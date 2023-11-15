ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра. Контрнаступление продолжается?

Киев запоздало похвастался "плацдармом на левом берегу Днепра" около села Крынки. Для шанса получить в США помощь в болотах погибли около 800 бойцов ВСУ.

Фото: The Daily Beast

"Информационную тишину" вокруг Крынок удержать не удалось

Глава офиса президента Андрей Ермак для обоснования продолжения поддержки ВСУ заявил в США, что контрнаступление продолжается. Он аргументировал это захватом "плацдарма на левом берегу Днепра".

"Мы прошли 70% дистанции. И наше контрнаступление продолжается", — цитирует Ермака "Страна".

Речь идёт, скорее всего, о плацдарме в районе села Крынки, где в середине октября высадились украинские подразделения с целью выйти к Новой Каховке и взять Геническ. В среду спикер ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона попросила соблюдать "информационную тишину" вокруг этого десанта. Это значит, дела у ВСУ там не очень хорошо идут, потому что, когда всё хорошо, об "информационной тишине" речи нет и в помине.

Украинский военный Telegram-канал Deep State, поясняет, что "без дальнейшего расширения плацдарм просто будет уничтожен вместе с ребятами, более того, противник уже подвел подкрепления".

Плацдарм ВСУ круглосуточно под огнём

Российский Telegram-канал "От Мариуполя до Карпат" уверяет, что солдат ВСУ "нагнали с правого берега столько", что им уже негде укрыться — пристрелены все точки и выжить практически невозможно. По словам участников событий, "части ВСУ идут напролом", но без поддержки дронов, поэтому массово гибнут и начали сдаваться в плен.

Автор другого Telegram-канала "Дневник десантника" пишет, что ВС РФ вокруг Крынок "ведут комплексные мероприятия по уничтожению противника из различных орудий: "Солнцепёк", дальнобойная артиллерия, авиация, дроны, стрелковые бои". Силы противника по удерживанию территории истощаются, о наступлении речи не идёт.

"Идея врага (на прорыв к Новой Каховке) обречена на провал, так как подкрепление полноценное ему недоступно из-за сложности с переброской через водную преграду", — пишет автор.

Вероятно, речь идёт о тяжёлой технике.

Военный блогер Юрий Подоляка подчёркивает в Telegram, что " ВСУ выбиты из лесополосы южнее Крынок" и просит не ждать, что уничтожение плацдарма пойдёт быстро, так как главная задача — беречь личный состав:

"Если мы бережём личный состав, быстро не получится: нужно разбирать каждую позицию, зачищать её точно так же, как мы делаем это под Донецком".

Российская сторона признаёт, что украинские обстрелы с правого высокого берега существенно мешают логистике РФ на прилегающих к Днепру дорогах, а также на Кинбурнской косе.

Плацдарм ВСУ у Крынок нежизнеспособен

Точку в рассуждениях и спекуляциях на тему "плацдарма" поставил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со ссылкой на командование группы "Днепр".

Он пояснил в Тelegram, что на всём участке левого берега реки — от железнодорожного моста до Крынок, находится "около полутора рот (150 человек — ред.) противника", а потери при переброске сил на левый берег составили "не менее полутора-двух полновесных батальонов" (до 800 человек — ред.). Поскольку левобережье Днепра представляет собой заболоченную и поросшую растительностью местность, то "шансов вырваться на оперативный простор у боевиков киевского режима нет никаких", подчеркнул Сальдо.

По его словам, ВС РФ подтянули дополнительные силы и "противнику, заблокированному в Крынках", устроен огненный ад, поэтому план по выходу к 15 декабря к Геническу не осуществим.

"Это был последний шанс для Зеленского выслужиться перед своими хозяевами", — сказал Сальдо.

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