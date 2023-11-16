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Любовь Степушова

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники

4:00
Силовые структуры » Военные новости

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение.

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
Фото: Телеграм Юрий Котенок

ВС РФ прорвали оборону на севере Авдеевки

"Кажется, Авдеевка посыпалась. Всё оказалось быстрее, чем с Бахмутом", — пишет автор Telegram-канала 93 бригады ВСУ "Холодный яр".

Около 16 часов дня он удивляется, что Генштаб "или хоть какая-то говорящая голова молчат как партизаны по поводу ситуации в Авдеевке".

Telegram-канал "Резидент" подтверждает, что "российские подразделения прорвали оборону ВСУ в районе Авдеевского песчаного карьера — в северной части города, и вышли к садовому товариществу (снт) "Ивушка", продвинувшись южнее контролируемого террикона, а само продвижение проведено через лесопосадки".

Это направление ведёт к Авдеевке, но наступление идёт и от Авдеевки на Новокалиново, тоже вдоль железной дороги. А также — на запад в направлении Бердычей. Telegram-канал "Дневник десантника" указывает, что " в районе Степового (Петровского) бойцы ВС РФ атакуют, удалось продвинуться северо-западнее снт "Точмаш" в направлении Бердычей".

Telegram-канал "Шёпот фронта" пишет, что "наши начинают полноценную зачистку Степового после вчерашнего отхода противника от села на ещё некоторую дистанцию".

Взяв промзону на юге Авдеевки, ВС РФ замкнут котёл

Российские источники подчёркивают, что серьёзное продвижение есть и на юге Авдеевки в районе промзоны (ближе к Ясиноватой).

"Мы уверенно контролируем процентов 40%, ещё 20% — серая зона", — уверяет боец с позывным "Вожак", автор одноимённого Telegram-канала.

По его словам, утром ВС РФ продвинулись южнее промзоны, в снт "Виноградники". После его захвата, ВСУ "из промки уйдут сами", чтобы не попасть в окружение. Но обстановка там меняется постоянно, предупреждает боец.

Telegram-канал "Авдеевка. Ru" пишет, что "с востока наши силы заняли 5 зданий промзоны, включая самое большое". Противник отошёл со всей её территории. Аналитик Юрий Подоляка добавляет в обзоре за 16 ноября в Telegram, что промзона пока не зачищена.

Блогер отмечает, что взят опорный пункт западнее промзоны — в направлении на Северное:

"Везде наши теснят противника, ситуация для ВСУ становится катастрофической".

После взятия Авдеевки перед ВС РФ открывается оперативный простор

Стратегическое значение взятия Авдеевского укрепрайона оценивают украинские источники. "Резидент" указывает, что ВС РФ выходят на оперативный простор, а времени, чтобы укрепить Краматорск или Славянск у ВСУ уже нет.

"Более того, лишившись Авдеевки, ВСУ потеряют возможность давить на Донецк, а фронт рискует посыпаться вплоть до потери всей левобережной Украины", — пишут украинцы.

Российские эксперты также указывают, что что после взятия Авдеевки российские силы выйдут на линию Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка-Торецк и до Покровска смогут наступать, обходя с фланга и заходя в тыл укрепленной линии от Славянска до Торецка. Этим перерезаются коммуникации наступающей на юге запорожской группировки ВСУ.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" считает, что потеря Авдеевки для Владимира Зеленского - это приговор, "поэтому он будет туда отправлять всех и пытаться при этом ещё демонстрировать иллюзию, что ВСУ продолжают попытки наступать", считают авторы.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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