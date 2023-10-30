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Любовь Степушова

Военный блогер: в СВО появилась новая боевая тактика

Силовые структуры » Военные новости

Какие ошибки выявила СВО в подготовке современных армий, в чём преимущество Вооружённых Сил России и где перевес на стороне украинской армии, кто такие "ланцетники" и почему украинцы за ними охотятся, а также, что мешает ВС РФ в контрбатарейной борьбе, Pravda.Ru рассказал политолог, военный волонтёр, автор телеграм-канала "ЖИВОВ Z" Алексей Живов.

Военный блогер: в СВО появилась новая боевая тактика
Фото: blotter.mirtesen.ru

— Алексей, что происходит сейчас в зоне СВО, в том числе в Авдеевке?

— В Авдеевке нашему наступлению мешают два фактора:

  1. кассетные боеприпасы со стороны украинской артиллерии;
  2. FPV-дроны и дроны-бомбардировщики.

До СВО артиллерия считалась устаревшим видом оружия, думали, что современные ракеты всё решат. Плюс не считали серьёзной угрозой беспилотники.

Обе эти ошибки украинцы устранили быстрее, чем мы. У них есть современная высокоточная артиллерия, которая наводится благодаря помощи НАТО в разведке, и есть хорошо подготовленные роты БПЛА, с избыточным количеством FPV-дронов и больших дронов-бомбардировщиков. Это сельскохозяйственные квадрогексокоптеры, 4-6 винтов, они могут поднимать вес в несколько десятков килограммов. Сбивать их сложно.

Вот типичная картина боя в Авдеевке: наступают наши штурмовые войска под прикрытием танков. Танк поражается противотанковой ракетой в гусеницу, встаёт. Пехота спрыгивает с танка, залегает за танком. В этот момент прилетает гексокоптер и безнаказанно закидывает наших ребят сверху гранатами. Защититься от этого сложно, потому что это абсолютное ноу-хау в военном деле. Не то чтобы мы не прогрессивные, а просто это новое слово, ещё не выработаны эффективные методы противодействия. С американской армией было бы то же самое.

Нужно насыщать фронт средствами противодронной борьбы и контрбатарейными элементами, которые будут доставать до вражеской артиллерии.

Она обычно находится на дистанции 25-30 киломтеров, куда наша гаубица Д-30 или "Мста-Б" не достаёт. "Торнадо" достаёт легко, но их, к сожалению, мало. Хотя российские оборонные заводы работают в три смены, производят "Торнадо" и к ним управляемые боеприпасы.

— Почему мы не можем подавить артиллерию ВСУ? У них мобильные батареи?

— Например, стоит польская САУ Krab, с польским экипажем под украинским флагом, стреляет по нам с дистанции 30 километров. Мы заряжаем "Гиацинт" или "Малку", которая бьёт до 45 километров, но не высокоточно. Стреляем в ответ. "Малки" производились в 1960-1970-е годы, они уже много настреляли. В результате износа ствола точность уменьшается, тем более это не высокоточное оружие, а площадное: бьёт по площади, а не в цель. В рамках контрбатарейной борьбы снаряд падает в районе 400 метров. Противник спокойно уходит с позиции.

У нас есть очень эффективное средство борьбы с их артиллерией — "Ланцет", и команды спецназа, которые эти "Ланцеты" запускают. Эти ребята спят по два-три часа в сутки, без остановки перемещаются по фронту.

Но у украинцев есть специальные команды, которые охотятся за нашими ланцетниками. Эти команды постоянно находятся на линии фронта на беспилотниках и, как только обнаруживают ланцетников, тут же наводят на них HIMARS. Буквально за 15 минут.

Я уже год у себя в телеграм-канале пишу, что пора нам сделать команды охотников за "химарями" и другой артиллерией противника. Сейчас мы в этом чуть продвинулись, потому что в Крыму стали дежурить МиГ-31 с ракетами "Кинжал". Конечно, стоимость "Кинжала" не сопоставима со стоимостью HIMARS. То есть "Кинжал" нужен, чтобы уничтожить:

  • американский авианосец,
  • бункер с Зеленским.

По мере насыщения фронта "Ланцетами" и их аналогами ситуация будет меняться к лучшему. Нужно, чтобы каждый ротный командир (рота — это 100 человек) имел в своём распоряжении 10-15 дешёвых барражирующих боеприпасов и несколько хорошо подготовленных специалистов, которые способны их запускать. Тогда контрбатарейная борьба пойдёт по-другому.

— Украинцы то же самое почему-то говорят: в контрбатарейной борьбе мы с русскими не справляемся, у них новые разработки и прочее.

— Мы опережаем их по мощности. У украинцев очень ограниченный потенциал, и большая часть их заводов, которые могли бы что-то производить, находятся в зоне доступа нашего ракетного огня. Чем дольше будут идти боевые действия, тем больше будет у нас преимущество в площадных и высокоточных средствах воздействия.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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