцы "выпячивают" удар по селу Гроза и его последствия.

Российский посол пояснил, что в этом населённом пункте проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов", в которых "участвовало множество его подельников". Об этом, по словам Небензи, говорят первые снимки, появившиеся в соцсетях, на которых "почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста".

Небензя попенял киевскому режиму, что он неоднократно "заламывал руки по погибшим в гостиницах", а затем появлялось большое количество некрологов на солдат ВСУ, наёмников в соцсетях с привязкой к месту события.

"Не исключаем, что такое же будет и с Грозой", — сказал Небензя.

То есть посол фактически признал, что ракета была российской и ударила по скоплению неонацистов батальона "Айдар"*, вероятно, по наводке местных жителей. Об этом сообщил пресс-секретарь  Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его словам, среди 51 погибшего "нет военных".

Газета Washington Post сообщала из Грозы, что во многих случаях людей было трудно идентифицировать, поскольку они получили очень значительные повреждения. Однако односельчан можно опознать своим даже по клочку одежды, а вот приезжих — нет.

Это другое

"Выпячивая происшедшее в Грозе, не хочет ли американский представитель вспомнить расстрелянную свадьбу в Ираке и другие подобные преступления в других частях света ?", — спросил далее Небензя.

Напомним, что в 2005 году в городе Фаллуджа погибли 40 мирных жителей.

По словам российского посла, в США также не заметили, как недавно в Сирийском городе Хомс, со стороны поддержанных Западом террористов, французским беспилотником были убиты курсанты военного училища прямо на выпускном построении.  США заблокировали резолюцию СБ по этому вопросу, подчеркнул Небензя. По последним данным в Хомсе погибли 89 человек, 277 получили ранения.

Не замечают США и нанесения прямых ударов по жилым кварталам Донбасса.  Не критикуют и размещение средств ПВО в жилых кварталах, продолжил Небензя.

Следственный комитет (СК) России сообщил в феврале, что за восемь лет в ДНР и ЛНР погибли более 2,6 тыс. мирных жителей.

"Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден", — говорилось в сообщении СК.

Вызовет ли МИД РФ посла Израиля?

Австрия вызвала в МИД посла РФ из-за "чудовищного" ракетного удара по поминкам в селе Гроза.

"Нападения на мирных жителей являются военным преступлением. Виновные должны быть привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Вызовет ли МИД РФ посла Израиля с аналогичным предупреждением в отношении ковровых бомбардировок палестинцев в Газе и заявления о том, что это нормально, так как там живут животные? 

* запрещенная в России террористическая организация

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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