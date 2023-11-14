Вооружённые силы России постепенно выбивают боевиков армии Украины с их плацдарма в районе населённого пункта Крынки.
Об этом сообщает военный обозреватель Юрий Подоляка.
По его словам, у националистов на Херсонском направлении появляется всё больше проблем. Пока о полном поражении ВСУ речи не идёт, но российская армия постепенно выбивает неприятеля из лесного массива южнее Крынок.
"Это сразу отражается числом пленных — 12 ноября были взяты двое укробоевиков, 13 ноября — еще одиннадцать", — сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
Ранее сообщалось, что 42-я дивизия армии РФ уничтожает штурмовые группы ВСУ.
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