Командиры ВС РФ подтверждают начало наступления на Купянск

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Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.

Фото: Громадське радіо

Армия РФ начала наступление на Купянск

Военкор Евгений Лисицын сообщил в Telegram около 17 часов вечера 6 октября, что, по поступающей информации, "в эти минуты идёт активное наступление российских войск на Купянском направлении".

Теlegram-канал "Купянский район для своих" с утра 6 октября фиксирует усиление артобстрелов города "слышны прилёты и отлёты, интервал — 10-15 секунд". Автор указывает, что "очень сильно" бьют по Нечволодовке и это впервые с начала СВО. Отметим, что село находится в 12 километрах к западу от Купянска, значит, идут удары по тылам ВСУ.

"Слышим в радиоперехватах как ВСУ срочно запрашивают резервы. Иначе не удержат позиции. Работаем и добиваем", — сообщает Telegram-канал "Шторм Осетия".

По его данным, командиры на местах подтверждают, что "мы начали наступление на Купянск".

"Трасса Купянск — Шевченково под плотным огнём артиллерии России. У ВСУ много потерь. Большое количество 200-х, 300-х. Эвакуация раненых не проводится", — сообщают авторы.

Аналитик Борис Рожин в Telegram пишет, что на середину дня 6 октября "есть подвижки в нашу пользу к северо-востоку от Купянска".

"На текущий момент погода благоприятствует проведению наступательных действий на Купянском направлении. Насколько далеко простираются амбиции нового наступления, скоро увидим", — пишет Борис Рожин.

Харьковская область — первая в очереди на освобождение

По Харьковской области в последнее время удары ВКС РФ велись почти ежедневно. Накануне Минобороны РФ сообщило, что в районах населённых пунктов Волчанск, Купянск и Липцы Харьковской области уничтожено четыре склада боеприпасов ВСУ.

В воскресенье, 1 октября, добивали Харьковский бронетанковый завод. Сегодня ночью ударили по центру города, где располагалась гостиница "Рейкартц" — точка дислокации иностранных наёмников.

Военно-политическое руководство РФ не раз заявляло, что работает над купированием постоянных обстрелов Белгородской, Брянской, Курской областей. Чтобы это сделать, необходимо освободить Харьковскую область.

Взятие Купянска и Изюма открывает путь на Краматорск

Представитель восточной группировки ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Лимано-Купянское направление является самым тяжёлым на данный момент.

По его словам, там атакует армия РФ, сосредоточив более 110 тысяч военных, 1085 танков, почти две тысячи боевых бронированных машин, более 700 единиц артиллерийских систем и ещё около полутысячи РСЗО. 4 октября Институт изучения войны сообщал, что РФ продвинулись в районе Макеевки Луганской области (в сторону Боровой).

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что "инициативу на фронте мы уже перехватили". По его словам в Telegram, под Работиным днём атаки были очень вялые, а "на других направлениях наши ребята атакуют, причём местами продвигаются". Поэтому "если в ближайшие дни Киев ничего не придумает, то аргументов у него нет".

После освобождения Купянска, Изюма ВС РФ получат шанс атаковать Славянск и Краматорск с тыла, что ускорит освобождение ДНР.

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