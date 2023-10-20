Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия?

10:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Не так давно украинская пропаганда отпраздновала очередную великую "перемогу": российский Черноморский флот покинул Севастополь и почти в полном составе перешёл в Новороссийск, то есть, по определению вражеских СМИ, был с "ганьбой" изгнан из Крыма.

Фото: mil.ru

Вскоре появились снимки со спутников, свидетельствующие о том, что большинство наших боевых кораблей действительно находятся в акватории Цемесской бухты. Впрочем любой проезжающий по шоссе Новороссийск — Геленджик может и без всяких данных космической разведки видеть практически весь Черноморский флот, свободно разместившийся у причалов Новороссийской военно-морской базы. И не потому, что акватория базы столь велика, просто сам флот насчитывает не так много боевых единиц. Ныне в его составе находятся:

семь подводных лодок,

три фрегата,

два сторожевика,

один корвет,

четыре патрульных корабля,

четыре малых противолодочных корабля,

шесть малых ракетных кораблей,

три ракетных катера,

восемь тральщиков,

шесть больших десантных кораблей.

Кроме того, перед началом СВО на Чёрное море были переведён отряд БДК. Правда, один фрегат и одна субмарина несут боевую вахту в Средиземном море, один БДК был потоплен и ещё два или три десантных корабля получили повреждения в результате вражеских атак.

К сожалению, боевые возможности современного Черноморского флота нельзя сравнить с его мощью перед Великой Отечественной войной, когда в его составе числились один линкор, пять крейсеров, три лидера, 13 эсминцев, два сторожевика, 44 подводные лодки, 78 торпедных катеров.

И это без учёта многочисленных "охотников", тральщиков, канонерок и вспомогательных судов! Кстати, вопреки утверждениям некоторых не очень хорошо знакомых со спецификой боевых действий на море "специалистов", гибель крейсера "Москва" практически не сказалась на реальной силе нашего Черноморского флота, поскольку бывшему флагману на смену пришёл корвет "Меркурий", хоть и значительно меньший по водоизмещению, но лучше оснащённый и вооружённый самыми современными ракетами корабль.

Скажу прямо, новороссийцы, хорошо знакомые с историей своего города, без восторга отнеслись к перебазированию в Цемесскую бухту основных сил Черноморского флота. Увы, Новороссийск за 185 лет своего существования пережил огромное количество военных трагедий. В период Крымской войны он подвергся обстрелу англо-французской эскадры, после чего его население было эвакуировано, а сам город упразднён. Первая мировая война для Новороссийска началась с обстрела германо-турецкими кораблями, поджёгшими нефтехранилища, в результате чего город, по свидетельствам очевидцев, превратился в "пылающий кратер вулкана".

В 1918 году на рейде Цемесской бухты была затоплена эскадра Черноморского флота. До сих пор недалеко друг от друга на морском дне покоятся два знаменитых "утопленника": линейный корабль "Свободная Россия" и пассажирский лайнер "Адмирал Нахимов", трагически погибший в 1986 году.

С самого начала Великой Отечественной войны Новороссийск подвергался налётам немецкой авиации, а 7 июля 1942 года самолёты люфтваффе нанесли по порту сокрушительный удар, известный как "новороссийский Пёрл-Харбор". Ожесточённые бои кипели в Цемесской бухте в период сражения на Малой земле, усеяв её дно остовами погибших катеров и транспортных судов. Да и знаменитая Новороссийская десантная операция сопровождалась большими потерями с нашей стороны.

До сих пор на пляжах Новороссийска находят боеприпасы Великой Отечественной.

Так, 19 октября в Цемесской бухте была уничтожена 533-миллимитровая торпеда, её взрыв слышал весь город. К сожалению, и нынешним нашим врагам удалось дотянуться до Новороссийска: в результате атаки катера-беспилотника на рейде был повреждён большой десантный корабль. При этом очевидно, что Черноморскому флоту приходится иметь дело не с украинскими военно-морскими специалистами, а с их британскими покровителями. А это чрезвычайно профессиональные, коварные и умелые морские бойцы. Может быть, лучшие в мире, поскольку имеют огромный опыт проведения специальных операций.

Поскольку украинский флот был практически полностью уничтожен в самом начале СВО, противник сделал ставку на использование так называемых "штурмовых средств". В ходе Второй мировой войны их активно применяли флоты Италии, Великобритании, Германии и Японии. Арсенал этих средств состоял из сверхмалых субмарин, подводных транспортёров, подрывных зарядов, человекоуправляемых торпед и взрывающихся катеров.

Наибольших успехов в диверсионных действиях достигли итальянцы и англичане, которые детально планировали свои операции и придавали особое значение тщательной подготовке боевых пловцов. Так, британцы, потеряв всего 39 человек, потопили или повредили один линкор ("Тирпиц"), четыре крейсера, плавучий док и пять транспортных судов. Им удалось создать вполне боеспособные мини-субмарины типа Х и удачные транспортёры подрывных зарядов "Чэриот".

Между прочим, гибель линейного корабля "Новороссийск" в Севастопольской бухте 28 октября 1955 года некоторые серьёзные исследователи считают делом рук именно британских диверсантов.

А вот немцы и японцы, изготовив огромное количество сверхмалых подлодок, человекоуправляемых торпед и взрывающихся катеров, нанесли противнику очень незначительные потери, поскольку больше полагались не на профессиональную выучку личного состава, а на самоотверженность и фанатизм посылаемых на верную гибель моряков.

В современных условиях набор штурмовых средств морской войны расширился за счёт появления дистанционно управляемых надводных и подводных беспилотников. Кроме них, значительную угрозу военно-морским базам, кораблям и Крымскому мосту могут представлять вполне традиционные подводные носители подрывных зарядов, а также сверхмалые субмарины. Вполне вероятно, что все эти диверсионные виды вооружения у нашего противника уже имеются в достаточном количестве, поскольку их легко можно было доставить на Украину по железной дороге или в трюме транспортного судна. До сих пор нашим морякам, хотя и с потерями, удавалось отбивать атаки взрывающихся катеров, однако нет сомнений в том, что британцы сейчас наверняка планируют новые диверсионные операции и занимаются подготовкой личного состава для их проведения.

Удары, скорее всего, будут нанесёны по Новороссийской военно-морской базе и Крымскому мосту. Впрочем, у нашего флота есть все шансы их отразить, тем более что погодные условия на Чёрном море зимой не способствуют проведению подводных диверсий.

Теперь несколько слов об отступлении Черноморского флота из Крыма. Как известно, в октябре 1941 года, после того как немцы начали регулярно бомбить Севастополь, наши корабли тоже отошли в Новороссийск. Это было правильное и своевременное решение, что вскоре подтвердила гибель крейсера "Червона Украина" в Севастопольской бухте от ударов с воздуха. После того как украинцы, пользуясь данными натовской разведки, начали регулярно атаковать воздушными и морскими беспилотниками главную базу нашего флота и добились некоторых результатов, в частности тяжело повредив подводную лодку "Ростов-на-Дону", стало очевидно: флот необходимо уводить из Севастополя, чтобы лишить противника возможности проводить массирование нападения на наши корабли и береговую инфраструктуру. Представляется, что это решение следовало принять значительно раньше, рассредоточив основные силы Черноморского флота по нескольким пунктам базирования.

Так что декларируемая вражеской пропагандой "вэлыка пэрэмога" на самом деле является не бегством и даже и не отступлением нашего флота из Крыма, а вполне оправданной и разумной передислокацией.

Вернувшись к составу Черноморского флота, в котором всего несколько ударных единиц, можно сказать следующее: условия боевых действий на черноморском театре кардинально изменились, и число кораблей уже не играет решающей роли.

При наличии у противника дальнобойных ракет воздушного и берегового базирования десантные и рейдерские операции невозможны, а действия наших субмарин затруднены наличием у украинцев противолодочных торпед, которые им вместе с парочкой вертолётов поставили наши бывшие "друзья-партнёры" британцы. Недавно перечитывая свою книгу "Окровавленные волны", написанную лет десять назад, я наткнулся на такое утверждение:

"Усваивая горькие уроки минувшей войны и размышляя над жестокой судьбой Черноморского флота, несколько раз погибавшего и возрождавшегося вновь, необходимо помнить, что наиболее эффективно на театре применялась авиация. А вот для линкора и крейсеров Чёрное море уже тогда оказалось тесным".

В нынешней войне вместо авиации ВСУ используют ракеты и воздушные беспилотники. Поэтому представляется, что в будущем основу нашего обновлённого Черноморского флота составят многочисленные небольшие быстроходные корабли, чьи наступательные возможности будут обеспечены надёжным противоракетным щитом.