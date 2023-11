Украина испытывает мощную нехватку наступательной авиации, а западные страны медлят с необходимыми для Киева поставки, констатирует Марчин Анджей Пиотровский в своем новом материале для Польского института международных отношений (PISM). В статье автор объясняет, в каком положении оказалась Украина и анализирует, каким образом Запад может ей помочь.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0