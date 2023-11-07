В Польше раскрыли "дыру" в украинской обороне

Украина испытывает мощную нехватку наступательной авиации, а западные страны медлят с необходимыми для Киева поставки, констатирует Марчин Анджей Пиотровский в своем новом материале для Польского института международных отношений (PISM). В статье автор объясняет, в каком положении оказалась Украина и анализирует, каким образом Запад может ей помочь.

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Продолжающуюся деградацию военно-воздушных сил Украины можно остановить только путем быстрого перевооружения их многоцелевыми реактивными самолетами F-16. Из-за запоздалых решений США по этому вопросу и времени, необходимого для подготовки пилотов, эти самолеты могут внести значительный военный вклад самое раннее весной-летом 2024 года. Тем временем для сторонников будет крайне важно доставить на Украину дополнительные системы противовоздушной обороны, боевые беспилотники и наступательные ракеты. Европейская помощь в восстановлении военной авиации страны должна включать обширную подготовку, материально-техническое обеспечение и комплект вооружения для F-16.

В январе 2023 года Великобритания стала первой страной, объявившей о помощи в обучении украинских пилотов управлению западными многоцелевыми самолетами, за чем в апреле последовало соглашение администрации США о передаче реактивных самолетов F-16 из Европы в Украину. Летом Дания и Нидерланды первыми заявили, что поставят самолеты, а затем во время последнего саммита НАТО 11 стран официально объявили о создании “Коалиции F-16 для Украины”.В октябре в США официально началось обучение группы украинских пилотов на F-16.

Пробел в потенциале Украины

С начала российской спецоперации одним из самых больших пробелов в военном потенциале Украины стала многоцелевая авиация. До конфликта в распоряжении Украины было 75 таких реактивных самолетов — постсоветских моделей. К настоящему времени Украина потеряла половину своих легких истребителей МиГ-29 и тяжелых истребителей Су-27, а также тактических бомбардировщиков Су-24 и самолетов ближней поддержки Су-25. В то же время Россия также понесла высокие подтвержденные потери — по меньшей мере 85 самолетов (в основном Су-25 и Су-34). Однако у России есть преимущество с оставшимися 600-650 многоцелевыми самолетами, которые могут представлять серьезную угрозу для Украины при координации с ракетными ударами и ударами беспилотников. Истребительная авиация Украины по-прежнему вносит значительный вклад в ее общую оборону от угроз такого рода, однако нехватка самолетов, их интенсивное использование и типы вооружения всех оставшихся украинских реактивных самолетов не позволяют более широко использовать их в миссиях по поддержке ее наземного контрнаступления или контратак.

Эволюция помощи Украине

Первоначально потери в Военно-воздушных силах Украины были частично компенсированы поставками запасных частей и вооружения из Центральной Европы. В то время администрация США неохотно поддерживала инициативу Польши по поставке МиГ-29 в Украину, считая это рискованным шагом в свете угроз России НАТО. Вместо этого были осуществлены поставки ракет класса "воздух-воздух" для МиГ-29 и Су-27, а также двигателей и запчастей для МиГов. Год спустя, весной 2023 года, Польша и Словакия передали Украине большую часть своих МиГ-29. В настоящее время, за исключением Болгарии и нескольких неевропейских государств, нет источников дополнительных МиГ-29 или Су-25, и нет реальных вариантов поставок запчастей для двух других типов украинских реактивных самолетов Sukhoi. Еще одним важным шагом стала адаптация некоторых украинских реактивных самолетов для перевозки западных систем вооружения. Это позволило использовать американские противорадиолокационные ракеты HARM и британо-французские крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Оба вида вооружения способствовали ослаблению российской противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения в оккупированном Крыму.

С начала более масштабного конфликта стало ясно, что авиация Украины нуждается в полном перевооружении, включающем многоцелевые реактивные самолеты стандартов НАТО. Его довоенные планы предполагали реализацию этого процесса к 2032 году с закупкой 78-102 совершенно новых самолетов. Эксперты ожидали, что Украина также закупит Gripen-NG у Швеции или новейшие версии F-16 Blk. 70/72 и F-15EX у США в условиях конфликта, однако Украина начала лоббировать более дешевые и старые версии F-16. Хотя тогда эти усилия были поддержаны конгрессом США: администрация страны по-прежнему выражала обеспокоенность по поводу военного ответа России на такие передачи. В апреле 2023 года президент Джо Байден официально согласился передать Украине бывшие в употреблении истребители F-16A/Bs из европейских стран НАТО. Эта опция сделала доступными по меньшей мере 90-100 истребителей F-16 из Дании, Нидерландов и Норвегии, а также большой группы стран, которые могут обучать украинских пилотов и наземные экипажи. В группу, созданную на последнем саммите НАТО, входили Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания и США, к которым, возможно, вскоре присоединится Греция. Швеция уточнила, что решение о передаче Gripens может быть рассмотрено после интеграции Швеции и официального членства в НАТО.

Усилия “Коалиции F-16” могут на некоторое время отложить планы по передаче Украине других самолетов. Официального подтверждения поставок шведского Gripen, британского Typhoon, американского F/A-18 или французского Mirage-2000 не поступало, хотя в 2022 году интенсивно обсуждались эти варианты. Скорее, общие заявления или комментарии стран с избытком реактивных самолетов — Австралии, Финляндии, Франции, Канады и Великобритании — похоже, подтверждают явный приоритет F-16. Также в СМИ больше нет сообщений о дальнейших переговорах между Украиной и США. о передаче самолетов ближней поддержки A-10, первоначально предложенных Пентагоном летом 2022 года. У США есть 85 таких самолетов в резерве и 220 должны быть выведены из воинских частей в ближайшие годы. Истребители F-16 могли бы обеспечить воздушное прикрытие для A-10, которые смогли бы быстро отреагировать на уничтожение российских бронетанковых колонн, но украинская сторона обеспокоена тем, что такие полеты этих хорошо вооруженных, но медлительных и низколетящих самолетов будут подвержены все еще сильной противовоздушной обороне российских подразделений.

Сложности полного перевооружения Украины

Если в 2022 году не будет запущена какая-либо засекреченная программа подготовки пилотов, украинские F-16 вряд ли вступят в бой самое раннее до весны 2024 года. Эти сроки исключают их участие в боевых операциях предстоящей зимой. Более того, ввод этих реактивных самолетов в эксплуатацию сопряжен с многочисленными трудностями, прежде всего с подготовкой пилотов. Планы по адаптации авиабаз Украины, а также материально-технического обеспечения и комплектов вооружения для ее истребителей F-16 остаются засекреченными. Если конфликт между Израилем и ХАМАСОМ перерастет в войну на Ближнем Востоке, поставка большого количества высокоточных бомб JDAM из США на Украину может возникнуть проблема. Помимо JDAM, передача усовершенствованной ракеты JASSM большой дальности пока представляется нереалистичным вариантом.

“Коалиция F-16” в настоящее время сосредоточена на обучении украинских пилотов и наземных экипажей, поскольку даже бывшие в употреблении и модернизированные версии по-прежнему более сложны в полете и обслуживании, чем МиГи. Первая группа отобранных украинских пилотов прошла курсы по технической и тактической английской терминологии в августе, а первые соответствующие курсы подготовки пилотов F-16 были запущены в сентябре в Нидерландах и Дании (на авиабазе Скрыдступ). В октябре в США, на военно-воздушной базе Лэкленд в Техасе, начались курсы пилотирования на истребителях F-16. Пентагон сократил весь процесс летной подготовки до рекордно низкого уровня — 4-5 месяцев. Для сравнения, перед полетом в боевом подразделении США американские пилоты тренируются в три этапа в течение 22 месяцев, включая последний этап пилотирования F-16 в течение девяти месяцев.

В дополнение к существующим проблемам Украина и ее партнеры должны также рассмотреть средне- и долгосрочные вызовы. В течение десятилетия или двух у Украины не будет проблем с наличием подержанных истребителей F-16, а с модернизацией пользователей реактивных самолетов в Европе парк может увеличиться по меньшей мере до 120 самолетов. Парк истребителей F-16C/Ds в США даже в несколько раз больше европейского, включая 330 в резерве и 550 на вооружении, и планируется заменить их в этом или следующем десятилетии. Потенциально самой большой проблемой для перевооружения украинской авиации могут стать серьезные колебания в политике США. Если кандидат-изоляционист победит на президентских выборах 2024 года, то помощь США Украине, вероятно, будет быстро прекращена. Однако деятельность “Коалиции F-16” в плане обучения и поставок дополнительных самолетов и запасных частей тогда была бы продолжена европейцами даже без участия американцев. Естественно, отсутствие вклада США в европейскую безопасность стало бы тогда важнейшей и гораздо более широкой проблемой.

Выводы

Масштаб угрозы со стороны России требует быстрого перевооружения военно-воздушных сил Украины самолетами F-16. Решения ее западных партнеров на данный момент имеют главным образом психологическое значение, а также видимые признаки решимости и поддержки правозащитников. Украине и ее партнерам следует умерить ожидания относительно “изменяющего правила игры” влияния F-16 на ход и результаты конфликта. Эти реактивные самолеты вступят в бой самое раннее весной 2024 года, и их эффективность будет определяться мастерством пилотов в выполнении типичных задач, а также их моделями и поставками вооружения. Поскольку истребители F-16, возможно, вступят в бой только в следующем году, в течение предстоящей зимы, партнерам Украины следует увеличить поставки перехватчиков для наземной противовоздушной обороны.

В зависимости от первого опыта украинцев с F-16, возможно, их можно будет использовать более широко против наземных целей в районах, оккупированных Россией. Украина преодолела ранее высказанные лицами, принимающими решения в США и Германии, опасения по поводу использования истребителей F-16 против целей на территории России. Это может быть связано с пониманием дальности и типов целей для украинских F-16, вероятно, содержащимся в отдельном, конфиденциальном и долго обсуждавшемся американо-украинском соглашении. Более того, к весне 2024 года было бы желательно, чтобы партнеры Украины пересмотрели и приняли решения относительно самолетов ближней поддержки. Все еще доступные варианты включают американские A-10, болгарские Су-25 и польские Су-22 или, в качестве альтернативы, MQ-1A Predators (беспилотник) из резерва США — все четыре системы относительно просты и быстры в освоении пилотами или операторами, а также нетребовательны и относительно дешев в эксплуатации и обслуживании.

Поставки F-16 Украине помогут ей восстановить основные возможности своей военной авиации и усилить эффект сдерживания после войны. Процесс перехода Украины на F-16 также будет важен для оперативной совместимости и интеграции с НАТО. Несмотря на неопределенность относительно следующей администрации США и политики в отношении Украины, у Европы есть ресурсы для предоставления дополнительных истребителей F-16, запасных частей, сервисного обслуживания и обучения пилотов. Многое из опыта Польши по переходу ее военно-воздушных сил с МиГов на F-16 может оказаться полезным для Украины. В контексте продолжающейся модернизации большинства европейских военно-воздушных сил НАТО эта помощь Украине не создаст пробела в потенциале Североатлантического союза, и в ближайшие несколько лет они будут усилены по сравнению с силами России. Более того, западные санкции и военные потери могут существенно ограничить дальнейшую техническую модернизацию российской военной авиации, особенно массовое производство современных реактивных самолетов Су-57.