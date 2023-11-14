Армия России постепенно выбивает ВСУ с их плацдарма в районе Крынок

Вооружённые силы России постепенно выбивают боевиков армии Украины с их плацдарма в районе населённого пункта Крынки.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, у националистов на Херсонском направлении появляется всё больше проблем. Пока о полном поражении ВСУ речи не идёт, но российская армия постепенно выбивает неприятеля из лесного массива южнее Крынок.

"Это сразу отражается числом пленных — 12 ноября были взяты двое укробоевиков, 13 ноября — еще одиннадцать", — сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

Ранее сообщалось, что 42-я дивизия армии РФ уничтожает штурмовые группы ВСУ.

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