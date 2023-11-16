Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.
"Кажется, Авдеевка посыпалась. Всё оказалось быстрее, чем с Бахмутом", — пишет автор Telegram-канала 93 бригады ВСУ "Холодный яр".
Около 16 часов дня он удивляется, что Генштаб "или хоть какая-то говорящая голова молчат как партизаны по поводу ситуации в Авдеевке".
Telegram-канал "Резидент" подтверждает, что "российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе Авдеевского песчаного карьера — в северной части города, и вышли к садовому товариществу (снт) "Ивушка", продвинувшись южнее контролируемого террикона, а само продвижение проведено через лесопосадки".
Это направление ведёт к Авдеевке, но наступление идёт и от Авдеевки на Новокалиново, тоже вдоль железной дороги. А также — на запад в направлении Бердычей. Telegram-канал "Дневник десантника" указывает, что " в районе Степового (Петровского) бойцы ВС РФ атакуют, удалось продвинуться северо-западнее снт "Точмаш" в направлении Бердычей".
Telegram-канал "Шёпот фронта" пишет, что "наши начинают полноценную зачистку Степового после вчерашнего отхода противника от села на ещё некоторую дистанцию".
Российские источники подчёркивают, что серьёзное продвижение есть и на юге Авдеевки в районе промзоны (ближе к Ясиноватой).
"Мы уверенно контролируем процентов 40%, ещё 20% — серая зона", — уверяет боец с позывным "Вожак", автор одноимённого Telegram-канала.
По его словам, утром ВС РФ продвинулись южнее промзоны, в снт "Виноградники". После его захвата, ВСУ "из промки уйдут сами", чтобы не попасть в окружение. Но обстановка там меняется постоянно, предупреждает боец.
Telegram-канал "Авдеевка. Ru" пишет, что "с востока наши силы заняли 5 зданий промзоны, включая самое большое". Противник отошёл со всей её территории. Аналитик Юрий Подоляка добавляет в обзоре за 16 ноября в Telegram, что промзона пока не зачищена.
Блогер отмечает, что взят опорный пункт западнее промзоны — в направлении на Северное:
"Везде наши теснят противника, ситуация для ВСУ становится катастрофической".
Стратегическое значение взятия Авдеевского укрепрайона оценивают украинские источники. "Резидент" указывает, что ВС РФ выходят на оперативный простор, а времени, чтобы укрепить Краматорск или Славянск у ВСУ уже нет.
"Более того, лишившись Авдеевки, ВСУ потеряют возможность давить на Донецк, а фронт рискует посыпаться вплоть до потери всей левобережной Украины", — пишут украинцы.
Российские эксперты также указывают, что что после взятия Авдеевки российские силы выйдут на линию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Торецк и до Покровска смогут наступать, обходя с фланга и заходя в тыл укрепленной линии от Славянска до Торецка. Этим перерезаются коммуникации наступающей на юге запорожской группировки ВСУ.
Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что потеря Авдеевки для Владимира Зеленского - это приговор, "поэтому он будет туда отправлять всех и пытаться при этом ещё демонстрировать иллюзию, что ВСУ продолжают попытки наступать", считают авторы.
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